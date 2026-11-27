PFAS dans les laits infantiles : pourquoi le chiffre de 28 % mérite d’être nuancé

Un rapport de Générations Futures signale la présence de PFAS dans certains laits infantiles, sans toutefois pouvoir établir que 28 % des produits sont contaminés en raison d'un échantillon limité. Il appelle à des contrôles renforcés et à des réglementations adaptées, tout en précisant que les risques sanitaires ne peuvent être déterminés qu'en fonction de plusieurs facteurs.

Un rapport de l’association Générations Futures alerte sur la présence de polluants éternels dans les laits infantiles. Si ces résultats soulèvent des interrogations légitimes sur l’exposition des nourrissons aux substances chimiques, leur interprétation nécessite de distinguer contamination, exposition et risque sanitaire.

Publié jeudi 26 novembre 2026, le rapport de Générations Futures s’appuie sur les résultats des contrôles alimentaires réalisés en 2024 et transmis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Sur les 25 échantillons de lait infantile analysés en France, sept présentaient une concentration quantifiable d’au moins un PFAS. Six contenaient du PFOS, une substance considérée comme potentiellement cancérogène, et un contenait du PFOA, classé cancérogène avéré pour l’être humain depuis 2023.

Ces résultats ne permettent toutefois pas d’affirmer que 28 % des laits infantiles commercialisés en France sont contaminés. Le nombre de prélèvements demeure trop limité pour établir une estimation représentative du marché national. À l’échelle des onze pays européens étudiés, 27 % des 81 échantillons analysés présentaient une contamination mesurable. Les données disponibles ne permettent pas non plus d’identifier les marques concernées.

Une réglementation européenne encore insuffisante

La Commission européenne recommande une valeur indicative de 50 nanogrammes par kilogramme de produit pour chacun des quatre principaux PFAS dans les aliments destinés aux nourrissons. Ce repère ne constitue cependant ni une limite réglementaire contraignante ni un seuil garantissant l’absence de risque sanitaire. En 2020, l’EFSA avait fixé une dose hebdomadaire tolérable de 4,4 nanogrammes par kilogramme de poids corporel pour ces quatre substances cumulées. L’évaluation du risque dépend donc notamment des concentrations mesurées, des quantités consommées et du poids de l’enfant.

Générations Futures réclame désormais un renforcement des contrôles alimentaires, un élargissement du nombre de substances recherchées et l’instauration de limites réglementaires adaptées. Si les résultats constituent un signal sanitaire qui mérite une attention particulière, ils ne permettent pas d’établir la dangerosité d’un produit actuellement commercialisé ni de recommander une marque plutôt qu’une autre. Les parents préoccupés sont invités à consulter leur pédiatre avant de modifier l’alimentation de leur enfant.

Sources citées dans l’article Rapport de Générations Futures · EFSA · Commission européenne