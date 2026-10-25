Trois jours après le passage de la tempête Austen sur une grande partie du nord-ouest de la France, des dizaines de milliers de Français restent privés d’électricité. Selon un nouveau bilan communiqué par Enedis ce dimanche 25 octobre 2026 à midi, 59 000 foyers n’avaient toujours pas retrouvé le courant, principalement en Bretagne et en Normandie. Un chiffre en diminution par rapport aux 72 000 clients encore concernés samedi soir, qui témoigne de la progression des opérations de dépannage. Le gestionnaire du réseau électrique mobilise environ 2 000 salariés et 600 employés d’entreprises prestataires pour accélérer les réparations. Mais les dégâts provoqués par les vents violents, notamment les chutes d’arbres et les lignes électriques endommagées, compliquent les interventions. Pour certains habitants, privés de chauffage, d’éclairage et parfois d’eau chaude depuis vendredi, le retour à la normale se fait toujours attendre.

La tempête Austen a traversé la France vendredi 23 octobre, provoquant d’importantes perturbations dans les transports, les réseaux électriques et la vie quotidienne de nombreux habitants. Les rafales ont localement dépassé les 140 km/h sur les côtes bretonnes, avec notamment une pointe de 143 km/h enregistrée à Ouessant, dans le Finistère, et de 137 km/h à Ploumanac’h, dans les Côtes-d’Armor. Au plus fort de l’épisode météorologique, près de 290 000 foyers avaient été privés d’électricité, principalement en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de la Loire. Les vents ont déraciné de nombreux arbres, arraché des branches et provoqué la chute de poteaux électriques, interrompant l’alimentation de quartiers entiers. Dans certaines communes rurales, les équipes techniques doivent encore dégager les routes avant de pouvoir accéder aux installations endommagées. La Normandie et la Bretagne demeurent les territoires les plus affectés par les coupures persistantes. Samedi soir, Enedis recensait encore 29 900 foyers sans courant en Bretagne et 20 900 en Normandie, le reste des interruptions étant réparti dans plusieurs autres régions. Depuis, les interventions ont permis de rétablir progressivement l’alimentation de nouveaux clients. Les conséquences humaines de la tempête sont également importantes. Dans la Manche, un homme est décédé vendredi d’un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il intervenait sur un arbre tombé dans sa propriété. Plusieurs personnes ont également été blessées lors de l’épisode, tandis que les pompiers ont multiplié les interventions pour sécuriser les habitations et les voies de circulation.

Des milliers de techniciens mobilisés, mais des réparations parfois complexes

Face à l’ampleur des dégâts, Enedis a activé d’importants moyens humains et matériels pour restaurer le réseau électrique. Environ 2 000 salariés du gestionnaire et 600 employés d’entreprises prestataires participent aux opérations, avec le renfort d’équipes spécialisées de la Force d’intervention rapide électricité. Ces techniciens peuvent être déplacés depuis des régions moins touchées pour venir renforcer les équipes locales, notamment dans les secteurs où les dommages sont les plus importants. Les interventions consistent à remplacer des équipements électriques, réparer les lignes endommagées et sécuriser les installations présentant un danger pour la population. Mais certaines opérations nécessitent plusieurs heures de travail, particulièrement lorsque les infrastructures se trouvent dans des zones boisées ou difficiles d’accès. Les conséquences économiques des coupures deviennent également préoccupantes pour les commerçants et les petites entreprises. En Seine-Maritime, à Bacqueville-en-Caux, un boulanger a notamment dû jeter une importante quantité de pâte à pain en raison de l’interruption de son activité. D’autres professionnels, comme les salons de coiffure ou les commerces alimentaires, ont également été contraints de fermer temporairement leurs portes. Pour les habitants, la situation reste compliquée lorsqu’ils dépendent entièrement de l’électricité pour se chauffer, cuisiner ou conserver leurs aliments. Les autorités rappellent qu’il est essentiel de ne jamais toucher un câble tombé au sol, ni un arbre ou un objet en contact avec une ligne électrique. Toute installation endommagée doit être signalée aux services compétents afin de prévenir les risques d’électrocution.

Le rétablissement complet du courant pourrait encore nécessiter du temps dans les secteurs les plus durement touchés. Si le nombre de foyers privés d’électricité diminue régulièrement depuis vendredi, les dernières réparations sont souvent les plus complexes, car elles concernent des installations isolées ou fortement dégradées. La situation météorologique reste également surveillée après le passage de la dépression Boelo, qui a apporté de nouvelles pluies et des vents soutenus dans le nord du pays durant la nuit de samedi à dimanche. Cette succession de perturbations complique le travail des équipes et souligne la vulnérabilité de certaines infrastructures face aux phénomènes météorologiques violents. Les gestionnaires de réseaux doivent désormais concilier deux impératifs : rétablir rapidement l’alimentation électrique et garantir la sécurité des techniciens comme des habitants. La question de la résistance des équipements aux tempêtes pourrait également revenir dans le débat public, notamment concernant l’enfouissement des lignes électriques, l’entretien de la végétation à proximité des câbles et la modernisation des réseaux ruraux. Ces investissements représentent des coûts importants, mais peuvent contribuer à limiter les interruptions lors de futurs épisodes météorologiques. En attendant, Enedis poursuit ses opérations et invite les habitants à consulter les informations locales sur l’état du réseau. Le bilan de 59 000 foyers privés d’électricité dimanche à midi confirme une amélioration progressive, sans pour autant marquer la fin des difficultés pour les milliers de ménages qui attendent encore le retour du courant.