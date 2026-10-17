Maladie de Basedow : quand la thyroïde s’emballe et dérègle tout l’organisme

La maladie de Basedow, une affection auto-immune, entraîne une surproduction d'hormones thyroïdiennes, provoquant divers symptômes tels que palpitations et perte de poids. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines, et des traitements, allant des médicaments antithyroïdiens à la chirurgie, visent à maîtriser cette hyperthyroïdie et ses conséquences sur l'organisme.

Palpitations, perte de poids malgré un appétit conservé, nervosité, tremblements ou sensation permanente de chaleur : ces symptômes peuvent révéler une maladie de Basedow. Cette affection auto-immune provoque une production excessive d’hormones thyroïdiennes et accélère de nombreuses fonctions de l’organisme. Elle constitue l’une des principales causes d’hyperthyroïdie.

La thyroïde est une petite glande située à la base du cou, chargée de produire des hormones qui participent notamment à la régulation du métabolisme, de la température corporelle et du rythme cardiaque. Dans la maladie de Basedow, le système immunitaire fabrique des anticorps qui stimulent anormalement la thyroïde, comme si celle-ci recevait en permanence l’ordre de produire davantage d’hormones. Cette stimulation excessive entraîne une hyperthyroïdie, responsable d’une accélération de nombreux mécanismes physiologiques. La maladie touche plus fréquemment les femmes et peut apparaître à différents âges, notamment chez l’adulte jeune ou d’âge moyen.

Un cœur qui s’accélère et une perte de poids inexpliquée

Les manifestations sont souvent multiples et peuvent être trompeuses. Une personne peut constater qu’elle maigrit alors qu’elle mange normalement, voire davantage qu’auparavant. Elle peut également ressentir des palpitations, transpirer excessivement, supporter difficilement la chaleur ou présenter de petits tremblements des mains. Une irritabilité inhabituelle, des troubles du sommeil, une fatigue musculaire ou une augmentation de la fréquence des selles peuvent compléter le tableau. Chez certaines personnes âgées, les symptômes sont moins caractéristiques et peuvent se limiter à une fatigue importante ou à des troubles du rythme cardiaque.

La maladie de Basedow peut également provoquer des manifestations oculaires particulières, regroupées sous le terme d’orbitopathie basedowienne. Les yeux peuvent paraître plus saillants, devenir rouges ou irrités et présenter une sensation de sécheresse. Dans certaines formes, une vision double peut apparaître. Plus rarement, une atteinte sévère menace la vision et nécessite une prise en charge spécialisée rapide. Ces troubles oculaires ne sont pas présents chez tous les patients et leur intensité n’est pas nécessairement proportionnelle au niveau d’hormones thyroïdiennes dans le sang.

Des traitements pour contrôler l’excès d’hormones

Le diagnostic repose principalement sur une prise de sang mesurant la TSH et les hormones thyroïdiennes. Dans l’hyperthyroïdie, la TSH est généralement très basse tandis que les hormones T4 et parfois T3 sont augmentées. La recherche d’anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH permet de confirmer l’origine auto-immune dans de nombreuses situations. Une échographie ou d’autres examens peuvent compléter le bilan lorsque cela est nécessaire. Les médecins évaluent également les conséquences cardiovasculaires de l’hyperthyroïdie, notamment en présence de palpitations ou d’un rythme cardiaque irrégulier.

Le traitement repose souvent dans un premier temps sur des médicaments antithyroïdiens destinés à réduire la production d’hormones. Des bêtabloquants peuvent également être prescrits temporairement pour contrôler certains symptômes comme les palpitations et les tremblements. Selon l’évolution de la maladie, une guérison durable peut être obtenue après un traitement médicamenteux, mais des rechutes restent possibles. Dans certaines situations, un traitement par iode radioactif ou une intervention chirurgicale peut être proposé. Lorsque la thyroïde ne produit plus suffisamment d’hormones après ces traitements, une substitution hormonale devient nécessaire.

La maladie de Basedow illustre à quel point un dérèglement hormonal peut affecter l’ensemble de l’organisme. Une perte de poids, des palpitations ou une nervosité inhabituelle peuvent évidemment avoir de nombreuses autres causes. Mais lorsque plusieurs de ces symptômes apparaissent ensemble et persistent, un dosage des hormones thyroïdiennes peut permettre d’identifier rapidement une hyperthyroïdie. Une prise en charge adaptée permet généralement de contrôler efficacement la maladie et d’éviter des complications, notamment cardiaques, liées à un excès prolongé d’hormones.