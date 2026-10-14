Maladie de Charcot : ces premiers symptômes qui annoncent une paralysie progressive

La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique (SLA), se manifeste par des signes initiaux comme une faiblesse musculaire, des difficultés à marcher ou à parler. Bien que son diagnostic soit complexe et qu'aucun traitement curatif n'existe, des avancées prometteuses dans la recherche génétique laissent entrevoir des solutions futures pour certaines formes de la maladie.

Une main qui perd de sa force, des difficultés inhabituelles à marcher ou une voix qui change progressivement : les premiers signes de la maladie de Charcot peuvent sembler anodins. Pourtant, cette affection neurologique grave détruit progressivement les cellules nerveuses qui commandent les muscles. Si les traitements restent limités, les progrès de la recherche ouvrent de nouvelles perspectives, notamment pour certaines formes génétiques.

La sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative qui touche les motoneurones, ces cellules nerveuses chargées de transmettre les commandes du cerveau aux muscles volontaires. Leur disparition progressive entraîne une faiblesse musculaire puis une paralysie qui s’étend au fil du temps. La maladie apparaît le plus souvent à l’âge adulte, généralement entre 50 et 70 ans, mais peut également toucher des personnes plus jeunes. La majorité des cas surviennent sans antécédent familial connu, tandis qu’une minorité est associée à des mutations génétiques héréditaires.

Une faiblesse musculaire qui s’étend progressivement

Les premières manifestations varient selon les patients. Chez certains, la maladie commence par une faiblesse d’une main, une difficulté à saisir des objets ou une gêne pour marcher. Chez d’autres, elle se manifeste d’abord par des troubles de la parole ou de la déglutition. Des contractions musculaires involontaires, appelées fasciculations, peuvent également apparaître, accompagnées d’une fonte progressive des muscles. Ces symptômes ne sont cependant pas spécifiques : des fasciculations isolées, notamment, sont fréquentes et ne signifient pas qu’une personne souffre de SLA. C’est surtout l’association d’une faiblesse musculaire objective et de son aggravation progressive qui conduit à rechercher une maladie neurologique.

Le diagnostic est particulièrement complexe, car il n’existe pas un test unique permettant de confirmer immédiatement la maladie. Le neurologue recherche les signes caractéristiques d’une atteinte des motoneurones et utilise notamment l’électromyogramme, qui étudie l’activité électrique des muscles et des nerfs. Une IRM et différents examens biologiques peuvent également être réalisés afin d’écarter d’autres maladies susceptibles de provoquer des symptômes similaires. Selon l’Inserm, le délai moyen avant le diagnostic reste d’environ dix-sept mois, ce qui témoigne de la difficulté à identifier certaines formes débutantes.

Une maladie encore incurable, mais des pistes thérapeutiques prometteuses

La maladie de Charcot évolue progressivement et peut finir par toucher les muscles nécessaires à la respiration, à la parole et à la déglutition. Son pronostic reste sévère, même si la vitesse d’évolution varie considérablement d’une personne à l’autre. La prise en charge repose sur une équipe pluridisciplinaire associant neurologues, kinésithérapeutes, orthophonistes et spécialistes de la nutrition ou de la respiration. Des traitements comme le riluzole peuvent ralentir modestement l’évolution de la maladie, tandis que la ventilation non invasive et les aides nutritionnelles permettent de prendre en charge certaines complications.

La recherche a néanmoins franchi une étape importante avec le développement du tofersen, un traitement destiné à une forme génétique rare de SLA liée à une mutation du gène SOD1. Cette thérapie agit sur la production d’une protéine impliquée dans la dégénérescence des neurones. Les premières données de suivi prolongé suggèrent un ralentissement de la maladie chez certains patients, même si ce traitement ne concerne qu’une petite minorité des malades et que son efficacité continue d’être évaluée. D’autres approches génétiques sont actuellement étudiées, notamment pour les formes liées au gène FUS, dans l’espoir de cibler plus précisément les mécanismes responsables de la destruction des motoneurones.

La maladie de Charcot demeure l’une des grandes difficultés de la neurologie moderne. Une faiblesse musculaire passagère ou quelques contractions involontaires ne doivent évidemment pas provoquer une inquiétude excessive. En revanche, une perte de force persistante et progressive, des difficultés croissantes à articuler ou à avaler, ou une fonte musculaire inexpliquée justifient une consultation neurologique. L’enjeu est de poser un diagnostic aussi tôt que possible, d’écarter les maladies qui peuvent être traitées et de permettre aux patients concernés de bénéficier rapidement d’une prise en charge spécialisée.