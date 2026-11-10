L'endométriose thoracique, forme rare de la maladie, entraîne des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires au cycle menstruel. Souvent mal diagnostiquée, elle peut provoquer des complications comme le pneumothorax cataménial. La prise en charge inclut traitement hormonal et chirurgie, mais demeure complexe, rendant une reconnaissance précoce essentielle.

Une douleur thoracique qui revient à chaque menstruation, un essoufflement inexpliqué ou, plus rarement, un poumon qui s’affaisse : ces manifestations peuvent révéler une endométriose thoracique. Cette forme rare de la maladie se caractérise par la présence de tissu semblable à l’endomètre dans la cavité thoracique. Souvent méconnue, elle peut être diagnostiquée tardivement, notamment lorsque les symptômes ne sont pas immédiatement associés au cycle menstruel.

L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par la présence de tissu ressemblant à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Elle touche principalement la région pelvienne, mais certaines formes peuvent atteindre des zones plus éloignées, notamment le diaphragme, la plèvre ou, plus rarement, les poumons. Dans l’endométriose thoracique, ces lésions peuvent réagir aux variations hormonales du cycle menstruel et provoquer des manifestations respiratoires ou thoraciques répétées. Les mécanismes exacts de cette localisation restent imparfaitement compris. La maladie peut être associée à une endométriose pelvienne, mais cette association n’est pas systématique.

Des symptômes qui reviennent au rythme des menstruations

Le signe le plus évocateur est la répétition de douleurs thoraciques ou d’épisodes respiratoires à proximité des règles. Certaines patientes ressentent une douleur au niveau de la poitrine ou de l’épaule, parfois du côté droit, qui revient régulièrement au début du cycle menstruel. D’autres présentent un essoufflement, une toux ou une gêne respiratoire. L’une des complications les plus caractéristiques est le pneumothorax cataménial, une accumulation d’air dans la cavité pleurale provoquant un affaissement partiel ou complet du poumon. Cette complication survient généralement dans les jours entourant le début des règles et nécessite une évaluation médicale rapide.

Le diagnostic peut être difficile, car les symptômes ressemblent à ceux de nombreuses autres maladies thoraciques. Une radiographie ou un scanner peut mettre en évidence un pneumothorax ou certaines anomalies, mais les lésions d’endométriose ne sont pas toujours visibles. L’IRM peut être utile dans certaines situations, notamment pour rechercher une atteinte diaphragmatique. Lorsque la suspicion est importante, une exploration chirurgicale par thoracoscopie peut permettre d’identifier des lésions et de réaliser des prélèvements. L’interrogatoire médical joue un rôle essentiel : la répétition des symptômes à des moments similaires du cycle constitue souvent un indice déterminant.

Une prise en charge associant parfois hormones et chirurgie

Le traitement dépend de la localisation des lésions, de la gravité des symptômes et du projet de grossesse éventuel. Des traitements hormonaux visant à supprimer ou à réduire les menstruations peuvent être proposés pour limiter l’activité des lésions et prévenir les récidives. Dans certaines situations, une intervention chirurgicale est nécessaire, notamment lorsqu’un pneumothorax se répète ou que des lésions diaphragmatique ou pleurales doivent être traitées. La prise en charge peut alors associer des spécialistes de l’endométriose, des gynécologues et des chirurgiens thoraciques afin d’adapter la stratégie à chaque patiente.

Les récidives restent possibles, même après une intervention. C’est pourquoi une surveillance prolongée et, dans certains cas, un traitement hormonal complémentaire peuvent être nécessaires. Les conséquences de la maladie dépassent parfois les épisodes douloureux : la répétition de douleurs thoraciques ou d’hospitalisations peut perturber la vie professionnelle, le sommeil et les activités quotidiennes. La reconnaissance de cette forme particulière d’endométriose permet d’éviter que les symptômes soient considérés comme des événements respiratoires indépendants les uns des autres.

Une douleur thoracique pendant les règles ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre d’endométriose thoracique. En revanche, des douleurs ou des difficultés respiratoires qui reviennent régulièrement au même moment du cycle méritent d’être signalées à un médecin. Une douleur thoracique brutale accompagnée d’un essoufflement impose une évaluation urgente, quelle que soit la période du mois. L’enjeu est de reconnaître une affection rare dont les manifestations peuvent sembler éloignées d’une maladie habituellement associée aux douleurs pelviennes.