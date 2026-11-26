La maladie de Dupuytren provoque un épaississement anormal des tissus sous la peau de la main, entraînant une difficulté à déplier les doigts. Elle affecte principalement les hommes de plus de 50 ans et nécessite une prise en charge si les gestes du quotidien deviennent pénibles. Plusieurs interventions permettent de restaurer la mobilité.

Une petite boule dans la paume de la main, un épaississement de la peau ou un doigt qui devient progressivement impossible à redresser : ces manifestations peuvent révéler une maladie de Dupuytren. Cette affection chronique touche les tissus situés sous la peau de la main et peut entraîner une rétraction permanente des doigts. Généralement indolore, elle risque néanmoins de compromettre certains gestes du quotidien lorsqu’elle atteint un stade avancé.

La maladie de Dupuytren se caractérise par un épaississement anormal de l’aponévrose palmaire, une membrane fibreuse située sous la peau de la main. Ce tissu participe normalement à la protection des structures profondes et à la stabilité de la paume. Chez les personnes atteintes, certaines cellules produisent une quantité excessive de collagène, entraînant la formation de nodules puis de brides fibreuses. Ces dernières peuvent progressivement se rétracter et maintenir les doigts dans une position fléchie. La maladie touche davantage les hommes, particulièrement après 50 ans, et présente une composante héréditaire importante. Le diabète, le tabagisme et une consommation excessive d’alcool sont également associés à un risque accru.

Des doigts qui se replient progressivement vers la paume

Les premières manifestations passent souvent inaperçues. Une petite boule ferme apparaît dans la paume, généralement à proximité de l’annulaire ou de l’auriculaire. Elle peut être légèrement sensible au début, mais devient souvent indolore. Avec le temps, des cordons fibreux se développent sous la peau et peuvent empêcher progressivement l’extension complète des doigts. La maladie peut toucher une seule main ou les deux, avec une évolution parfois très différente d’un côté à l’autre. Certains patients conservent de simples nodules pendant plusieurs années, tandis que d’autres développent une rétraction importante en relativement peu de temps.

Lorsque la maladie progresse, des gestes ordinaires deviennent plus difficiles, comme enfiler des gants, se laver le visage, saisir certains objets ou glisser la main dans une poche. L’impossibilité de poser entièrement la paume et les doigts à plat sur une table constitue un signe caractéristique de rétraction. Le diagnostic repose généralement sur un simple examen clinique, sans nécessité de réaliser des examens d’imagerie. Contrairement à certaines idées reçues, la maladie ne résulte pas directement d’une atteinte des tendons responsables des mouvements des doigts, mais d’une modification des tissus fibreux qui les entourent superficiellement.

Des interventions pour retrouver une meilleure mobilité

En l’absence de rétraction importante ou de gêne fonctionnelle, une simple surveillance peut suffire. Il n’existe pas de médicament permettant de faire disparaître définitivement la maladie ou d’empêcher systématiquement sa progression. Lorsque les doigts deviennent difficiles à redresser, plusieurs interventions peuvent être envisagées. L’aponévrotomie percutanée à l’aiguille consiste à sectionner les brides fibreuses afin de libérer les doigts concernés. Cette technique, généralement réalisée sous anesthésie locale, peut permettre une récupération relativement rapide, mais elle ne convient pas à toutes les formes de la maladie.

Une intervention chirurgicale plus classique, appelée aponévrectomie, permet de retirer une partie des tissus fibreux responsables de la rétraction. Elle peut être proposée lorsque l’atteinte est importante ou complexe. La récupération dépend notamment de l’ancienneté de la maladie et de l’état des articulations. Une rééducation peut être nécessaire après l’intervention afin d’améliorer la mobilité et de limiter certaines complications. Malgré les traitements, des récidives restent possibles, parfois plusieurs années plus tard, car les interventions corrigent les conséquences de la maladie sans supprimer définitivement sa cause.

La maladie de Dupuytren n’est ni contagieuse ni dangereuse pour les autres organes. Elle peut cependant devenir particulièrement invalidante lorsque la mobilité de la main est fortement réduite. Une boule dans la paume ne nécessite pas systématiquement une intervention, mais une rétraction progressive des doigts mérite une consultation auprès d’un spécialiste de la main. Une prise en charge adaptée permet souvent de retrouver une meilleure mobilité, particulièrement lorsque les articulations n’ont pas encore subi de modifications irréversibles.