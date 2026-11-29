Le phénomène de Raynaud se manifeste par une contraction excessive des vaisseaux sanguins, provoquant des changements de couleur des doigts en réponse au froid. Bien que généralement bénin, il peut signaler des maladies sous-jacentes. Le traitement inclut des mesures préventives et, dans les cas sévères, des médicaments pour améliorer la circulation sanguine.

Des doigts qui blanchissent brutalement au contact du froid, deviennent parfois bleus avant de retrouver leur couleur habituelle, accompagnés de picotements ou de douleurs : ces manifestations sont caractéristiques du phénomène de Raynaud. Ce trouble de la circulation sanguine est généralement bénin, mais il peut également révéler une maladie sous-jacente nécessitant une surveillance médicale.

Le phénomène de Raynaud correspond à une contraction excessive et temporaire des petits vaisseaux sanguins, principalement au niveau des doigts et des orteils. En temps normal, l’organisme réduit naturellement la circulation sanguine vers les extrémités lorsqu’il est exposé au froid afin de préserver sa température interne. Chez les personnes concernées, cette réaction devient disproportionnée et peut interrompre momentanément une grande partie de l’apport sanguin vers certaines zones. On distingue la maladie de Raynaud, dite primitive, qui survient sans affection sous-jacente identifiée, du phénomène de Raynaud secondaire, qui peut être associé à certaines maladies auto-immunes, vasculaires ou à la prise de médicaments.

Des changements de couleur parfois spectaculaires

Les crises surviennent principalement lors d’une exposition au froid, mais peuvent également être déclenchées par une émotion intense ou une situation de stress. Les doigts deviennent généralement blancs en raison de la diminution de l’apport sanguin, puis peuvent prendre une coloration bleutée lorsque les tissus manquent temporairement d’oxygène. Au moment où la circulation se rétablit, ils peuvent devenir rouges, chauds et douloureux. Ces trois phases ne sont toutefois pas systématiquement présentes. Les épisodes durent généralement quelques minutes, parfois davantage, et peuvent s’accompagner d’engourdissements ou d’une diminution temporaire de la sensibilité. Plus rarement, le nez, les oreilles ou les lèvres peuvent également être concernés.

La forme primitive touche particulièrement les femmes jeunes et ne provoque généralement pas de lésions permanentes. En revanche, les formes secondaires peuvent être associées à des maladies comme la sclérodermie systémique ou le lupus. Dans certaines situations, la circulation sanguine devient suffisamment perturbée pour provoquer des ulcérations au bout des doigts, voire des lésions tissulaires plus graves. Le diagnostic repose principalement sur l’interrogatoire et l’examen clinique. Une capillaroscopie, permettant d’observer les petits vaisseaux situés à la base des ongles, ainsi que des analyses sanguines peuvent être proposées lorsqu’une maladie sous-jacente est suspectée.

Des traitements pour améliorer la circulation sanguine

La prise en charge repose d’abord sur des mesures destinées à limiter les facteurs déclenchants. Le port de gants, de vêtements suffisamment chauds et la protection de l’ensemble du corps contre les variations brutales de température permettent souvent de réduire la fréquence des crises. L’arrêt du tabac est également important, car la nicotine favorise la contraction des vaisseaux sanguins. Certains médicaments peuvent aggraver les manifestations, notamment certains vasoconstricteurs. Leur éventuelle modification doit cependant être discutée avec un médecin, sans interrompre spontanément un traitement prescrit.

Lorsque les crises deviennent particulièrement fréquentes ou invalidantes, des médicaments favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins peuvent être proposés. Les inhibiteurs calciques, notamment la nifédipine, figurent parmi les traitements couramment utilisés. Dans les formes secondaires sévères, d’autres médicaments peuvent être nécessaires afin d’améliorer la circulation et de prévenir les lésions des extrémités. La prise en charge de la maladie responsable constitue alors une priorité. Les patients présentant des ulcérations digitales nécessitent notamment une surveillance spécialisée afin de limiter les risques d’infection et de complications vasculaires.

Avoir les mains froides en hiver ne signifie pas nécessairement souffrir d’un phénomène de Raynaud. En revanche, des changements de couleur répétés et nettement délimités, particulièrement lorsqu’ils s’accompagnent de douleurs importantes ou apparaissent pour la première fois à un âge avancé, méritent une consultation. Une coloration anormale persistante, une plaie qui ne cicatrise pas ou une douleur intense au niveau d’un doigt nécessite une évaluation rapide. Si la maladie de Raynaud reste généralement sans gravité, certaines formes peuvent constituer le premier signe visible d’une affection plus complexe.