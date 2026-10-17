Sclérodermie : quand la peau se durcit et qu’une maladie auto-immune attaque l’organisme

La sclérodermie systémique est une maladie auto-immune rare se manifestant par une durcissement de la peau et divers symptômes affectant les organes internes. Son évolution varie considérablement et nécessite une prise en charge adaptée. Bien qu'aucun traitement curatif n'existe, des approches thérapeutiques visent à gérer les manifestations et prévenir les complications.

Des doigts qui deviennent blancs au contact du froid, une peau qui s’épaissit progressivement ou des difficultés à avaler : ces symptômes peuvent révéler une sclérodermie systémique. Cette maladie auto-immune rare provoque des anomalies des petits vaisseaux sanguins et une production excessive de tissu fibreux. Si elle touche principalement la peau, elle peut également atteindre les poumons, le cœur ou les reins.

La sclérodermie systémique est une maladie chronique du tissu conjonctif, qui participe notamment au soutien des organes et des tissus. Elle se caractérise par une association de dérèglements immunitaires, d’atteintes des petits vaisseaux sanguins et de fibrose, c’est-à-dire une accumulation anormale de collagène. La maladie touche plus fréquemment les femmes et apparaît généralement à l’âge adulte. Ses causes exactes restent imparfaitement comprises, même si des facteurs génétiques et environnementaux semblent intervenir. Son évolution varie considérablement selon les patients, certaines formes restant principalement limitées à la peau tandis que d’autres entraînent des complications internes importantes.

Des doigts blancs au froid parmi les premiers signes

L’une des premières manifestations est souvent le phénomène de Raynaud. Au contact du froid ou lors d’une émotion intense, les petits vaisseaux des doigts se contractent excessivement, provoquant un changement de couleur : les doigts peuvent devenir blancs, parfois bleutés, puis rouges lorsque la circulation revient. Ce phénomène est fréquent dans la population générale et ne signifie pas automatiquement qu’une sclérodermie est présente. Mais lorsqu’il s’accompagne de doigts gonflés, d’une peau qui devient progressivement tendue ou de petites plaies au bout des doigts, il peut conduire à rechercher une maladie auto-immune sous-jacente.

L’épaississement cutané constitue un autre signe caractéristique. La peau des doigts peut devenir plus dure, moins souple et rendre certains gestes du quotidien difficiles. Chez certains patients, l’atteinte s’étend aux mains, au visage ou à d’autres régions du corps. La maladie peut également toucher le tube digestif, notamment l’œsophage, provoquant des reflux ou des difficultés à avaler. Dans les formes plus sévères, une fibrose pulmonaire ou une hypertension pulmonaire peuvent apparaître, entraînant un essoufflement progressif. Une atteinte rénale aiguë, appelée crise rénale sclérodermique, constitue une complication rare mais particulièrement grave.

Une prise en charge adaptée aux organes touchés

Le diagnostic repose sur l’examen clinique, la recherche de certains anticorps dans le sang et des examens spécialisés. La capillaroscopie, qui permet d’observer les petits vaisseaux situés à la base des ongles, peut notamment mettre en évidence des anomalies caractéristiques. Les médecins évaluent également l’état des poumons, du cœur et des reins afin de rechercher d’éventuelles atteintes internes. Des explorations respiratoires, un scanner thoracique ou une échographie cardiaque peuvent être réalisés selon la situation. Cette surveillance est essentielle, car certaines complications peuvent évoluer discrètement avant de provoquer des symptômes importants.

Il n’existe actuellement pas de traitement permettant de guérir définitivement la sclérodermie systémique, mais plusieurs médicaments peuvent agir sur ses manifestations et ralentir certaines atteintes. Des traitements vasodilatateurs peuvent être utilisés contre le phénomène de Raynaud, tandis que des immunosuppresseurs ou certaines biothérapies peuvent être proposés lorsque des organes sont touchés. La prise en charge repose souvent sur une équipe pluridisciplinaire associant rhumatologues, internistes, pneumologues et cardiologues. La protection contre le froid, l’arrêt du tabac et la rééducation des mains peuvent également contribuer à préserver la qualité de vie.

La sclérodermie reste une maladie rare, ce qui explique qu’elle soit parfois diagnostiquée tardivement. Avoir les doigts froids ou souffrir de reflux gastriques ne signifie évidemment pas être atteint d’une maladie auto-immune. En revanche, l’association d’un phénomène de Raynaud récent, d’un épaississement progressif de la peau ou d’un essoufflement inexpliqué mérite une consultation. L’enjeu est d’identifier suffisamment tôt les patients concernés afin de surveiller les organes susceptibles d’être touchés et de prévenir les complications les plus graves.