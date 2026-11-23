La névrite vestibulaire est une affection aigue du nerf vestibulaire, entraînant des vertiges violents, des nausées et des difficultés d'équilibre. Diagnostiquée par des tests neurologiques et vestibulaires, elle nécessite une évaluation urgente pour écarter des causes graves. Bien que la récupération soit souvent favorable, une rééducation vestibulaire est cruciale pour un retour à l'équilibre.

Une sensation brutale que toute la pièce tourne, des nausées importantes et une difficulté à tenir debout : ces symptômes peuvent révéler une névrite vestibulaire. Cette affection touche le système de l’équilibre situé dans l’oreille interne et peut provoquer des vertiges particulièrement impressionnants. Si son évolution est généralement favorable, ses manifestations initiales peuvent ressembler à celles d’un accident vasculaire cérébral.

La névrite vestibulaire est une atteinte aiguë du nerf vestibulaire, qui transmet au cerveau les informations provenant des structures de l’oreille interne responsables de l’équilibre. Lorsque ce système fonctionne brutalement de manière asymétrique, le cerveau reçoit des informations contradictoires sur la position et les mouvements du corps. Il en résulte une sensation intense de rotation, même lorsque la personne reste immobile. Une inflammation du nerf est souvent évoquée, parfois en lien avec un mécanisme viral, mais la cause précise n’est pas toujours identifiée. Contrairement à certaines autres maladies de l’oreille interne, la névrite vestibulaire ne provoque généralement pas de perte auditive ni d’acouphènes.

Un vertige brutal qui peut empêcher de marcher

Les symptômes apparaissent généralement de manière soudaine. La personne ressent un vertige rotatoire intense et continu, souvent accompagné de nausées, de vomissements et d’une instabilité majeure. Les mouvements de la tête aggravent la sensation, au point que certains patients préfèrent rester parfaitement immobiles, les yeux fermés. Le vertige peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours, avant de diminuer progressivement. Des troubles de l’équilibre peuvent toutefois persister pendant plusieurs semaines, notamment lors des mouvements rapides ou dans les environnements visuellement complexes. Cette durée distingue la névrite vestibulaire du vertige positionnel paroxystique bénin, qui provoque généralement des crises beaucoup plus brèves.

Le diagnostic repose sur un examen clinique approfondi, notamment neurologique et vestibulaire. Le médecin recherche certains mouvements involontaires des yeux, appelés nystagmus, et évalue les réflexes qui permettent de stabiliser le regard lorsque la tête bouge. Des tests spécialisés peuvent aider à identifier une atteinte du système vestibulaire périphérique. Mais l’enjeu principal, lors d’un vertige brutal et continu, est d’écarter une cause neurologique centrale, particulièrement un AVC touchant le cervelet ou le tronc cérébral. L’absence de faiblesse d’un bras ou de troubles de la parole ne suffit pas à exclure un AVC. Une imagerie cérébrale peut donc être nécessaire selon les circonstances et les résultats de l’examen.

Une récupération favorisée par la rééducation vestibulaire

Le traitement vise d’abord à soulager les symptômes les plus invalidants, notamment les nausées et les vomissements. Des médicaments antivertigineux ou antiémétiques peuvent être utilisés pendant une courte période, mais leur prolongation excessive peut ralentir certains mécanismes de compensation du cerveau. L’intérêt des corticoïdes reste discuté et leur prescription dépend du contexte clinique. Une fois la phase aiguë passée, la mobilisation progressive et la rééducation vestibulaire occupent une place importante. Ces exercices permettent au cerveau de s’adapter aux informations désormais asymétriques provenant des deux oreilles internes.

La récupération est souvent progressive. Chez certains patients, les vertiges disparaissent en quelques jours et l’équilibre revient en quelques semaines. D’autres conservent une sensation d’instabilité, particulièrement dans les lieux très fréquentés, lors des déplacements rapides ou dans l’obscurité. Une rééducation adaptée peut alors améliorer les symptômes et réduire le risque de troubles persistants. Dans certaines situations, des sensations de vertige chronique peuvent s’installer, nécessitant une prise en charge plus prolongée. L’évolution dépend notamment de l’importance de l’atteinte vestibulaire et de la capacité du système nerveux à compenser le déficit.

Un vertige brutal ne doit jamais être attribué automatiquement à un problème bénin de l’oreille interne. Une difficulté soudaine à marcher, des troubles de la vision, une faiblesse musculaire, une modification de la parole ou un mal de tête inhabituel imposent une évaluation urgente. Même sans ces signes, un premier épisode de vertige intense et continu mérite une consultation rapide pour écarter un AVC. Lorsque la névrite vestibulaire est confirmée, la récupération est généralement favorable, mais la rééducation joue souvent un rôle déterminant pour retrouver un équilibre satisfaisant.