Une étude américaine révèle que l'utilisation prolongée de mométasone inhalée chez des patients atteints de drépanocytose, sans asthme diagnostiqué, pourrait aggraver des marqueurs biologiques associés à la maladie. Les résultats suggèrent une prudence accrue dans la prescription de ce médicament, en soulignant l'importance d'un diagnostic d'asthme avant traitement.

Un traitement habituellement utilisé contre l’asthme pourrait être inadapté à certains patients atteints de drépanocytose. Une étude américaine publiée mardi 10 novembre dans la revue scientifique JAMA Network Open révèle que l’utilisation prolongée de mométasone inhalée, en l’absence d’asthme confirmé, s’accompagne d’une augmentation d’un marqueur biologique associé à la gravité de la maladie. Les chercheurs recommandent désormais une plus grande prudence dans la prescription de ce médicament.

La prise en charge des complications respiratoires de la drépanocytose fait l’objet de nouvelles interrogations. Des chercheurs américains ont étudié les effets de la mométasone, un corticoïde inhalé généralement prescrit pour contrôler l’inflammation des voies respiratoires chez les personnes asthmatiques. Leur objectif était de déterminer si ce traitement pouvait également bénéficier aux patients drépanocytaires présentant régulièrement de la toux ou une respiration sifflante, sans pour autant souffrir d’un asthme diagnostiqué. Les résultats de cet essai clinique, publiés le 10 novembre 2026, remettent en question l’intérêt d’une telle prescription lorsqu’elle est prolongée.

L’étude a été menée auprès de 77 adultes atteints de drépanocytose. Parmi eux, 40 participants ont reçu quotidiennement 220 microgrammes de mométasone inhalée, tandis que 37 autres ont utilisé un inhalateur contenant un placebo. Le traitement a été administré pendant 48 semaines, dans le cadre d’un essai randomisé permettant de comparer les deux groupes. Les chercheurs ont notamment mesuré l’évolution d’un marqueur biologique appelé VCAM-1 soluble, associé à l’inflammation vasculaire et à la gravité de la drépanocytose. Contrairement aux résultats espérés, ce marqueur a augmenté dans le groupe traité par mométasone.

Une augmentation de 42 % d’un marqueur associé à la gravité de la maladie

Les scientifiques ont observé une augmentation relative de 42 % du marqueur VCAM-1 soluble chez les patients ayant reçu de la mométasone, comparativement au groupe placebo. Ce résultat est important, car cette molécule intervient dans les mécanismes inflammatoires et vasculaires associés aux complications de la drépanocytose. Il ne signifie toutefois pas que le risque de crise douloureuse ou de décès augmente dans les mêmes proportions. Les chercheurs ont également constaté une tendance à davantage de consultations aux urgences et d’hospitalisations parmi les patients traités, mais ces différences n’étaient pas statistiquement significatives.

La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui modifie la forme des globules rouges et perturbe leur circulation dans les vaisseaux sanguins. Elle peut provoquer des douleurs importantes, une anémie chronique et des complications touchant plusieurs organes, notamment les poumons. Certains patients présentent des épisodes de toux ou de respiration sifflante sans être asthmatiques. Ces symptômes peuvent ressembler à ceux de l’asthme, mais ils ne justifient pas automatiquement l’utilisation des mêmes médicaments. C’est précisément cette distinction que les auteurs de l’étude souhaitent rappeler aux professionnels de santé.

Un diagnostic d’asthme indispensable avant d’envisager ce traitement

Les résultats sont d’autant plus intéressants qu’un précédent essai, réalisé sur une période plus courte, avait suggéré des bénéfices de la mométasone inhalée chez certains patients drépanocytaires. Les chercheurs avaient alors observé une diminution des douleurs quotidiennes et du marqueur VCAM-1. La nouvelle étude, menée sur une durée de 48 semaines, ne confirme pas ces observations. Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses pour expliquer cette différence, notamment de possibles modifications de l’environnement inflammatoire pulmonaire lors d’une exposition prolongée au médicament. Ces mécanismes restent cependant à démontrer.

Les auteurs reconnaissent plusieurs limites à leurs travaux. L’essai a été réalisé dans un seul centre médical et auprès d’un nombre relativement limité de participants. Il reposait principalement sur l’évolution d’un marqueur biologique, et non sur la démonstration d’une augmentation des complications graves. Les résultats ne peuvent pas non plus être directement appliqués aux enfants ou aux personnes atteintes simultanément de drépanocytose et d’asthme. Pour ces dernières, les corticoïdes inhalés conservent leur place lorsqu’ils sont médicalement indiqués. Les chercheurs déconseillent donc l’utilisation prolongée de mométasone pour traiter de simples symptômes respiratoires chez les adultes drépanocytaires sans diagnostic d’asthme confirmé. Les patients concernés ne doivent toutefois pas interrompre leur traitement sans en parler à leur médecin.