Drogue et chemsex : une star du JT, un acteur célèbre et des politiques parmi les clients présumés d’un vaste trafic à Paris

Une vaste affaire de trafic de drogue à Paris implique des personnalités du cinéma, de la télévision et des hommes politiques. Cinq personnes, dont un gendarme, ont été mises en examen pour des livraisons régulières de 3-MMC, liée à des soirées chemsex. Les enquêtes se concentrent aussi sur le blanchiment d'argent.

Une affaire de trafic de drogue révélée par Le Parisien touche les milieux de la télévision, du cinéma et de la politique. Une vedette du journal télévisé, un acteur de cinéma célèbre pour ses engagements humanistes, plusieurs hommes politiques et des cadres du ministère de l’Intérieur figureraient sur une liste de clients d’un réseau spécialisé dans la livraison de 3-MMC, une drogue de synthèse consommée notamment lors de soirées chemsex. Cinq hommes, dont un gendarme affecté à l’aéroport de Roissy, ont été mis en examen dans cette affaire, qui concerne principalement les quartiers aisés de Paris.

Une star du JT, un acteur engagé et des responsables politiques dans la liste des clients

Les noms de plusieurs personnalités particulièrement connues apparaîtraient parmi les consommateurs recensés par le responsable présumé du trafic. Les enquêteurs s’intéressent notamment à « un acteur de cinéma, connu pour ses prises de position humanistes » ainsi qu’à « une vedette du journal télévisé ». Des hommes politiques et des cadres du ministère de l’Intérieur figureraient également parmi les personnes ayant bénéficié des livraisons.

L’identité de ces personnalités n’a pas été rendue publique. À ce stade, aucune mise en examen les concernant n’a été annoncée. Leur présence présumée dans une liste de clients ne permet pas non plus d’affirmer qu’elles participaient personnellement aux soirées libertines organisées dans la capitale.

Un ancien braqueur de 35 ans à la tête du réseau, un gendarme impliqué

Le responsable présumé de cette organisation est un homme de 35 ans, ancien braqueur reconverti dans le trafic de stupéfiants. Mis en examen le vendredi 13 novembre à Pontoise, dans le Val-d’Oise, notamment pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, détention d’arme et blanchiment, il a été placé en détention provisoire.

Le réseau se fournissait principalement en Belgique et aux Pays-Bas avant d’acheminer la marchandise vers la région parisienne. La drogue était ensuite distribuée à une clientèle aisée, notamment dans les beaux quartiers de la capitale, où se déroulaient des soirées privées associant consommation de stupéfiants et relations sexuelles.

Parmi les cinq hommes mis en examen figure également un gendarme affecté à l’aéroport de Roissy. Le militaire est soupçonné d’avoir participé au fonctionnement de l’organisation, notamment lors de déplacements destinés à récupérer des stupéfiants à l’étranger. Son statut de membre des forces de l’ordre constitue un élément particulièrement sensible du dossier.

De la 3-MMC livrée pour des soirées chemsex dans les beaux quartiers

Au cœur de ce trafic se trouve la 3-MMC, ou 3-méthylméthcathinone, une substance appartenant à la famille des cathinones de synthèse. Ses effets stimulants et euphorisants expliquent notamment sa consommation dans le cadre du chemsex, pratique consistant à associer drogues et activités sexuelles.

Cette substance expose les consommateurs à des risques de dépendance, de complications cardiovasculaires et de troubles psychiques. Sa consommation combinée à d’autres produits augmente les dangers. Les conséquences de ces pratiques avaient notamment été mises en lumière lors du décès de Laurent Caillaud, élu vendéen, pendant une soirée chemsex, en septembre 2025. D’autres substances utilisées dans certains contextes festifs, comme le GHB, ont également été impliquées dans plusieurs overdoses survenues à Paris.

Dans le dossier actuel, les livraisons auraient été organisées de manière régulière auprès de clients disposant de moyens financiers importants. Les investigations portent aussi sur les mouvements d’argent associés à ce commerce clandestin, notamment des opérations susceptibles de relever du blanchiment.

Cinq mises en examen et des investigations sur les circuits financiers

L’enquête, menée entre mars et novembre 2026, a permis de reconstituer une partie du fonctionnement du réseau et de ses approvisionnements internationaux. Les opérations policières ont conduit à l’identification de plusieurs suspects et à la mise au jour de flux financiers suspects, dont un mouvement de 100 000 euros.

Cinq hommes ont été mis en examen dans cette procédure. Les investigations doivent désormais permettre de préciser les responsabilités de chacun, les quantités de stupéfiants importées et distribuées, ainsi que les circuits financiers utilisés par les trafiquants présumés.

Quant aux personnalités du cinéma, de la télévision, de la politique et du ministère de l’Intérieur dont les noms figureraient sur la liste des consommateurs, leur identité demeure inconnue du public. Aucune poursuite judiciaire à leur encontre n’a été annoncée dans cette affaire.