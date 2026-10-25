La Guyane fait face à une augmentation spectaculaire des demandes d’asile. Selon les données de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), 8 897 demandes de protection ont été enregistrées en 2025 dans ce territoire français d’Amérique du Sud. Un niveau particulièrement élevé qui place la Guyane au deuxième rang des départements français les plus sollicités, derrière Paris. Plus de huit demandes sur dix concernent des ressortissants haïtiens, principalement en raison de la grave crise sécuritaire qui frappe leur pays. Cette progression exerce une pression considérable sur les services administratifs, les dispositifs d’hébergement et les structures d’accompagnement. Alors que la Guyane connaît déjà d’importantes difficultés économiques et sociales, l’État doit concilier le respect du droit d’asile avec la capacité réelle du territoire à accueillir et accompagner les personnes sollicitant une protection internationale.

L’évolution du nombre de demandes d’asile en Guyane illustre l’ampleur des bouleversements migratoires observés depuis plusieurs années dans la région caribéenne. En 2022, l’OFPRA enregistrait environ 3 300 demandes sur le territoire, contre près de 9 000 en 2025. Cette augmentation s’explique principalement par la dégradation de la situation en Haïti, où la multiplication des violences armées, l’effondrement de certains services publics et l’insécurité persistante poussent de nombreux habitants à rechercher une protection à l’étranger. Les ressortissants haïtiens représentent environ 83 % des demandes examinées en Guyane, loin devant les personnes originaires d’Afghanistan, de Syrie ou du Maroc. Depuis 2023, la justice française de l’asile reconnaît la gravité exceptionnelle des violences en Haïti, ce qui contribue à expliquer le niveau particulièrement élevé des décisions favorables. En 2025, le taux de protection accordé par l’OFPRA en Guyane a atteint 87,4 %, un niveau supérieur à celui enregistré dans les autres départements français. Il faut néanmoins distinguer les premières demandes des procédures de réexamen, qui représentent près de 60 % des dossiers enregistrés localement. Ces chiffres ne signifient donc pas que près de 9 000 personnes nouvellement arrivées auraient franchi les frontières guyanaises au cours de l’année. Une partie importante des demandeurs résidait déjà sur le territoire avant d’engager ou de renouveler une procédure. Cette distinction est essentielle pour comprendre la réalité des flux migratoires et évaluer correctement leurs conséquences démographiques.

Des services publics sous pression et des délais administratifs préoccupants

L’augmentation rapide des dossiers a profondément désorganisé les dispositifs d’accueil et d’enregistrement des demandeurs d’asile. À Cayenne, les services compétents ont dû faire face à un afflux de démarches bien supérieur aux capacités administratives disponibles. Début 2025, certaines personnes pouvaient attendre jusqu’à vingt et un mois avant d’obtenir un rendez-vous au guichet unique chargé de l’enregistrement des demandes. Une situation particulièrement problématique, tant pour les personnes concernées que pour les administrations, puisque les délais légaux sont normalement beaucoup plus courts. Face à ces difficultés, le gouvernement a renforcé les effectifs et modifié l’organisation des procédures. En janvier 2026, un arrêté ministériel a notamment prévu une adaptation temporaire des modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane, applicable jusqu’au 31 décembre. Les services de l’OFPRA disposent d’une antenne locale chargée de l’instruction des dossiers, tandis que la préfecture et l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent coordonner les démarches administratives et les conditions d’accueil. Ces réorganisations ont permis une amélioration progressive des délais, même si les capacités du territoire demeurent limitées. La Guyane doit également composer avec des difficultés structurelles importantes : déficit de logements, pression sur les établissements scolaires, accès inégal aux soins, chômage élevé et infrastructures parfois insuffisantes dans certaines communes. Dans ce contexte, l’augmentation des demandes d’asile renforce la nécessité d’une politique d’accompagnement adaptée aux réalités locales. Les collectivités territoriales demandent régulièrement à l’État des moyens supplémentaires pour faire face à des besoins qui dépassent leurs seules compétences financières.

La situation guyanaise met en évidence les limites d’une politique migratoire pensée principalement à l’échelle nationale, sans toujours tenir compte des spécificités géographiques et économiques des territoires ultramarins. Frontalière du Brésil et du Suriname, la Guyane occupe une position particulière en Amérique du Sud et constitue une porte d’entrée vers un territoire de l’Union européenne, bien qu’elle ne fasse pas partie de l’espace Schengen. Les déplacements régionaux, les difficultés de contrôle de certaines frontières et les liens entre communautés contribuent à rendre la gestion des migrations particulièrement complexe. Pour les autorités françaises, l’enjeu consiste à garantir un examen rigoureux des demandes, à protéger les personnes réellement exposées à des persécutions ou à des violences graves et à assurer l’application des décisions administratives. Mais cette politique suppose également de disposer d’effectifs suffisants, de structures d’hébergement adaptées et de moyens pour éviter l’engorgement des services publics. Les chiffres publiés pour 2025 montrent que la Guyane n’est plus confrontée à une augmentation ponctuelle des demandes, mais à une transformation durable des besoins de protection internationale. Le contexte haïtien joue un rôle central dans cette évolution, sans être le seul facteur explicatif. Les pouvoirs publics devront donc trouver un équilibre entre les obligations humanitaires de la France, les capacités financières du territoire et les attentes des habitants en matière de logement, d’emploi, de santé et de sécurité. Avec près de 9 000 demandes enregistrées par l’OFPRA et un taux de protection particulièrement élevé, la Guyane apparaît désormais comme l’un des principaux territoires français concernés par les enjeux de l’asile. Cette situation appelle une réponse structurelle de l’État, au-delà des seules mesures administratives d’urgence.