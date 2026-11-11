Les arrêts maladie liés aux troubles psychiques, tels que la dépression et l'anxiété, représentent près d'un tiers des arrêts en France, signalant une hausse préoccupante. Les médecins insistent sur l'importance d'une prise en charge adaptée, tandis que le gouvernement vise à limiter les dépenses de l'Assurance maladie, soulevant des défis sur la santé des travailleurs.

Dépression, anxiété, épuisement professionnel : les troubles psychiques occupent une place grandissante dans les arrêts maladie en France. Selon l’Assurance maladie, ils représentaient près d’un tiers des journées d’arrêt prescrites en ligne en 2023. Alors que le gouvernement cherche à maîtriser les dépenses d’indemnisation, les professionnels de santé alertent sur les difficultés rencontrées par les salariés en souffrance et sur la nécessité d’améliorer leur prise en charge.

Les arrêts maladie liés à la santé mentale constituent désormais un enjeu majeur pour les entreprises et le système de santé français. Dépression, troubles anxieux, stress chronique ou épuisement professionnel peuvent conduire des salariés à interrompre leur activité pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Selon les données de l’Assurance maladie, les troubles psychiques représentaient près de 33 % des journées d’arrêt de travail prescrites en ligne en 2023, soit une progression de cinq points par rapport à 2018. Ils constituent ainsi le premier motif d’arrêts de longue durée. Les professionnels de santé constatent une augmentation des consultations pour des difficultés psychologiques, notamment lorsqu’elles sont associées aux conditions de travail.

Les chiffres illustrent l’importance du phénomène. D’après une analyse de la Haute Autorité de santé publiée en 2026, les syndromes dépressifs ont représenté plus de 12 millions de journées d’arrêt prescrites en ligne en 2023, concernant près de 247 000 patients. La durée moyenne atteignait 49 jours par personne. Les troubles anxieux et les réactions au stress constituent également des motifs fréquents d’interruption d’activité. Dans les entreprises, ces absences peuvent désorganiser les équipes et nécessiter des remplacements, particulièrement lorsqu’elles se prolongent. Pour les salariés concernés, elles traduisent avant tout des difficultés de santé qui peuvent affecter leur capacité à exercer normalement leur profession.

Des médecins confrontés à des situations de plus en plus complexes

Dans les services spécialisés, les professionnels de santé soulignent que les arrêts maladie pour troubles psychiques ne peuvent pas être traités uniquement sous l’angle de leur durée. À l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, une unité spécialisée dans les atteintes à la santé psychique au travail accueille depuis 2021 des patients confrontés à des situations d’épuisement professionnel. Les équipes associent notamment médecins du travail, psychiatres et autres professionnels de santé pour comprendre les difficultés rencontrées et préparer un éventuel retour à l’emploi. L’objectif ne consiste pas seulement à interrompre temporairement l’activité, mais également à proposer des soins et à identifier les facteurs susceptibles de provoquer une nouvelle dégradation de l’état de santé.

Les causes de ces troubles sont multiples. Une charge de travail excessive, des conflits professionnels, un manque de reconnaissance, des situations de harcèlement ou des difficultés personnelles peuvent contribuer à une dégradation de la santé mentale. Il serait toutefois réducteur d’attribuer systématiquement une dépression ou un trouble anxieux à l’environnement professionnel. Les médecins doivent examiner chaque situation individuellement et déterminer les soins adaptés. Le retour au travail peut nécessiter des aménagements de poste, une reprise progressive ou un accompagnement par la médecine du travail. Sans prise en charge suffisante, certains salariés risquent de connaître de nouveaux arrêts ou de s’éloigner durablement de l’emploi.

Le gouvernement veut limiter la progression des dépenses

Cette augmentation des arrêts intervient alors que le gouvernement cherche à réduire les dépenses de l’Assurance maladie. En 2025, les indemnités journalières ont représenté 17,9 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé en avril 2026. Depuis le 1er septembre, de nouvelles règles encadrent la prescription des arrêts de travail. La durée d’un premier arrêt est désormais limitée à 31 jours, tandis qu’une prolongation ne peut normalement pas dépasser 62 jours. Des dérogations restent possibles lorsque l’état de santé du patient le justifie médicalement. Le prescripteur doit également renseigner le motif médical de l’interruption de travail à destination du service médical de l’Assurance maladie.

Le gouvernement souhaite aller plus loin et a demandé aux partenaires sociaux de travailler sur une réforme structurelle de la prise en charge des arrêts maladie, avec un objectif d’un milliard d’euros d’économies en 2027. Mais cette orientation soulève des interrogations chez les professionnels de santé. Réduire la durée des prescriptions ne garantit pas, à lui seul, une amélioration de l’état des patients. Pour les médecins spécialisés, l’enjeu réside également dans l’accès aux consultations, la rapidité des soins et la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises. Alors que les troubles psychiques représentent une part importante des arrêts prolongés, la question dépasse désormais le seul coût de l’absentéisme : elle concerne aussi les conditions de travail, la santé des salariés et leur capacité à reprendre durablement une activité professionnelle.