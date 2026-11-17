Les tumeurs neuroendocrines du pancréas, bien plus rares que les cancers classiques, présentent des symptômes variés tels que hypoglycémies et diarrhées, dépendant de l'hormone produite. Leur diagnostic repose sur des examens biologiques et d'imagerie. Les traitements, notamment chirurgicaux et médicamenteux, doivent être adaptés à leur agressivité et nécessitent une prise en charge spécialisée.

Hypoglycémies répétées, diarrhées persistantes, douleurs abdominales ou perte de poids inexpliquée : ces symptômes peuvent parfois révéler une tumeur neuroendocrine du pancréas. Beaucoup plus rares que les cancers pancréatiques classiques, ces tumeurs se développent à partir de cellules capables de produire des hormones. Certaines évoluent lentement, tandis que d’autres présentent un comportement agressif et nécessitent une prise en charge rapide.

Les tumeurs neuroendocrines du pancréas prennent naissance dans les cellules neuroendocrines, qui participent notamment à la régulation de certaines fonctions hormonales et métaboliques. Elles se distinguent des adénocarcinomes pancréatiques, qui représentent la grande majorité des cancers du pancréas et se développent principalement à partir des cellules des canaux pancréatiques. Les tumeurs neuroendocrines peuvent être dites fonctionnelles lorsqu’elles produisent des hormones en quantité excessive, ou non fonctionnelles lorsqu’elles ne provoquent pas de syndrome hormonal identifiable. La plupart surviennent de manière sporadique, mais certaines sont associées à des prédispositions génétiques, notamment la néoplasie endocrinienne multiple de type 1.

Des symptômes très différents selon l’hormone produite

Les manifestations dépendent largement du type de tumeur. Les insulinomes, qui produisent trop d’insuline, peuvent provoquer des épisodes d’hypoglycémie caractérisés par des sueurs, des tremblements, une faim intense, des palpitations ou des troubles de la concentration. Dans les formes sévères, une perte de connaissance peut survenir. Les gastrinomes entraînent une production excessive de gastrine, une hormone stimulant la sécrétion d’acide gastrique, et peuvent provoquer des ulcères digestifs récidivants ou des diarrhées. D’autres tumeurs sécrètent des hormones différentes et entraînent des tableaux cliniques plus rares. Les tumeurs non fonctionnelles peuvent rester silencieuses pendant longtemps et être découvertes fortuitement lors d’un examen d’imagerie.

Lorsque la tumeur devient volumineuse ou s’étend à d’autres organes, des douleurs abdominales, une perte de poids ou une gêne digestive peuvent apparaître. Le diagnostic repose sur des examens biologiques ciblés en fonction des symptômes, associés à une imagerie du pancréas, notamment un scanner ou une IRM. Une échoendoscopie peut permettre de visualiser certaines petites lésions et de réaliser un prélèvement. Des examens de médecine nucléaire, comme la TEP utilisant des traceurs des récepteurs de la somatostatine, peuvent également être proposés pour rechercher d’autres localisations. L’analyse des cellules tumorales permet notamment d’évaluer leur degré de différenciation et leur activité de prolifération, deux éléments essentiels pour estimer leur agressivité.

Des traitements adaptés à des tumeurs parfois très lentes

Lorsque la tumeur est localisée et peut être retirée, la chirurgie constitue souvent le traitement privilégié. Selon sa taille et sa position, l’intervention peut consister à retirer uniquement la lésion ou une partie du pancréas. Certaines petites tumeurs non fonctionnelles, bien différenciées et à faible risque peuvent parfois faire l’objet d’une surveillance active plutôt que d’une opération immédiate, après discussion spécialisée. Lorsque la maladie est avancée, plusieurs traitements sont disponibles, notamment les analogues de la somatostatine, certaines thérapies ciblées, la chimiothérapie ou des traitements de médecine nucléaire utilisant des molécules radioactives dirigées vers les cellules tumorales.

Le pronostic varie considérablement selon le type de tumeur, son grade, sa taille et la présence éventuelle de métastases. Certaines tumeurs neuroendocrines bien différenciées évoluent lentement pendant plusieurs années, tandis que les carcinomes neuroendocrines peu différenciés peuvent progresser rapidement. Cette diversité rend indispensable une prise en charge dans une équipe expérimentée. Le suivi peut associer oncologues, gastro-entérologues, endocrinologues, chirurgiens et spécialistes de médecine nucléaire. L’objectif est de choisir un traitement proportionné au comportement réel de la tumeur, sans sous-estimer les formes agressives ni imposer inutilement des traitements lourds aux formes peu évolutives.

Les tumeurs neuroendocrines du pancréas restent rares, et des troubles digestifs ou des épisodes de fatigue ont généralement des causes beaucoup plus fréquentes. En revanche, des hypoglycémies répétées et inexpliquées, des ulcères digestifs inhabituels ou des symptômes persistants associés à une anomalie pancréatique méritent des investigations adaptées. Une hypoglycémie sévère accompagnée de confusion ou de perte de connaissance constitue une urgence. Le diagnostic précis est essentiel, car ces tumeurs ne se traitent pas nécessairement comme les autres cancers du pancréas et leurs perspectives d’évolution peuvent être très différentes.