Le zona est une infection causée par la réactivation du virus de la varicelle, entraînant des éruptions cutanées douloureuses d'un côté du corps. Bien que généralement guérissant en quelques semaines, des douleurs nerveuses persistantes peuvent survenir. Un diagnostic et un traitement rapides sont essentiels pour prévenir les complications.

Une sensation de brûlure sur la peau, des douleurs inhabituelles d’un seul côté du corps, puis l’apparition de petites vésicules regroupées : ces symptômes peuvent révéler un zona. Cette infection est provoquée par la réactivation du virus de la varicelle, resté silencieux dans l’organisme pendant des années. Si la maladie guérit généralement en quelques semaines, certaines personnes développent des douleurs nerveuses persistantes qui peuvent durer plusieurs mois, voire davantage.

Le zona est provoqué par le virus varicelle-zona, responsable de la varicelle pendant l’enfance ou à un autre moment de la vie. Après la guérison de cette première infection, le virus n’est pas totalement éliminé : il reste à l’état latent dans certains ganglions nerveux. Il peut se réactiver plusieurs décennies plus tard, notamment lorsque les défenses immunitaires diminuent avec l’âge ou en raison de certaines maladies ou de traitements immunosuppresseurs. La réactivation provoque une inflammation du nerf concerné et l’apparition de lésions cutanées sur la zone qu’il innerve. Le zona est particulièrement fréquent après 50 ans, mais il peut également toucher des adultes plus jeunes.

Une éruption douloureuse qui suit le trajet d’un nerf

Les premiers signes peuvent apparaître avant toute lésion visible. Certaines personnes ressentent des picotements, des démangeaisons, une hypersensibilité ou une douleur brûlante sur une partie limitée du corps. Quelques jours plus tard, des plaques rouges et des vésicules remplies de liquide apparaissent généralement sur un seul côté du thorax, de l’abdomen ou du visage. L’éruption suit souvent une bande correspondant au territoire d’un nerf sensitif et ne traverse habituellement pas la ligne médiane du corps. Les vésicules finissent par sécher et former des croûtes. La douleur peut toutefois être particulièrement intense, parfois au point de rendre le simple contact des vêtements difficile à supporter.

La complication la plus fréquente est la névralgie post-zostérienne, caractérisée par des douleurs nerveuses qui persistent après la disparition de l’éruption. Ce risque augmente notamment avec l’âge et peut avoir des conséquences importantes sur le sommeil, l’humeur et la qualité de vie. Lorsque le zona touche le territoire du nerf ophtalmique, autour de l’œil ou sur le front, une atteinte oculaire peut apparaître et menacer la vision. Une éruption près de l’œil, une rougeur oculaire ou une baisse de vision nécessitent donc une évaluation médicale urgente. Chez les personnes immunodéprimées, l’infection peut également prendre des formes plus étendues et plus graves.

Un traitement antiviral à commencer rapidement

Le diagnostic repose généralement sur l’aspect caractéristique des lésions et leur localisation. Des examens virologiques peuvent être nécessaires dans certaines situations atypiques. Le traitement peut comprendre des antiviraux, notamment le valaciclovir ou l’aciclovir, dont l’efficacité est généralement meilleure lorsqu’ils sont commencés rapidement, idéalement dans les 72 heures suivant l’apparition de l’éruption. Ils sont particulièrement indiqués chez les personnes présentant un risque accru de complications. Des médicaments contre la douleur peuvent également être nécessaires, avec des traitements spécifiques lorsque des douleurs neuropathiques persistent après la guérison cutanée.

La prévention repose notamment sur la vaccination, recommandée en France pour certaines catégories de population, en particulier les adultes à partir de 65 ans et les personnes immunodéprimées dès 18 ans selon les recommandations en vigueur. Le vaccin recombinant contre le zona réduit fortement le risque de développer la maladie et ses complications. Une personne présentant un zona peut transmettre le virus à quelqu’un qui n’a jamais eu la varicelle et n’est pas immunisé, provoquant alors une varicelle et non directement un zona. Il est donc important de couvrir les lésions et d’éviter certains contacts à risque jusqu’à leur cicatrisation.

Le zona est généralement reconnaissable lorsqu’une éruption vésiculeuse douloureuse apparaît sur un seul côté du corps, mais ses premiers symptômes peuvent être confondus avec d’autres problèmes de santé. Une consultation rapide permet de confirmer le diagnostic et d’évaluer l’intérêt d’un traitement antiviral. Une atteinte du visage, particulièrement près de l’œil, ou une éruption étendue chez une personne immunodéprimée impose une vigilance renforcée. Si la majorité des patients guérissent sans séquelles importantes, la possibilité de douleurs prolongées rappelle que cette infection ne doit pas être considérée comme une simple éruption cutanée.