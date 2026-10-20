Cirrhose du foie : cette maladie grave qui peut évoluer pendant des années sans symptôme

La cirrhose du foie, souvent silencieuse, évolue parfois pendant des années avant d'entraîner des complications graves. Elle peut résulter de diverses causes, notamment l'alcool, les hépatites virales et des maladies métaboliques. Un diagnostic précoce, associé à une prise en charge appropriée, peut ralentir son évolution et améliorer la fonction hépatique.

Fatigue persistante, ventre qui gonfle, jaunisse ou perte de poids : ces symptômes peuvent parfois révéler une cirrhose du foie. Longtemps associée presque exclusivement à une consommation excessive d’alcool, cette maladie peut également être provoquée par des hépatites virales ou certaines maladies métaboliques. Son principal danger réside dans sa capacité à progresser silencieusement avant l’apparition de complications graves.

La cirrhose correspond à une transformation progressive du foie sous l’effet d’agressions chroniques. Lorsque cet organe subit des lésions répétées, une partie de son tissu normal est remplacée par du tissu cicatriciel fibreux, ce qui perturbe progressivement son architecture et son fonctionnement. Le foie joue pourtant un rôle essentiel dans l’organisme : il participe à la digestion, au métabolisme des nutriments, à la fabrication de protéines indispensables et à l’élimination de nombreuses substances. L’alcool constitue l’une des principales causes de cirrhose, mais les hépatites chroniques B et C, ainsi que les maladies du foie liées à des troubles métaboliques, notamment en présence d’obésité ou de diabète, peuvent également être responsables. Certaines maladies auto-immunes ou génétiques sont plus rarement en cause.

Une maladie qui peut rester silencieuse pendant longtemps

Pendant plusieurs années, le foie peut continuer à remplir une grande partie de ses fonctions malgré les lésions. On parle alors de cirrhose compensée, une phase durant laquelle les symptômes peuvent être absents ou peu spécifiques. Une fatigue inhabituelle, une perte d’appétit ou un amaigrissement peuvent parfois apparaître, sans orienter immédiatement vers une maladie hépatique. Lorsque la cirrhose progresse, des complications peuvent survenir : accumulation de liquide dans l’abdomen, appelée ascite, jaunissement de la peau et des yeux, gonflement des jambes ou troubles de la coagulation. Certains patients développent également des troubles neurologiques liés à l’accumulation de substances que le foie n’élimine plus correctement, pouvant provoquer confusion et somnolence.

L’une des complications les plus redoutées est l’hypertension portale, une augmentation de la pression dans les vaisseaux qui acheminent le sang vers le foie. Elle peut entraîner la formation de varices dans l’œsophage ou l’estomac, susceptibles de se rompre et de provoquer une hémorragie digestive grave. La cirrhose augmente également le risque de développer un cancer primitif du foie, notamment un carcinome hépatocellulaire. C’est pourquoi les patients concernés bénéficient généralement d’une surveillance spécialisée régulière, même lorsqu’ils se sentent relativement bien.

Des traitements pour ralentir la maladie et prévenir les complications

Le diagnostic repose sur l’association de plusieurs examens. Les analyses sanguines permettent d’évaluer le fonctionnement du foie et de rechercher certaines anomalies, tandis que l’échographie abdominale peut révéler des modifications de sa structure. L’élastographie, souvent réalisée grâce à un appareil de type FibroScan, permet d’estimer la rigidité du foie et d’apporter des informations sur l’importance de la fibrose. Dans certaines situations, des examens complémentaires sont nécessaires pour préciser la cause ou le stade de la maladie. Le médecin recherche également les complications éventuelles, notamment les signes d’hypertension portale.

La prise en charge dépend avant tout de l’origine de la cirrhose. L’arrêt complet de l’alcool est indispensable lorsqu’il est en cause, tandis que les hépatites virales peuvent bénéficier de traitements antiviraux adaptés. Dans les maladies métaboliques du foie, la prise en charge du diabète, du poids et des autres facteurs de risque joue un rôle important. Lorsque la maladie est suffisamment avancée, des médicaments et des interventions peuvent être nécessaires pour traiter l’ascite, prévenir certaines hémorragies ou contrôler d’autres complications. Dans les situations les plus graves, une transplantation hépatique peut constituer la seule solution permettant de remplacer un foie devenu incapable d’assurer correctement ses fonctions.

La cirrhose ne concerne donc pas uniquement les personnes ayant une consommation excessive d’alcool. Elle peut également apparaître chez des patients souffrant d’hépatites chroniques ou de maladies métaboliques parfois longtemps méconnues. Une fatigue isolée ne signifie évidemment pas que le foie est malade, mais une jaunisse, un gonflement inexpliqué de l’abdomen ou des anomalies persistantes du bilan hépatique nécessitent une évaluation médicale. Lorsqu’une cirrhose est diagnostiquée suffisamment tôt, traiter sa cause peut permettre de ralentir son évolution et, dans certaines situations, d’obtenir une amélioration de la fonction hépatique.