Maladie de Ménière : ces crises de vertiges qui peuvent bouleverser le quotidien

La maladie de Ménière, affection chronique de l'oreille interne, se manifeste par des crises de vertiges, des nausées et des troubles auditifs. Diagnostiquée principalement par des examens ORL, sa prise en charge vise à réduire la fréquence des crises par des médicaments et des stratégies alimentaires. Son évolution varie d'un patient à l'autre.

Une impression soudaine que la pièce tourne, des nausées importantes, des bourdonnements d’oreille ou une baisse de l’audition : ces symptômes peuvent révéler une maladie de Ménière. Cette affection chronique de l’oreille interne provoque des crises parfois très impressionnantes et peut progressivement altérer l’audition.

La maladie de Ménière est une affection de l’oreille interne, une structure qui joue un rôle essentiel dans l’audition et l’équilibre. Elle est associée à une accumulation anormale de liquide dans certaines parties de l’oreille interne, phénomène appelé hydrops endolymphatique. Cette perturbation peut modifier le fonctionnement des structures chargées de transmettre les informations auditives et de détecter les mouvements de la tête. La maladie apparaît généralement à l’âge adulte et touche le plus souvent une seule oreille au début, même si les deux peuvent être concernées au cours de l’évolution. Ses causes exactes restent imparfaitement comprises et plusieurs mécanismes, notamment inflammatoires ou immunitaires, sont étudiés.

Des vertiges intenses accompagnés de troubles auditifs

Les crises constituent la manifestation la plus caractéristique. Le patient ressent brutalement un vertige rotatoire, avec l’impression que son environnement tourne autour de lui. Ces épisodes durent généralement de vingt minutes à plusieurs heures et peuvent s’accompagner de nausées, de vomissements, de sueurs et d’une difficulté importante à rester debout. Contrairement à une simple sensation de tête légère, le vertige de Ménière correspond à une véritable perturbation de la perception de l’équilibre. Après la crise, une fatigue importante et une sensation d’instabilité peuvent persister pendant plusieurs heures.

Les troubles auditifs jouent également un rôle essentiel dans le diagnostic. Une baisse fluctuante de l’audition, souvent plus marquée sur les sons graves au début, peut apparaître dans l’oreille concernée. Des acouphènes, décrits comme des bourdonnements ou des sifflements, ainsi qu’une sensation d’oreille bouchée peuvent précéder ou accompagner les crises. Au fil du temps, les fluctuations auditives peuvent laisser place à une diminution plus permanente de l’audition. L’évolution reste cependant très variable : certains patients connaissent des crises espacées, tandis que d’autres subissent des épisodes répétés perturbant fortement leur vie professionnelle et personnelle.

Des traitements pour réduire la fréquence des crises

Le diagnostic repose principalement sur l’histoire des symptômes et sur un examen spécialisé réalisé par un médecin ORL. Une audiométrie permet de mesurer l’audition et de rechercher les anomalies caractéristiques. D’autres examens peuvent être proposés pour écarter des maladies présentant des symptômes similaires, notamment certaines migraines vestibulaires ou des atteintes neurologiques. Une IRM peut être nécessaire dans certaines situations, particulièrement lorsque les symptômes sont atypiques ou qu’une autre cause doit être recherchée. Il n’existe pas un test unique permettant de confirmer systématiquement la maladie de Ménière.

La prise en charge cherche principalement à réduire la fréquence et l’intensité des crises tout en préservant autant que possible l’audition. Des médicaments peuvent être prescrits pour soulager les vertiges et les nausées pendant les épisodes aigus. Entre les crises, certains traitements et mesures alimentaires peuvent être proposés, notamment une réduction des apports excessifs en sel, même si les preuves scientifiques concernant certaines stratégies restent limitées. Dans les formes résistantes, des traitements administrés directement dans l’oreille moyenne ou certaines interventions spécialisées peuvent être envisagés. Une rééducation vestibulaire peut également aider les patients présentant des troubles persistants de l’équilibre.

La maladie de Ménière ne doit pas être confondue avec toutes les causes de vertiges. Une sensation de rotation de quelques secondes provoquée par un changement de position de la tête évoque par exemple plus souvent un vertige positionnel paroxystique bénin. En revanche, des crises répétées durant plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures, associées à des acouphènes et à une baisse de l’audition, justifient une consultation ORL. Un vertige accompagné d’une faiblesse d’un membre, de troubles de la parole ou d’une vision double soudaine constitue quant à lui une urgence médicale, car une origine neurologique doit être écartée.