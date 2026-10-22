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Manifestations du 24 octobre : la préfecture autorise le cortège syndical à Paris, mais interdit celui des Gilets jaunes vers l’Opéra

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Manifestations du 24 octobre : la préfecture autorise le cortège syndical à Paris, mais interdit celui des Gilets jaunes vers l'Opéra
Manifestations du 24 octobre : la préfecture autorise le cortège syndical à Paris, mais interdit celui des Gilets jaunes vers l'Opéra

La préfecture de police de Paris a tranché. Ce jeudi 22 octobre, les autorités ont validé le parcours de la manifestation prévue samedi 24 octobre entre la place de la Bastille et la place de la Nation, à l’appel notamment de la CGT. En revanche, le cortège souhaité par la coordination des Gilets jaunes, qui devait rejoindre la place de l’Opéra depuis Bastille, a été interdit. Une décision qui intervient après les violences du 17 octobre et au lendemain des annonces gouvernementales visant à renforcer considérablement le maintien de l’ordre.

Les organisateurs du mouvement des Gilets jaunes avaient déposé une déclaration prévoyant un départ de Bastille à 14h30, avec un passage par la place de la République, les Grands Boulevards et le quartier de l’Opéra. Cet itinéraire aurait traversé plusieurs secteurs commerçants particulièrement sensibles après les pillages et les dégradations du week-end précédent. La préfecture a finalement retenu le parcours Bastille–Nation défendu par les organisations syndicales, tout en refusant celui menant vers l’Opéra.

Le gouvernement durcit les restrictions avant samedi

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de fermeté annoncée par Emmanuel Macron après le Conseil de sécurité organisé jeudi matin à l’Élysée. Le président de la République souhaite empêcher de nouveaux débordements et renforcer la protection des commerces, des bâtiments publics et des institutions. Les autorités ont annoncé une augmentation de 20 % des effectifs policiers et de gendarmerie mobilisés samedi, ainsi que le recours à des unités spécialisées et à des véhicules blindés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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