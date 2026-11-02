L'hémochromatose, maladie génétique entraînant une accumulation excessive de fer, se manifeste par des symptômes tels que fatigue, douleurs articulaires et troubles hépatiques. Un diagnostic précoce permet d'initier des saignées thérapeutiques, essentielles pour prévenir des complications graves. La surveillance des organes touchés et le dépistage familial constituent également des éléments cruciaux de la prise en charge.

Fatigue persistante, douleurs articulaires, troubles du foie ou coloration inhabituelle de la peau : ces symptômes peuvent parfois révéler une hémochromatose. Cette maladie génétique provoque une absorption excessive de fer par l’organisme, entraînant son accumulation progressive dans plusieurs organes. Lorsqu’elle est diagnostiquée suffisamment tôt, un traitement relativement simple permet généralement de prévenir les complications les plus graves.

Le fer est indispensable au fonctionnement de l’organisme, notamment pour fabriquer l’hémoglobine, la protéine qui permet aux globules rouges de transporter l’oxygène. Mais contrairement à de nombreuses autres substances, le corps humain dispose de capacités limitées pour éliminer un excès de fer. Dans l’hémochromatose génétique, une anomalie du contrôle de son absorption intestinale entraîne une accumulation progressive dans les tissus. La forme la plus fréquente en Europe est liée à certaines mutations du gène HFE, notamment C282Y. Le fer peut alors se déposer dans le foie, le pancréas, le cœur ou les articulations et provoquer des lésions lorsque la surcharge devient importante.

Une fatigue et des douleurs articulaires souvent peu spécifiques

Les premiers symptômes sont généralement discrets et peuvent apparaître à l’âge adulte après plusieurs années d’accumulation du fer. Une fatigue persistante, des douleurs articulaires, notamment au niveau des mains, ou une diminution de la libido peuvent constituer les premières manifestations. Lorsque la surcharge progresse, des complications hépatiques peuvent apparaître, notamment une fibrose puis une cirrhose. Une atteinte du pancréas peut favoriser le développement d’un diabète, tandis qu’une accumulation de fer dans le cœur peut provoquer certains troubles du rythme ou une insuffisance cardiaque. Une coloration plus foncée de la peau peut également être observée dans certaines formes avancées.

Le diagnostic repose principalement sur des analyses sanguines permettant de mesurer la saturation de la transferrine et la ferritine, deux paramètres essentiels pour évaluer le métabolisme du fer. Une saturation élevée peut orienter vers une hémochromatose, tandis qu’une ferritine augmentée doit être interprétée avec prudence, car elle peut également s’élever en présence d’une inflammation, d’une maladie du foie ou d’autres situations. Lorsque les résultats sont évocateurs, une analyse génétique peut rechercher les mutations responsables. Des examens complémentaires permettent ensuite d’évaluer l’importance de la surcharge et l’état des organes concernés, notamment le foie.

Des saignées régulières pour éliminer l’excès de fer

Le traitement de référence repose sur les saignées thérapeutiques, également appelées phlébotomies. Le principe consiste à retirer régulièrement une quantité contrôlée de sang afin d’obliger l’organisme à utiliser le fer stocké pour fabriquer de nouveaux globules rouges. Au début, les séances peuvent être relativement rapprochées, puis leur fréquence diminue lorsque les réserves de fer ont été ramenées à un niveau satisfaisant. Un traitement d’entretien est généralement nécessaire sur le long terme afin d’éviter une nouvelle accumulation. Cette méthode, simple dans son principe, permet souvent de prévenir les complications lorsque la maladie est diagnostiquée précocement.

La prise en charge comprend également la surveillance des organes potentiellement touchés. Les patients doivent éviter les compléments contenant du fer sans indication médicale et limiter les facteurs susceptibles d’aggraver les lésions hépatiques, notamment une consommation excessive d’alcool. Lorsqu’une cirrhose est déjà présente, une surveillance spécifique du risque de cancer du foie peut être nécessaire. Le dépistage familial occupe également une place importante, car les frères et sœurs d’une personne atteinte peuvent présenter la même prédisposition génétique. Il faut toutefois rappeler que toutes les personnes porteuses de certaines mutations ne développeront pas nécessairement une surcharge en fer cliniquement importante.

L’hémochromatose illustre l’intérêt du diagnostic précoce dans les maladies génétiques. Une fatigue isolée ou des douleurs articulaires possèdent évidemment de nombreuses causes plus fréquentes, mais leur association avec des anomalies persistantes du bilan du fer peut justifier des investigations. Lorsqu’elle est découverte avant l’apparition de lésions irréversibles, l’hémochromatose peut généralement être contrôlée efficacement grâce aux saignées. Une simple prise de sang peut ainsi permettre d’identifier une maladie silencieuse et d’éviter des complications hépatiques, cardiaques ou métaboliques plusieurs années plus tard.