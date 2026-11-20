La névralgie du trijumeau se manifeste par des douleurs fulgurantes dans le visage, souvent déclenchées par des gestes quotidiens. Bien qu'elle ne mette pas la vie en danger, elle perturbe considérablement le quotidien des patients. Le traitement nécessite des médicaments spécifiques et parfois une intervention chirurgicale, selon la gravité des symptômes.

Une douleur brutale dans la joue, la mâchoire ou autour de l’œil, parfois déclenchée par un simple contact avec la peau : ces symptômes peuvent révéler une névralgie du trijumeau. Cette affection neurologique provoque des crises douloureuses extrêmement intenses, souvent décrites comme des décharges électriques. Si elle ne menace généralement pas directement la vie, elle peut profondément perturber le quotidien des personnes atteintes.

Le nerf trijumeau est l’un des principaux nerfs crâniens. Il assure notamment la sensibilité d’une grande partie du visage et participe à la commande des muscles de la mastication. Il possède trois grandes branches qui desservent le front, la joue et la mâchoire. Dans la névralgie du trijumeau, le fonctionnement de ce nerf est perturbé, entraînant des signaux douloureux anormaux. Dans de nombreux cas, la maladie est associée à un contact entre un vaisseau sanguin et le nerf à proximité de son entrée dans le tronc cérébral. Ce contact peut endommager progressivement la gaine protectrice des fibres nerveuses et favoriser l’apparition de douleurs. D’autres causes existent, notamment certaines lésions neurologiques ou la sclérose en plaques.

Des décharges électriques déclenchées par des gestes ordinaires

La manifestation la plus caractéristique est une douleur extrêmement vive, généralement limitée à un seul côté du visage. Les crises surviennent brutalement et durent souvent quelques secondes à deux minutes, parfois sous la forme de plusieurs décharges successives. Elles peuvent toucher la joue, les dents, les gencives ou la mâchoire, ce qui conduit parfois les patients à consulter initialement un dentiste. Les épisodes peuvent être déclenchés par des gestes aussi ordinaires que se brosser les dents, parler, se raser, mâcher ou recevoir un courant d’air froid sur le visage. Entre les crises, certaines personnes ne ressentent aucune douleur, tandis que d’autres présentent une gêne persistante.

L’intensité des douleurs peut avoir des conséquences importantes. Certains patients évitent de manger, de parler ou de se laver le visage par crainte de déclencher une nouvelle crise. Les épisodes peuvent se multiplier pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, puis disparaître temporairement avant de réapparaître. Le diagnostic repose principalement sur la description précise des douleurs et sur l’examen neurologique. Une IRM cérébrale est généralement recommandée afin de rechercher un éventuel conflit entre un vaisseau et le nerf, mais aussi d’écarter d’autres causes, notamment une tumeur ou une maladie démyélinisante. Une douleur faciale persistante ne correspond pas nécessairement à une névralgie du trijumeau et doit être distinguée d’autres affections neurologiques, dentaires ou ORL.

Des médicaments spécifiques et parfois une intervention chirurgicale

Les antalgiques habituels, comme le paracétamol, sont souvent peu efficaces contre les crises typiques de névralgie du trijumeau. Le traitement repose principalement sur des médicaments agissant sur la transmission des signaux nerveux, notamment la carbamazépine ou l’oxcarbazépine. Ces traitements peuvent réduire considérablement la fréquence et l’intensité des douleurs, mais nécessitent une surveillance médicale en raison de possibles effets indésirables et interactions médicamenteuses. Lorsque leur efficacité devient insuffisante ou que leur tolérance est mauvaise, d’autres approches peuvent être envisagées après une évaluation spécialisée.

Chez certains patients présentant un conflit vasculaire identifié, une intervention appelée décompression microvasculaire peut être proposée. Elle consiste à séparer le vaisseau sanguin du nerf afin de réduire l’irritation responsable des douleurs. D’autres techniques, notamment certaines procédures percutanées ou la radiochirurgie stéréotaxique, peuvent également être utilisées selon l’âge, l’état de santé et les caractéristiques de la maladie. Ces interventions présentent des bénéfices potentiels mais aussi des risques, notamment des troubles de la sensibilité du visage. Le choix du traitement dépend donc d’une discussion individualisée avec une équipe spécialisée.

Une douleur dans la mâchoire ou dans les dents possède évidemment des causes beaucoup plus fréquentes qu’une névralgie du trijumeau. En revanche, des crises répétées de douleurs fulgurantes, très brèves et déclenchées par un simple contact avec le visage, doivent conduire à une évaluation médicale. Un diagnostic précis permet d’éviter des traitements dentaires inutiles et de proposer des médicaments réellement adaptés à la douleur neuropathique. Même lorsqu’elle n’entraîne pas de lésion visible, cette maladie peut avoir un retentissement majeur sur la qualité de vie et mérite une prise en charge spécialisée.