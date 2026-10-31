L'artérite des jambes, ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs, provoque des douleurs lors de la marche dues à un rétrécissement des artères. Orientée par le tabagisme et des facteurs de risque cardiovasculaire, cette maladie nécessite un diagnostic précoce et un traitement adapté pour prévenir des complications graves.

Une douleur dans le mollet après quelques centaines de mètres, une sensation de jambes lourdes ou des plaies qui cicatrisent difficilement : ces symptômes peuvent révéler une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, plus connue sous le nom d’artérite. Cette maladie cardiovasculaire, souvent liée au tabagisme et à l’athérosclérose, peut progressivement réduire la circulation sanguine dans les jambes et augmenter le risque d’infarctus ou d’AVC.

L’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, ou AOMI, correspond à un rétrécissement progressif des artères chargées d’apporter le sang aux jambes. Dans la majorité des cas, elle est provoquée par l’athérosclérose, un phénomène au cours duquel des dépôts de lipides et d’autres substances s’accumulent dans la paroi des artères pour former des plaques. Avec le temps, ces plaques peuvent réduire le diamètre des vaisseaux et limiter l’apport d’oxygène aux muscles. Le tabagisme constitue l’un des principaux facteurs de risque, tout comme le diabète, l’hypertension artérielle, l’excès de cholestérol et l’avancée en âge. La maladie peut toucher une seule jambe ou les deux et évoluer longtemps sans provoquer de symptômes importants.

Une douleur qui apparaît à la marche et disparaît au repos

Le signe le plus caractéristique est la claudication intermittente. Une personne commence à marcher normalement, puis ressent progressivement une douleur ou une crampe dans le mollet, la cuisse ou la fesse. Cette douleur apparaît généralement après une distance relativement reproductible et disparaît en quelques minutes lorsque la personne s’arrête. Le phénomène s’explique par le fait que les muscles ont besoin de davantage d’oxygène pendant l’effort, mais que les artères rétrécies ne parviennent plus à augmenter suffisamment le débit sanguin. Avec l’aggravation de la maladie, la distance parcourue avant l’apparition de la douleur peut progressivement diminuer.

Dans les formes avancées, la circulation sanguine peut devenir insuffisante même au repos. Des douleurs nocturnes, notamment au niveau du pied, peuvent alors apparaître, parfois soulagées lorsque la jambe est placée vers le bas. La peau peut devenir froide, pâle ou présenter des modifications de coloration. Des plaies qui ne cicatrisent pas, particulièrement au niveau des orteils ou du talon, constituent un signe préoccupant. Dans les situations les plus graves, le manque prolongé d’oxygène peut entraîner une nécrose des tissus et menacer la conservation du membre. Mais l’AOMI ne concerne pas uniquement les jambes : elle révèle souvent une maladie athéroscléreuse plus générale, associée à un risque cardiovasculaire accru.

Des traitements pour améliorer la circulation et protéger le cœur

Le diagnostic repose notamment sur l’examen des pouls au niveau des jambes et sur la mesure de l’index de pression systolique, qui compare la pression artérielle mesurée à la cheville à celle du bras. Un résultat anormal peut orienter vers une obstruction artérielle. Une échographie Doppler permet ensuite de visualiser la circulation sanguine et de localiser les rétrécissements. Dans certaines situations, un scanner ou une IRM des artères peut être nécessaire pour préparer une éventuelle intervention. Le médecin évalue également les autres facteurs de risque cardiovasculaire afin d’organiser une prise en charge globale.

Le traitement repose avant tout sur l’arrêt du tabac, le contrôle du diabète, de la pression artérielle et du cholestérol, ainsi que sur une activité physique adaptée. La marche régulière, idéalement dans le cadre d’un programme supervisé lorsque cela est possible, constitue l’un des traitements les plus efficaces pour améliorer progressivement la distance de marche. Des médicaments destinés à réduire le risque cardiovasculaire, notamment des statines et certains traitements antithrombotiques, peuvent être prescrits selon la situation. Lorsque les symptômes restent très invalidants ou que la circulation devient insuffisante pour préserver les tissus, une angioplastie, la pose d’un stent ou un pontage chirurgical peuvent être envisagés.

L’artérite des membres inférieurs ne doit donc pas être considérée comme un simple problème de jambes fatiguées. Une douleur musculaire après une longue marche est fréquente et possède de nombreuses causes, mais une douleur qui apparaît systématiquement après une distance similaire et disparaît rapidement à l’arrêt mérite une consultation. Une jambe brutalement douloureuse, froide, pâle ou insensible constitue en revanche une urgence vasculaire. Détecter une AOMI permet non seulement de préserver la mobilité, mais également d’agir sur une maladie cardiovasculaire qui peut menacer le cœur et le cerveau.