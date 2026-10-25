Un homme est placé en garde à vue pour apologie du terrorisme après avoir félicité le tireur présumé de l'attaque à Trappes, qui a fait un mort et cinq blessés. Alors que l'enquête se poursuit sur les motivations racistes du suspect, les autorités examinent également les réactions à cette violence, avec plusieurs proches de Kévin T. entendus.

L’enquête sur l’attaque meurtrière de Trappes et de La Verrière connaît un nouveau développement. Un homme a été placé en garde à vue pour « apologie du terrorisme », après avoir, selon les informations rapportées, tenu des propos félicitant Kévin T., le principal suspect de la fusillade du vendredi 23 octobre 2026. Cette attaque, qualifiée de terroriste et raciste par les autorités, a fait un mort et cinq blessés, dont une fillette de 12 ans grièvement touchée. Cette nouvelle procédure intervient alors que les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les motivations du tireur présumé et à déterminer s’il a bénéficié de soutiens. L’identité de l’homme interpellé, les circonstances précises de ses déclarations et ses éventuels liens avec le suspect principal restent à établir.

L’annonce de cette garde à vue intervient dans un contexte particulièrement sensible, deux jours après une fusillade qui a profondément choqué les habitants des Yvelines. Vendredi matin, un homme armé d’un pistolet-mitrailleur de type Sten a ouvert le feu depuis son véhicule à Trappes puis à La Verrière, visant plusieurs personnes sur son passage. Un homme de 26 ans a été tué et cinq autres personnes ont été blessées. Le principal suspect, Kévin T., âgé de 39 ans, a été interpellé peu après les faits à Coignières. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, il aurait déclaré avoir voulu venger des commerçants victimes de pillages lors des violences du 17 octobre, en s’en prenant délibérément à des personnes noires et arabes. Ces déclarations présumées ont renforcé la piste d’une attaque motivée par la haine raciale. La découverte d’un exemplaire de « Mein Kampf » au domicile du suspect, ainsi que de bouteilles de gaz reliées à un dispositif de mise à feu, constitue également un élément important des investigations. L’ouverture d’une procédure distincte pour apologie du terrorisme souligne désormais l’attention portée aux réactions suscitées par cette attaque. En droit français, cette infraction peut être constituée lorsqu’une personne présente publiquement des actes terroristes sous un jour favorable, notamment en les glorifiant ou en les justifiant. Les enquêteurs devront toutefois établir précisément la teneur des propos reprochés à l’homme placé en garde à vue et les conditions dans lesquelles ils auraient été exprimés.

Une nouvelle enquête sur fond de tensions et de menaces de radicalisation

Cette affaire pose également la question de la diffusion des discours glorifiant les violences politiques ou racistes. L’apologie du terrorisme constitue une infraction distincte de la participation à un attentat : une personne peut être poursuivie pour avoir publiquement valorisé un acte terroriste sans avoir participé à sa préparation ou à son exécution. Lorsqu’elle est commise publiquement, cette infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, des peines pouvant atteindre sept ans de prison et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ces sanctions ne sont toutefois pas automatiques et supposent que les éléments constitutifs de l’infraction soient établis. Dans le dossier des Yvelines, l’enjeu sera notamment de déterminer si les propos attribués au nouvel homme interpellé relevaient effectivement d’une glorification de l’attaque. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait joué un rôle dans la fusillade ou entretenu des relations avec Kévin T. Parallèlement, le Parquet national antiterroriste poursuit ses investigations sur l’entourage familial et amical du tireur présumé. Plusieurs proches ont été placés en garde à vue afin de permettre aux policiers de vérifier d’éventuelles complicités ou connaissances préalables du projet criminel. La recherche de soutiens éventuels constitue une étape importante de l’enquête, mais les personnes entendues bénéficient de la présomption d’innocence.

La situation du principal suspect a également évolué ce dimanche 25 octobre. Après un examen psychiatrique réalisé samedi soir, sa garde à vue a été suspendue et il a été transféré à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, où une période d’observation pouvant durer 48 heures doit permettre d’évaluer sa capacité à poursuivre les auditions. Les analyses toxicologiques ont par ailleurs révélé la présence de cannabis et de cocaïne dans son sang. Ces éléments médicaux ne permettent cependant pas, à eux seuls, de conclure à une abolition de son discernement au moment des faits. Les enquêteurs doivent poursuivre leurs investigations afin de reconstituer précisément la préparation de l’attaque, les motivations du tireur présumé et ses éventuelles relations avec des personnes partageant ses convictions. La nouvelle garde à vue pour apologie du terrorisme intervient donc dans un dossier judiciaire qui continue de s’élargir, sans que l’existence d’un réseau organisé soit démontrée. Pour les familles des victimes, les questions restent nombreuses, notamment sur les raisons du passage à l’acte et les circonstances ayant permis à un homme de circuler avec une arme automatique. L’identification des éventuelles responsabilités pénales devra s’appuyer sur les preuves recueillies, sans confondre les auteurs de propos répréhensibles avec les personnes ayant directement participé à la fusillade. Cette distinction demeure essentielle pour garantir la rigueur de l’enquête et permettre à la justice d’établir les faits.