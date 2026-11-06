La maladie de Pompe, une affection génétique rare, empêche la dégradation du glycogène, provoquant l'accumulation dans les muscles et des symptômes tels que faiblesse musculaire et essoufflement. Le diagnostic précoce et le traitement enzymatique peuvent améliorer le pronostic, bien que la surveillance spécialisée reste cruciale pour les patients.

Difficultés à monter les escaliers, faiblesse musculaire persistante ou essoufflement inhabituel : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Pompe. Cette affection génétique rare empêche l’organisme de dégrader correctement certaines réserves de glycogène, entraînant leur accumulation dans les cellules. Elle peut apparaître dès les premiers mois de vie ou se manifester beaucoup plus tardivement, à l’âge adulte.

La maladie de Pompe appartient à la famille des maladies de surcharge lysosomale. Elle est provoquée par des anomalies du gène GAA, responsable de la production d’une enzyme appelée alpha-glucosidase acide. Cette enzyme permet normalement de dégrader le glycogène, une forme de réserve du glucose, à l’intérieur de structures cellulaires appelées lysosomes. Lorsqu’elle est absente ou insuffisamment active, le glycogène s’accumule progressivement, notamment dans les cellules musculaires, et perturbe leur fonctionnement. La maladie se transmet selon un mode autosomique récessif, ce qui signifie qu’un enfant doit généralement hériter de deux copies altérées du gène pour être atteint.

Une faiblesse musculaire qui peut apparaître à tout âge

Les manifestations varient considérablement selon la forme de la maladie. Dans les formes infantiles classiques, les symptômes apparaissent généralement au cours des premiers mois de vie, avec une faiblesse musculaire importante, une hypotonie et souvent une augmentation anormale du volume du cœur. Sans traitement, ces formes peuvent évoluer rapidement vers une insuffisance cardiorespiratoire sévère. Les formes à début tardif, qui peuvent apparaître pendant l’enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte, se manifestent plus souvent par une faiblesse progressive des muscles du bassin, des cuisses et du tronc. Les patients peuvent éprouver des difficultés à courir, à monter les escaliers ou à se relever d’une chaise.

L’atteinte des muscles respiratoires constitue une autre particularité importante. Certains patients présentent un essoufflement progressif, des difficultés à respirer lorsqu’ils sont allongés ou des troubles respiratoires pendant le sommeil. Une fatigue matinale, des maux de tête au réveil ou une somnolence inhabituelle peuvent parfois révéler une ventilation nocturne insuffisante. Le diagnostic repose notamment sur la mesure de l’activité de l’enzyme alpha-glucosidase acide et sur une analyse génétique recherchant les anomalies du gène GAA. Des examens musculaires et respiratoires permettent également d’évaluer l’étendue de l’atteinte.

Un traitement enzymatique qui a changé le pronostic

La prise en charge a profondément évolué avec l’arrivée des traitements enzymatiques substitutifs. Leur principe consiste à administrer une version fonctionnelle de l’enzyme manquante afin de réduire l’accumulation de glycogène dans les cellules. Ces traitements peuvent améliorer ou stabiliser certaines fonctions musculaires et respiratoires, particulièrement lorsqu’ils sont instaurés suffisamment tôt. Leur efficacité varie toutefois selon la forme de la maladie, l’importance des lésions déjà présentes et les caractéristiques du patient. Une surveillance spécialisée est nécessaire, notamment pour évaluer la réponse thérapeutique et les éventuels effets indésirables.

La prise en charge ne se limite pas aux médicaments. La kinésithérapie, l’activité physique adaptée, le suivi nutritionnel et la surveillance respiratoire occupent une place importante. Certains patients nécessitent une ventilation non invasive pendant le sommeil lorsque les muscles respiratoires ne parviennent plus à assurer une ventilation suffisante. Chez les nourrissons atteints de formes sévères, une surveillance cardiologique rapprochée est également indispensable. La recherche poursuit le développement de nouvelles stratégies, notamment des thérapies géniques visant à corriger plus durablement le déficit enzymatique.

La maladie de Pompe reste extrêmement rare, et une faiblesse musculaire ou une fatigue persistante possèdent évidemment de nombreuses causes plus fréquentes. En revanche, des difficultés progressives à effectuer certains mouvements, particulièrement lorsqu’elles s’accompagnent de troubles respiratoires inexpliqués, peuvent justifier un bilan neuromusculaire spécialisé. Un diagnostic précoce est particulièrement important, car les traitements disponibles peuvent limiter certaines conséquences de l’accumulation de glycogène avant que les lésions musculaires ne deviennent trop importantes.