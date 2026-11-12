Val-de-Marne : une retraitée de 69 ans tuée à son domicile, son fils arrêté près de la gare du Nord

Une retraitée de 69 ans a été retrouvée morte dans son appartement à Créteil, avec des blessures sévères. Son fils, déjà suspecté de violences antérieures, a été arrêté près de la gare du Nord. L'enquête se concentre sur les circonstances du meurtre et leurs relations familiales, tandis que le fils est présumé innocent.

Une femme de 69 ans a été retrouvée morte mercredi 11 novembre dans son appartement de Créteil, dans le Val-de-Marne. La victime présentait de graves blessures à l’abdomen. Son fils, soupçonné d’être impliqué dans le meurtre, a été interpellé quelques heures plus tard à Paris, près de la gare du Nord. Déjà mis en cause pour des violences envers sa mère, il a été placé en garde à vue.

Une découverte particulièrement violente a mobilisé les policiers mercredi 11 novembre à Créteil. En fin de matinée, les forces de l’ordre ont retrouvé le corps sans vie d’une femme de 69 ans dans son appartement, situé dans une résidence proche du lac de Créteil. La victime, une ancienne contrôleuse des impôts, présentait de graves blessures, notamment au niveau de l’abdomen. Selon les premiers éléments rapportés par la presse, elle aurait été éviscérée. Les circonstances exactes de sa mort restent à établir par les investigations médico-légales.

L’alerte a été donnée par la sœur de la victime, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de la retraitée. Après son appel au commissariat de Créteil, des policiers ont été envoyés à son domicile. À leur arrivée, le fils de la sexagénaire, rapidement considéré comme le principal suspect, avait quitté les lieux. Un signalement a alors été diffusé aux services de police, le présentant comme potentiellement armé et dangereux. Les recherches ont permis de le localiser dans la capitale.

Le suspect interpellé dans un restaurant près de la gare du Nord

Le fils de la victime a été arrêté vers midi par des policiers de la brigade anticriminalité parisienne alors qu’il se trouvait dans un établissement de restauration rapide, à proximité de la gare du Nord. Il a ensuite été conduit dans les locaux de la police judiciaire du Val-de-Marne pour être placé en garde à vue. Selon les informations rapportées, l’appartement de sa mère était verrouillé lorsque les policiers sont intervenus et aucune arme susceptible d’avoir été utilisée lors du crime n’aurait été retrouvée sur place.

Les enquêteurs s’intéressent désormais aux déplacements du suspect et au déroulement des heures précédant la découverte du corps. Un habitant de la résidence aurait entendu, pendant la nuit, des bruits ressemblant à des coups portés contre un mur. Aucun lien n’a cependant été établi entre ce témoignage et le décès de la retraitée. La police judiciaire doit également déterminer l’heure de la mort et les circonstances dans lesquelles les blessures ont été infligées.

Des antécédents de violences envers sa mère

Le suspect aurait déjà été impliqué dans plusieurs épisodes de violences à l’encontre de sa mère. Selon les informations communiquées par une source policière, il l’aurait précédemment frappée au point de lui provoquer une incapacité totale de travail de 45 jours. Des menaces de mort auraient également été proférées à son encontre. L’homme aurait par ailleurs connu une hospitalisation sous contrainte. Ces éléments devront être examinés par les enquêteurs pour comprendre les relations familiales et déterminer s’ils présentent un lien avec les faits reprochés.

Le suspect ferait également l’objet d’une fiche S pour radicalisation, selon les informations rapportées par Le Parisien. À ce stade, aucun élément ne permet toutefois de relier cette éventuelle inscription au meurtre. L’enquête, confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, porte sur des faits de meurtre sur ascendant, une qualification liée au lien familial entre la victime et la personne soupçonnée. Les investigations doivent désormais permettre d’établir précisément les responsabilités dans cette affaire. Le fils de la victime bénéficie de la présomption d’innocence.