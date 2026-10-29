La maladie d’Addison, une insuffisance surrénalienne rare, entraîne une production insuffisante d’hormones essentielles, provoquant fatigue extrême et autres symptômes. Un diagnostic précoce permet un traitement hormonal ajusté, indispensable à la vie, pour éviter les crises aiguës potentiellement mortelles. Une surveillance médicale est essentielle pour gérer efficacement cette pathologie.

Fatigue persistante, perte de poids, vertiges ou coloration inhabituelle de la peau : ces symptômes peuvent révéler une maladie d’Addison. Cette affection rare survient lorsque les glandes surrénales ne produisent plus suffisamment certaines hormones essentielles au fonctionnement de l’organisme. Sans traitement, elle peut provoquer une crise aiguë potentiellement mortelle.

La maladie d’Addison correspond à une insuffisance surrénalienne primaire chronique. Les glandes surrénales, deux petites structures situées au-dessus des reins, produisent notamment le cortisol, une hormone indispensable à la régulation du métabolisme, de la pression artérielle et de la réponse de l’organisme au stress. Elles fabriquent également l’aldostérone, qui participe à l’équilibre du sodium, du potassium et de l’eau dans le corps. Dans la maladie d’Addison, ces glandes sont progressivement endommagées, le plus souvent par un mécanisme auto-immun dans les pays industrialisés. D’autres causes existent, notamment certaines infections ou maladies infiltratives, mais elles sont moins fréquentes.

Une fatigue qui s’installe progressivement

Les premiers symptômes sont souvent peu spécifiques, ce qui peut retarder le diagnostic. Les patients décrivent généralement une fatigue importante qui s’aggrave au fil des semaines ou des mois, parfois associée à une faiblesse musculaire, une perte d’appétit, des nausées ou un amaigrissement inexpliqué. Une pression artérielle anormalement basse peut provoquer des vertiges, notamment lors du passage à la position debout. Certaines personnes développent également une envie inhabituelle de consommer du sel. Une pigmentation plus foncée de la peau, particulièrement au niveau des plis, des cicatrices ou des muqueuses, peut constituer un indice caractéristique de la maladie.

Le diagnostic repose sur des analyses sanguines permettant notamment de mesurer le cortisol et l’ACTH, une hormone produite par l’hypophyse qui stimule normalement les glandes surrénales. Dans l’insuffisance surrénalienne primaire, le cortisol est insuffisant tandis que l’ACTH est généralement élevée. Un test de stimulation au Synacthène peut être réalisé afin d’évaluer la capacité des glandes à produire du cortisol. Les médecins recherchent également d’éventuelles anomalies du sodium et du potassium ainsi que la cause de l’insuffisance hormonale. La maladie doit être distinguée d’autres formes d’insuffisance surrénalienne, notamment celles liées à un trouble de l’hypophyse ou à l’arrêt inadapté d’un traitement prolongé par corticoïdes.

Un traitement hormonal indispensable à vie

La prise en charge repose sur le remplacement des hormones que les glandes surrénales ne produisent plus suffisamment. L’hydrocortisone est généralement utilisée pour compenser le déficit en cortisol, tandis que la fludrocortisone peut être nécessaire pour remplacer l’action de l’aldostérone. Le traitement doit être adapté aux besoins du patient et suivi régulièrement par un endocrinologue. Une personne correctement traitée peut généralement mener une vie active, mais elle doit apprendre à ajuster certaines doses lors de situations particulières, notamment en cas de fièvre, d’infection importante ou d’intervention chirurgicale.

La complication la plus grave est la crise surrénalienne aiguë, qui survient lorsque l’organisme manque brutalement de cortisol dans une situation où ses besoins augmentent. Elle peut provoquer des vomissements importants, des douleurs abdominales, une déshydratation, une chute sévère de la pression artérielle, une confusion ou une perte de connaissance. Cette situation nécessite une administration urgente d’hydrocortisone injectable et une prise en charge hospitalière. Les patients doivent donc disposer d’informations précises sur les mesures à prendre en cas de maladie aiguë et, selon les recommandations médicales, d’un traitement d’urgence.

La maladie d’Addison reste rare, et une fatigue persistante possède évidemment de nombreuses causes beaucoup plus fréquentes. Mais l’association d’un épuisement progressif, d’une perte de poids, d’une hypotension et d’une pigmentation inhabituelle de la peau mérite une évaluation médicale. Lorsqu’elle est diagnostiquée et correctement traitée, cette insuffisance hormonale peut être contrôlée efficacement. Le principal danger reste de ne pas reconnaître la maladie avant qu’une situation de stress physique ne déclenche une crise potentiellement grave.