Affaire Robert Boulin: le corps de l’ancien ministre exhumé 47 ans après sa mort. Vers la révélation d’un assassinat politique ?

L'exhumation du corps de Robert Boulin, ancien ministre, relance le débat autour de sa mort, initialement classée comme un suicide. Depuis 1979, sa famille soutient la thèse d'un assassinat politique. Avec de nouvelles analyses en cours, les enquêteurs examinent des allégations d’implication du Service d’action civique dans ce dossier non élucidé depuis 47 ans.

Robert Boulin était ministre du Travail, retrouvé mort en 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet ; la justice a conclu au suicide, mais sa famille défend la thèse d’un assassinat politique.

Près d’un demi-siècle après l’une des morts les plus mystérieuses de la Ve République, l’affaire Robert Boulin connaît un rebondissement majeur. Ce dimanche, le parquet de Nanterre a annoncé que le corps de l’ancien ministre du Travail avait été exhumé jeudi 26 novembre, avant de faire l’objet d’une nouvelle autopsie le lendemain. Alors que la justice avait initialement conclu à un suicide, sa famille défend depuis des décennies la thèse d’un assassinat politique maquillé en noyade.

Une troisième autopsie, 47 ans après les faits

L’exhumation s’est déroulée au cimetière de Villandraut, en Gironde, en présence des trois juges d’instruction chargés du dossier, de représentants du parquet, d’enquêteurs de la brigade criminelle ainsi que de la partie civile et de ses avocats. Les nouvelles analyses médico-légales ont été confiées à l’institut médico-légal du CHRU de Tours.

« Les expertises, notamment toxicologiques et anatomopathologiques, sont en cours », a précisé le parquet de Nanterre. Il s’agit de la troisième autopsie pratiquée sur le corps de Robert Boulin, après celles réalisées en 1979 et en 1983.

Un ministre retrouvé mort dans 50 centimètres d’eau

Le 30 octobre 1979, Robert Boulin, alors ministre du Travail du gouvernement de Raymond Barre, est retrouvé mort dans l’étang du Rompu, dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines. Il est âgé de 59 ans.

Figure historique du gaullisme, ancien résistant et député-maire de Libourne, Robert Boulin a occupé de nombreuses fonctions ministérielles depuis 1961. Au moment de sa disparition, son nom circule pour succéder à Raymond Barre à Matignon.

Les autorités privilégient rapidement la piste du suicide. Le ministre se serait donné la mort alors qu’il était mis en cause dans une affaire immobilière concernant l’acquisition d’un terrain à Ramatuelle, dans le Var. Des lettres d’adieu qui lui sont attribuées viennent conforter cette version.

Mais les circonstances de la découverte du corps, retrouvé dans une cinquantaine de centimètres d’eau, ainsi que les blessures constatées sur son visage suscitent de nombreuses interrogations.

Fractures au visage, prélèvements disparus : les anomalies de l’enquête

En 1983, la famille de Robert Boulin dépose plainte contre X pour homicide volontaire. Une première exhumation est ordonnée. La deuxième autopsie révèle alors des fractures du nez et du maxillaire supérieur qui n’avaient pas été mentionnées dans les conclusions du premier examen médico-légal.

D’autres anomalies apparaissent au fil de la procédure. Des prélèvements sanguins ainsi que les poumons du ministre, qui auraient notamment pu permettre de poursuivre les recherches sur les circonstances de sa mort, disparaissent. Malgré ces éléments, un non-lieu est prononcé en 1991, puis confirmé en 1992.

Après plusieurs demandes infructueuses de réouverture du dossier, une nouvelle information judiciaire est ouverte en août 2015. En novembre 2020, un collège d’experts estime que les constatations médico-légales initiales ne permettent pas de conclure formellement à une mort par noyade. Les spécialistes établissent également que la fracture nasale du ministre est contemporaine de son décès.

Un témoignage accablant mettant en cause le Service d’action civique

En 2022, un nouveau témoin, Elio Darmon, se manifeste auprès de la justice. Entendu notamment en juin 2023, il affirme avoir assisté, quelques semaines après la mort du ministre, à une conversation impliquant Pierre Debizet, alors responsable du Service d’action civique (SAC), une organisation gaulliste dissoute en 1982.

Selon ses déclarations, des hommes auraient reconnu avoir frappé Robert Boulin lors d’une opération d’intimidation qui aurait mal tourné. Le corps du ministre aurait ensuite été transporté jusqu’à un étang pour maquiller sa mort en suicide.

Ce témoignage, dont les accusations restent à établir judiciairement, relance une instruction qui s’acheminait alors vers un nouveau non-lieu.

Un témoin clé visé par des tirs, puis retrouvé mort

L’affaire connaît un nouveau rebondissement en août 2025, lorsque le domicile de ce témoin est visé par plusieurs coups de feu, dans le Morbihan. Une enquête est ouverte.

Quelques mois plus tard, le 1er avril 2026, Elio Darmon est retrouvé mort à son domicile de Brandérion, à l’âge de 79 ans. L’autopsie conclut toutefois à un décès consécutif à des problèmes de santé. Le parquet de Lorient écarte la piste criminelle concernant sa mort.

Trois juges spécialisés enquêtent désormais sur un possible assassinat

Le 28 avril 2026, le tribunal judiciaire de Versailles se dessaisit du dossier au profit du pôle national des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre. Créé en 2022, ce service spécialisé, également appelé pôle « cold cases », dispose de magistrats chargés de reprendre les investigations dans des affaires criminelles anciennes et complexes.

Trois juges d’instruction sont désormais chargés de l’affaire Robert Boulin. Les investigations portent notamment sur des faits d’enlèvement, de séquestration suivie de mort et d’assassinat. De nouvelles auditions sont menées, notamment auprès d’anciens membres ou de personnes ayant fréquenté le Service d’action civique.

La fille de Robert Boulin se bat depuis 47 ans pour la vérité

Fabienne Boulin-Burgeat, la fille de l’ancien ministre, n’a jamais accepté la version du suicide. Elle défend depuis des décennies la conviction que son père a été victime d’un assassinat politique. En 2021, elle a également assigné l’État pour faute lourde, dénonçant les lenteurs et les dysfonctionnements de l’institution judiciaire dans le traitement du dossier.

Présente lors de l’exhumation de son père jeudi dernier, elle espère désormais que les progrès de la médecine légale permettront d’obtenir des réponses que les précédentes expertises n’ont pas apportées.

47 ans après la découverte du corps de Robert Boulin, les résultats de cette troisième autopsie pourraient constituer une étape décisive dans la résolution de l’un des plus grands mystères politico-judiciaires de la Ve République.

Sources citées dans l’article Parquet de Nanterre