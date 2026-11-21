Le cancer du foie, souvent asymptomatique à ses débuts, évolue principalement sur un foie déjà affaibli par des maladies comme la cirrhose ou l'hépatite. Son diagnostic tardif complexifie le traitement, qui varie selon l'état du patient et de la tumeur. La prévention repose sur une surveillance attentive des affections hépatiques chroniques.

Fatigue persistante, perte de poids inexpliquée, douleurs dans la partie supérieure droite de l’abdomen ou jaunissement de la peau : ces symptômes peuvent parfois révéler un cancer du foie. Cette maladie se développe fréquemment sur un foie déjà fragilisé par une cirrhose ou une infection chronique. Son diagnostic peut être tardif, car les premiers stades ne provoquent souvent aucune manifestation particulière.

Le cancer primitif du foie se développe directement à partir des cellules de cet organe, contrairement aux métastases hépatiques qui proviennent d’un cancer situé ailleurs dans le corps. Sa forme la plus fréquente est le carcinome hépatocellulaire, qui représente la majorité des cancers primitifs du foie. Il survient souvent chez des personnes présentant une maladie hépatique chronique, notamment une cirrhose liée à une consommation excessive d’alcool, à une hépatite virale B ou C, ou à certaines maladies métaboliques du foie. L’hépatite B peut également favoriser un cancer hépatique en l’absence de cirrhose. L’obésité, le diabète et certaines formes de stéatohépatite métabolique participent également à l’augmentation du risque.

Des symptômes qui apparaissent souvent tardivement

Aux premiers stades, le cancer du foie peut évoluer sans provoquer de douleur ni de modification visible de l’état général. Lorsqu’ils apparaissent, les symptômes restent souvent peu spécifiques : fatigue importante, perte d’appétit, amaigrissement ou gêne dans la partie supérieure droite de l’abdomen. Certaines personnes ressentent une sensation de pesanteur sous les côtes ou présentent une augmentation du volume abdominal. Dans les formes plus avancées, une jaunisse, caractérisée par une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux, peut apparaître. Une accumulation de liquide dans l’abdomen, appelée ascite, ou une aggravation rapide d’une cirrhose connue peut également conduire à rechercher une tumeur.

Le diagnostic repose sur l’imagerie du foie, notamment l’échographie, le scanner ou l’IRM. Chez certaines personnes présentant une cirrhose, des caractéristiques radiologiques très spécifiques peuvent permettre de diagnostiquer un carcinome hépatocellulaire sans biopsie. Dans d’autres situations, un prélèvement de tissu est nécessaire pour confirmer la nature de la lésion. Le dosage sanguin de l’alpha-fœtoprotéine peut apporter une information complémentaire, mais il ne permet pas, à lui seul, d’affirmer ou d’exclure un cancer. Chez les patients présentant un risque élevé, notamment en cas de cirrhose, une surveillance régulière par échographie est généralement recommandée afin de détecter d’éventuelles tumeurs avant l’apparition des symptômes.

Des traitements qui dépendent aussi de l’état du foie

La particularité du cancer du foie est que les médecins doivent prendre en compte deux éléments : la tumeur elle-même et le fonctionnement du foie qui l’entoure. Lorsque le cancer est découvert à un stade précoce, une intervention chirurgicale peut parfois permettre de retirer la partie atteinte. Une transplantation hépatique peut également être envisagée chez certains patients répondant à des critères précis, avec l’avantage de traiter à la fois la tumeur et la maladie hépatique sous-jacente. Des techniques de destruction locale, notamment l’ablation par radiofréquence ou micro-ondes, peuvent être proposées pour certaines petites lésions.

Lorsque la maladie ne peut pas être traitée par chirurgie ou destruction locale, d’autres approches existent. Des traitements réalisés directement dans les artères du foie, comme la chimioembolisation, peuvent permettre de contrôler certaines tumeurs. Pour les formes avancées, les progrès de l’immunothérapie et des thérapies ciblées ont élargi les possibilités de traitement. Le choix dépend de l’étendue du cancer, de l’état général du patient et de la fonction hépatique. La prévention conserve une place essentielle, notamment grâce à la vaccination contre l’hépatite B, au traitement des hépatites virales, à la réduction de la consommation d’alcool et à la prise en charge des maladies métaboliques.

Le cancer du foie rappelle l’importance de surveiller les maladies hépatiques chroniques avant l’apparition de symptômes. Une fatigue ou une douleur abdominale isolée ne signifie évidemment pas qu’une personne présente une tumeur. En revanche, une perte de poids inexpliquée, une jaunisse ou une aggravation inhabituelle de l’état général chez une personne atteinte de cirrhose nécessitent une évaluation médicale rapide. Le dépistage ciblé des patients à risque permet de découvrir certaines tumeurs à un stade où les traitements curatifs restent possibles, avant que la maladie ne provoque des manifestations évidentes.