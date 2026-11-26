Indépendance de la justice : le principal syndicat des magistrats réclame une réforme constitutionnelle du parquet

L'Union syndicale des magistrats (USM) demande une révision de la Constitution pour améliorer l'indépendance du parquet et renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature. Cette démarche, visant à éradiquer les soupçons d'ingérence politique, s'appuie sur le soutien de plusieurs figures politiques, mais nécessite une majorité des trois cinquièmes au Congrès.

L’Union syndicale des magistrats (USM) réclame une révision de la Constitution afin de renforcer l’indépendance du ministère public. Cette revendication relance le débat sur les relations entre le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire.

Dans un courrier adressé jeudi 26 novembre à Emmanuel Macron, la présidente de l’USM, Natacha Aubeneau, demande que cette réforme soit inscrite à l’ordre du jour d’un éventuel Congrès du Parlement. Actuellement, le gouvernement n’est pas juridiquement tenu de respecter l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) concernant la nomination des procureurs, contrairement aux garanties dont bénéficient les magistrats du siège.

Le syndicat souhaite également que le Conseil supérieur de la magistrature dispose de véritables pouvoirs disciplinaires à l’égard des membres du parquet. Ces modifications permettraient, selon l’organisation, de renforcer les garanties institutionnelles et de prévenir les soupçons d’ingérence politique dans les procédures judiciaires.

Une réforme en suspens depuis dix ans

Adopté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2016, le projet de réforme constitutionnelle n’a jamais été définitivement approuvé. Emmanuel Macron envisage toutefois de réunir le Parlement en Congrès en janvier 2027 pour faire adopter la « règle d’or budgétaire ». L’USM souhaite profiter de cette occasion pour faire aboutir une revendication historique de la profession.

La réforme bénéficie notamment du soutien de Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, ainsi que du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. En janvier dernier, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, avait également plaidé en faveur de son adoption. Une révision constitutionnelle soumise au Congrès nécessiterait toutefois une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Sources citées dans l’article Courrier de l’USM