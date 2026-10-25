Nouveau rebondissement dans l’enquête sur l’attaque meurtrière de Trappes et de La Verrière, dans les Yvelines. Ce dimanche 25 octobre 2026, le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé la suspension de la garde à vue de Kévin T., 39 ans, soupçonné d’avoir tué une personne et blessé cinq autres vendredi 23 octobre. Le suspect a été transféré à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où il doit faire l’objet d’une période d’observation pouvant durer jusqu’à 48 heures. Cette décision doit permettre aux médecins d’évaluer son état de santé mentale et de déterminer s’il est en mesure de poursuivre ses auditions devant les enquêteurs. Une évolution importante dans une affaire qualifiée d’« attentat terroriste raciste » par Emmanuel Macron, alors que les investigations se poursuivent pour établir les motivations et les circonstances exactes du passage à l’acte.

La décision du Parquet national antiterroriste intervient deux jours après une attaque qui a profondément choqué les habitants des Yvelines. Vendredi matin, un homme circulant à bord d’une voiture a ouvert le feu à plusieurs reprises dans les communes de Trappes et de La Verrière. Un Français né en 2000 a été tué et cinq autres personnes ont été blessées, dont une fillette de 12 ans hospitalisée dans un état particulièrement préoccupant. Le suspect a été interpellé quelques heures plus tard à Coignières, avant d’être placé en garde à vue. Les enquêteurs ont retrouvé dans son véhicule un pistolet-mitrailleur de type Sten ainsi qu’une bombe lacrymogène. Une perquisition menée à son domicile de Plaisir a également permis de découvrir plusieurs bouteilles de gaz reliées à un dispositif de mise à feu, laissant craindre la préparation d’autres actes violents. Samedi 24 octobre, le parquet avait annoncé la prolongation de la garde à vue après une première audition, précisant que l’état de santé du suspect était alors compatible avec cette mesure. Mais ce dimanche, les autorités judiciaires ont décidé de suspendre les interrogatoires afin de procéder à une évaluation psychiatrique plus approfondie. Selon le communiqué du Pnat, cette période d’observation doit permettre de déterminer si l’état de santé du suspect autorise la poursuite de ses auditions. La durée maximale envisagée est de 48 heures, sans que cela signifie nécessairement que l’intéressé restera hospitalisé pendant toute cette période.

Une expertise psychiatrique déterminante pour la suite de l’enquête

Le transfert de Kévin T. à l’Infirmerie psychiatrique de la préfecture de police constitue une étape importante de la procédure judiciaire, mais ne préjuge pas de son éventuelle responsabilité pénale. Les médecins doivent d’abord apprécier son état clinique et déterminer si celui-ci permet de reprendre les auditions dans des conditions compatibles avec ses droits et les exigences de l’enquête. Cette évaluation ne doit pas être confondue avec une expertise destinée à établir son discernement au moment des faits. En droit français, l’existence de troubles psychiatriques ne suffit pas à rendre une personne pénalement irresponsable. L’article 122-1 du Code pénal distingue notamment l’abolition du discernement, susceptible d’exclure la responsabilité pénale sous certaines conditions, de son altération, qui n’empêche pas les poursuites. À ce stade, aucune conclusion médicale publique ne permet d’affirmer que le suspect souffrait d’un trouble ayant supprimé ou modifié son discernement lors de l’attaque. Les enquêteurs devront donc poursuivre leur travail sur les motivations, la préparation et les circonstances du passage à l’acte indépendamment de cette observation. Le caractère potentiellement raciste de l’attaque reste au centre des investigations menées par le Pnat. Les autorités cherchent notamment à déterminer si les victimes ont été choisies en raison de leur origine réelle ou supposée, tout en examinant les éléments retrouvés au domicile du suspect et ses éventuelles prises de position antérieures.

La suspension de la garde à vue pourrait modifier le calendrier des prochaines étapes judiciaires, sans remettre en cause la poursuite de l’enquête antiterroriste. Les investigations concernent également plusieurs personnes de l’entourage familial et amical de Kévin T., dont certaines ont été placées en garde à vue depuis vendredi soir. Leur audition doit permettre aux policiers de mieux comprendre le comportement du suspect avant les faits, son environnement et les éventuelles informations dont ses proches pouvaient disposer. Les analyses toxicologiques engagées après son interpellation constituent également un élément du dossier, les enquêteurs cherchant à établir s’il se trouvait sous l’influence de substances au moment de l’attaque. L’exploitation des équipements saisis, des images de vidéosurveillance et des témoignages devrait contribuer à reconstituer précisément son parcours entre Trappes, La Verrière et Coignières. Pour les familles des victimes, les habitants et les autorités, l’enjeu reste de comprendre comment une attaque d’une telle violence a pu se produire et si des signes annonciateurs auraient pu être identifiés. Les prochaines 48 heures seront importantes pour déterminer les conditions dans lesquelles le principal suspect pourra de nouveau être entendu. À ce stade, sa garde à vue est suspendue, son observation psychiatrique est engagée et sa responsabilité pénale demeure une question relevant des investigations et, le cas échéant, des décisions de justice à venir.