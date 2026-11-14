Le cancer du testicule, souvent indolore, touche principalement les hommes jeunes, avec des symptômes comme une masse ou une sensation de lourdeur. Le diagnostic repose sur l’échographie et des analyses sanguines, tandis que les chances de guérison sont élevées grâce à des traitements adaptés, même en cas de propagation de la maladie.

Une petite masse dans un testicule, une sensation de lourdeur dans les bourses ou une modification inhabituelle de leur volume : ces signes peuvent parfois révéler un cancer du testicule. Cette maladie touche principalement les hommes jeunes, notamment entre 15 et 40 ans. Malgré son caractère potentiellement grave, elle fait partie des cancers dont les chances de guérison sont généralement très élevées grâce aux traitements actuels.

Le cancer du testicule se développe le plus souvent à partir des cellules germinales, chargées normalement de produire les spermatozoïdes. On distingue principalement deux grandes familles de tumeurs germinales : les séminomes et les tumeurs non séminomateuses, dont les caractéristiques et les traitements peuvent différer. La maladie reste relativement rare par rapport à d’autres cancers masculins, mais elle constitue l’un des cancers solides les plus fréquents chez les hommes jeunes. Certains facteurs augmentent le risque, notamment un antécédent de cryptorchidie, lorsque l’un des testicules n’est pas descendu normalement dans les bourses pendant l’enfance, ainsi que des antécédents personnels ou familiaux de cancer testiculaire.

Une masse qui ne provoque pas forcément de douleur

Le signe le plus fréquent est l’apparition d’une masse ou d’une zone durcie au niveau d’un testicule, généralement sans douleur. Certains hommes remarquent plutôt une augmentation de volume, une sensation de pesanteur ou une différence inhabituelle entre les deux testicules. Une douleur sourde dans les bourses ou le bas du ventre peut également apparaître, mais elle n’est pas systématique. Ces symptômes peuvent être liés à de nombreuses affections bénignes, notamment un kyste ou une inflammation. Toutefois, une modification persistante du volume ou de la consistance d’un testicule nécessite un examen médical, car l’absence de douleur ne permet pas d’écarter une tumeur.

Le diagnostic repose d’abord sur l’examen clinique et une échographie testiculaire, qui permet de distinguer une anomalie située à l’intérieur du testicule d’une lésion extérieure. Des analyses sanguines recherchent certains marqueurs tumoraux, notamment l’AFP, la bêta-hCG et la LDH, dont les résultats peuvent aider à caractériser la maladie et à suivre son évolution. Ces marqueurs ne sont cependant pas systématiquement élevés. Lorsqu’une tumeur testiculaire est fortement suspectée, l’ablation du testicule atteint par voie inguinale constitue généralement la première étape du traitement et permet une analyse anatomopathologique précise. Des examens d’imagerie sont ensuite réalisés selon les situations afin de rechercher une éventuelle extension.

Des chances de guérison particulièrement élevées

Le traitement dépend du type de tumeur et de son stade. Pour certains cancers diagnostiqués précocement et limités au testicule, l’opération peut suffire, suivie d’une surveillance régulière. Dans d’autres situations, une chimiothérapie, une radiothérapie pour certains séminomes ou une intervention complémentaire sur les ganglions peuvent être nécessaires. Les tumeurs germinales sont généralement très sensibles aux traitements, notamment aux chimiothérapies à base de cisplatine. Même lorsque la maladie s’est propagée à d’autres organes, une guérison reste possible chez une proportion importante de patients.

La question de la fertilité occupe une place essentielle dans la prise en charge, car la maladie et certains traitements peuvent altérer la production de spermatozoïdes. Une conservation de sperme doit donc être proposée avant les traitements susceptibles de compromettre la fertilité, lorsque la situation le permet. La surveillance après guérison repose sur des consultations, des analyses biologiques et parfois des examens d’imagerie, avec une fréquence adaptée au risque de récidive. Les effets à long terme de certains traitements, notamment cardiovasculaires ou hormonaux, doivent également être pris en compte chez des patients souvent jeunes au moment du diagnostic.

Le cancer du testicule rappelle qu’une anomalie indolore ne doit pas nécessairement être considérée comme bénigne. Une boule, une zone dure ou une augmentation persistante du volume d’un testicule justifie une consultation rapide, même en l’absence de gêne importante. Une douleur testiculaire brutale et intense constitue en revanche une urgence médicale, notamment pour éliminer une torsion testiculaire. Le diagnostic précoce permet souvent de limiter les traitements nécessaires et de préserver au mieux la qualité de vie, dans une maladie dont les perspectives de guérison sont aujourd’hui particulièrement favorables.