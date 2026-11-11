La thrombophilie est une prédisposition à la formation de caillots sanguins, souvent inaperçue jusqu'à des événements thromboemboliques. Ses formes, héréditaires ou acquises, nécessitent un diagnostic spécifique. La prise en charge se fait par anticoagulants, mais le traitement à vie n'est pas systématique, soulignant l'importance de l'évaluation individuelle du risque.

Une jambe qui gonfle brutalement, une douleur inhabituelle dans le mollet ou un essoufflement soudain peuvent parfois révéler une thrombose. Chez certaines personnes, ces accidents sont favorisés par une thrombophilie, une prédisposition génétique ou acquise qui augmente le risque de formation de caillots sanguins. Souvent silencieuse pendant des années, cette anomalie peut être découverte à l’occasion d’une phlébite ou d’une embolie pulmonaire.

La thrombophilie désigne un ensemble de situations dans lesquelles le sang présente une tendance accrue à former des caillots, particulièrement dans les veines. Certaines formes sont héréditaires, notamment celles liées à la mutation du facteur V Leiden, à la mutation du gène de la prothrombine ou à des déficits en protéines anticoagulantes naturelles comme l’antithrombine, la protéine C et la protéine S. D’autres formes sont acquises, comme le syndrome des antiphospholipides, une maladie auto-immune pouvant favoriser des thromboses veineuses ou artérielles. La présence d’une thrombophilie ne signifie cependant pas qu’une personne développera nécessairement un accident thrombotique au cours de sa vie.

Une maladie souvent découverte après une phlébite

La thrombophilie ne provoque généralement aucun symptôme tant qu’aucun caillot ne se forme. Elle peut être suspectée lorsqu’une personne présente une thrombose veineuse à un âge relativement jeune, des épisodes répétés ou des accidents survenant dans des circonstances inhabituelles. Une thrombose veineuse profonde se manifeste parfois par un gonflement d’une jambe, une douleur, une sensation de chaleur ou une modification de la coloration de la peau. Si une partie du caillot se détache et migre vers les artères pulmonaires, une embolie pulmonaire peut apparaître, provoquant notamment un essoufflement brutal, une douleur thoracique ou un malaise. Ces symptômes nécessitent une évaluation médicale urgente.

Le risque de thrombose dépend également de nombreux facteurs extérieurs. Une immobilisation prolongée, une intervention chirurgicale, une grossesse, certains traitements hormonaux ou une maladie cancéreuse peuvent favoriser la formation de caillots, particulièrement chez les personnes présentant déjà une prédisposition. Le diagnostic de thrombophilie repose sur des analyses sanguines spécifiques, parfois associées à des tests génétiques. Toutefois, ces examens ne sont pas systématiquement indiqués après chaque thrombose : leur intérêt dépend notamment de l’âge du patient, de ses antécédents familiaux, des circonstances de l’accident et de l’impact éventuel des résultats sur la prise en charge. Certains tests doivent également être réalisés à distance d’un épisode aigu ou de traitements susceptibles de modifier leurs résultats.

Des anticoagulants dans certaines situations, mais pas systématiquement à vie

Lorsqu’une thrombose survient, le traitement repose généralement sur des anticoagulants destinés à empêcher l’extension du caillot et à réduire le risque de récidive. La durée du traitement dépend de nombreux éléments, notamment du caractère provoqué ou non de l’accident, du risque de récidive et du risque hémorragique. La découverte d’une thrombophilie ne justifie pas automatiquement un traitement anticoagulant à vie. Certaines personnes porteuses d’une anomalie génétique ne nécessitent aucun médicament permanent, mais doivent bénéficier de conseils adaptés dans les situations où le risque de thrombose augmente.

Le syndrome des antiphospholipides nécessite une attention particulière, car il peut être associé à des thromboses répétées et à certaines complications obstétricales. Sa prise en charge diffère de celle des thrombophilies héréditaires et peut nécessiter un traitement prolongé. Chez les femmes présentant une prédisposition thrombotique, le choix d’une contraception hormonale ou la surveillance d’une grossesse doit être discuté avec un médecin en fonction du risque individuel. Les mesures de prévention comprennent également la mobilisation précoce après une chirurgie, l’évaluation du risque lors des hospitalisations et l’adoption d’habitudes favorables à la santé cardiovasculaire.

La thrombophilie illustre la différence entre un facteur de risque et une maladie qui se manifeste effectivement. De nombreuses personnes porteuses d’une anomalie de la coagulation ne développeront jamais de thrombose. En revanche, des antécédents personnels ou familiaux d’accidents thrombotiques inhabituels peuvent justifier une évaluation spécialisée. Une jambe soudainement gonflée et douloureuse, un essoufflement inexpliqué ou une douleur thoracique brutale doivent être pris au sérieux, indépendamment de l’existence d’une thrombophilie connue. Le diagnostic et la prévention reposent avant tout sur une appréciation individuelle du risque.