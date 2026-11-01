Une enquête pour tentative d'homicide est ouverte suite au jet d'un cocktail Molotov contre des gendarmes lors d'une manifestation à Paris. L'attaque, survenue en marge d'une mobilisation sociale, a blessé légèrement un militaire. Le ministre de l'Intérieur a condamné cet acte violent, affirmant qu'il représente une menace sérieuse pour les forces de l'ordre.

Le parquet de Paris a annoncé, dimanche 1er novembre 2026, l’ouverture d’une enquête pour tentative d’homicide après le jet d’un cocktail Molotov contre des gendarmes mobiles, samedi, dans le 12e arrondissement de la capitale. L’incident s’est produit en marge de la troisième journée de mobilisation contre la vie chère, alors que le cortège arrivait porte de Charenton. Un engin incendiaire lancé depuis la foule a explosé au pied des forces de l’ordre, provoquant l’embrasement des équipements de protection d’un gendarme. Les images, largement diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrent les flammes se propager au niveau des jambes du militaire. L’homme a été blessé, mais ses collègues sont rapidement intervenus pour lui porter secours.

Les faits se sont déroulés en fin d’après-midi, alors que la manifestation parisienne, partie de la porte de Bagnolet, touchait à sa fin. Selon la préfecture de police, plusieurs groupes violents ont pris à partie les forces de l’ordre au moment de la dispersion du cortège. Des projectiles ont été lancés en direction des policiers et des gendarmes, notamment des engins incendiaires. L’un d’eux a rebondi sur le bouclier d’un agent avant de tomber au sol et de s’enflammer. Le gendarme touché a raconté avoir ressenti une brûlure immédiate et particulièrement intense. Auprès de RTL, il a expliqué que son pantalon avait été attaqué par les flammes et que certaines parties de ses protections avaient fondu sous l’effet de la chaleur. Selon le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, le militaire a été légèrement blessé et a pu poursuivre son service. La préfecture de police a fait état de cinq membres des forces de l’ordre blessés au cours de la journée, dont trois par des jets de cocktails Molotov.

Laurent Nuñez dénonce une tentative de meurtre contre les forces de l’ordre

Le ministre de l’Intérieur a vivement réagi à cette attaque, qu’il a qualifiée dès samedi soir de tentative de meurtre. Pour Laurent Nuñez, le lancement d’un engin incendiaire contre un barrage de gendarmes constitue un acte d’une particulière gravité, susceptible d’entraîner la mort des agents visés. Le ministre a assuré que tous les moyens nécessaires seraient mobilisés pour identifier les responsables. L’ouverture d’une enquête pour tentative d’homicide par le parquet de Paris marque désormais le passage de cette affaire sur le terrain judiciaire. Les investigations devront permettre de déterminer l’origine du projectile, d’identifier son ou ses auteurs et d’établir les circonstances précises de son utilisation. La qualification pénale retenue à ce stade ne préjuge pas de la culpabilité d’une personne ni de l’issue de la procédure. Plusieurs responsables politiques, parmi lesquels Bruno Retailleau et Marine Le Pen, ont également condamné les violences et réclamé des sanctions contre leurs auteurs.

Cette attaque intervient au terme d’une journée de mobilisation sociale d’ampleur nationale. Selon les autorités, environ 70 000 personnes ont défilé à Paris pour dénoncer la hausse du coût de la vie et les difficultés rencontrées par les ménages. La majeure partie du cortège s’est déroulée sans incident majeur, avant que des affrontements n’éclatent à proximité du point d’arrivée. Samedi soir, la préfecture de police faisait état de 79 interpellations dans la capitale et de 5 745 contrôles effectués au cours de la journée. Ces violences ont relancé les interrogations sur la présence de groupes cherchant l’affrontement avec les forces de l’ordre en marge des manifestations. Elles posent également la question de la protection des policiers et des gendarmes confrontés à des engins incendiaires capables de provoquer des blessures graves, voire mortelles. L’enquête devra désormais établir les responsabilités dans cette attaque, dont les images ont suscité une vive émotion.