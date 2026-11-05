L'artérite de Takayasu est une maladie rare, principalement observée chez les femmes jeunes, entraînant une inflammation des grosses artères, notamment de l'aorte. Ses symptômes incluent fatigue, douleurs au bras et variations de pression artérielle. Le traitement vise à contrôler l'inflammation, avec des médications spécifiques et, si nécessaire, des interventions chirurgicales.

Fatigue persistante, douleurs dans les bras à l’effort, vertiges ou différence de tension entre les deux membres supérieurs : ces symptômes peuvent parfois révéler une artérite de Takayasu. Cette maladie inflammatoire rare touche principalement l’aorte et ses grosses branches. Surnommée « maladie des femmes sans pouls », elle peut provoquer un rétrécissement progressif des artères et perturber la circulation sanguine vers plusieurs organes.

L’artérite de Takayasu est une vascularite chronique des gros vaisseaux, caractérisée par une inflammation de la paroi de l’aorte et de certaines artères qui en partent. Cette réaction inflammatoire peut provoquer un épaississement de la paroi, un rétrécissement du diamètre des vaisseaux ou, plus rarement, la formation de dilatations anormales appelées anévrismes. La maladie touche principalement les femmes jeunes, souvent avant 40 ans, même si des hommes et des personnes plus âgées peuvent également être concernés. Son origine exacte reste inconnue, mais elle implique un dérèglement de la réponse immunitaire. L’évolution peut être progressive et parfois silencieuse pendant plusieurs mois avant que les troubles circulatoires deviennent évidents.

Des douleurs dans les bras et une tension différente d’un côté à l’autre

Les premières manifestations peuvent être générales et peu spécifiques : fatigue importante, fièvre modérée, douleurs musculaires ou articulaires, perte d’appétit et amaigrissement. Lorsque les artères commencent à se rétrécir, des symptômes liés à une circulation insuffisante apparaissent. Une personne peut ressentir une douleur ou une fatigue inhabituelle dans un bras lorsqu’elle le sollicite, notamment en portant un objet ou en effectuant des mouvements répétés. Le pouls peut devenir difficile à percevoir au niveau du poignet et la pression artérielle mesurée dans un bras peut être nettement différente de celle de l’autre. Ces anomalies constituent des signes particulièrement évocateurs de la maladie.

Selon les artères concernées, d’autres manifestations peuvent apparaître. Une atteinte des vaisseaux alimentant le cerveau peut provoquer des vertiges, des troubles visuels ou, plus rarement, des accidents neurologiques. Lorsque les artères rénales sont touchées, une hypertension artérielle parfois importante peut se développer. Une atteinte de l’aorte ou des artères coronaires peut également entraîner des complications cardiovasculaires. Le diagnostic repose sur l’examen clinique et l’imagerie vasculaire, notamment l’angioscanner, l’IRM ou l’échographie Doppler, qui permettent d’observer les anomalies de la paroi et du calibre des artères. Des analyses sanguines recherchent également des signes d’inflammation, même si ceux-ci ne reflètent pas toujours parfaitement l’activité de la maladie.

Des traitements pour contrôler l’inflammation et préserver les artères

La prise en charge repose principalement sur des médicaments destinés à contrôler l’inflammation des vaisseaux. Les corticoïdes sont fréquemment utilisés au début du traitement, parfois associés à des immunosuppresseurs ou à des biothérapies afin de réduire le risque de rechute et de limiter l’exposition prolongée aux corticoïdes. Le suivi nécessite une surveillance régulière des symptômes, de la pression artérielle et des lésions vasculaires. L’objectif est de prévenir la progression des rétrécissements et les complications liées à une circulation sanguine insuffisante.

Lorsque certaines artères sont sévèrement rétrécies, une intervention peut être nécessaire pour rétablir la circulation. Une angioplastie ou une chirurgie de revascularisation peuvent être envisagées selon la localisation des lésions et leur gravité. Ces interventions sont généralement privilégiées lorsque l’inflammation est suffisamment contrôlée, sauf situation d’urgence. La maladie peut connaître des périodes de rémission et de rechute, ce qui justifie un suivi prolongé par des équipes spécialisées, notamment en médecine interne, rhumatologie et chirurgie vasculaire.

L’artérite de Takayasu reste extrêmement rare et une différence modérée de tension entre les bras ne signifie évidemment pas qu’une personne en est atteinte. En revanche, des douleurs répétées dans un bras à l’effort, une diminution inhabituelle du pouls ou une différence importante et persistante de pression artérielle méritent une évaluation médicale. Identifier cette inflammation vasculaire permet d’agir avant que les rétrécissements artériels ne provoquent des complications irréversibles, notamment au niveau du cerveau, du cœur ou des reins.