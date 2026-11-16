Olivier Faure critique la revalorisation de 1,6 % du smic proposée par le gouvernement, qu'il qualifie de « pourboire » et insuffisante pour les travailleurs modestes. Il appelle à un smic de 1 700 euros nets afin d'améliorer le pouvoir d'achat, alors que le climat social reste tendu en vue de l'élection présidentielle de 2027.

La revalorisation de 1,6 % du salaire minimum annoncée par le gouvernement pour le 1er décembre 2026 provoque de vives critiques à gauche. Invité de BFMTV ce lundi 16 novembre, Olivier Faure a jugé cette augmentation « évidemment insuffisante », estimant que les salariés les moins rémunérés ne bénéficieront que d’un gain limité. Le premier secrétaire du Parti socialiste réclame un smic porté à 1 700 euros nets par mois.

La hausse du salaire minimum décidée par le gouvernement ne convainc pas Olivier Faure. Alors que l’exécutif a annoncé une revalorisation de 1,6 % du smic à compter du 1er décembre, le dirigeant socialiste a vivement critiqué une mesure qu’il considère largement insuffisante pour améliorer le quotidien des travailleurs modestes. Interrogé lundi matin sur BFMTV, il a résumé son appréciation en une formule : « C’est un pourboire ». Une déclaration qui intervient à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation sociale.

Cette augmentation, présentée à l’issue d’une conférence sociale réunissant les organisations syndicales et patronales à Matignon, doit représenter environ 24 euros nets supplémentaires par mois pour un salarié à temps plein rémunéré au smic. Le salaire minimum mensuel net devrait ainsi franchir le seuil des 1 500 euros. Pour le gouvernement, cette mesure constitue un geste en faveur du pouvoir d’achat, dans un contexte de tensions sur les salaires et de préoccupations persistantes concernant le coût de la vie.

Une augmentation jugée largement insuffisante

Olivier Faure conteste cependant la portée réelle de cette décision. Selon lui, une grande partie de la hausse annoncée correspond à une revalorisation qui aurait de toute façon dû intervenir automatiquement au 1er janvier 2027, en raison du mécanisme légal d’indexation du smic sur l’inflation. Le gouvernement aurait essentiellement choisi d’avancer cette échéance d’un mois, en y ajoutant un complément limité.

Le premier secrétaire du PS estime ainsi que le véritable effort supplémentaire de l’exécutif ne représenterait qu’entre cinq et huit euros. Il considère que cette somme ne répond pas aux difficultés rencontrées par les salariés modestes, notamment face aux dépenses contraintes liées au logement, à l’alimentation et à l’énergie. Pour lui, la question ne se limite pas à préserver le salaire minimum de l’inflation, mais à permettre une amélioration réelle du niveau de vie.

Le Parti socialiste défend un smic à 1 700 euros nets

Face à la proposition gouvernementale, Olivier Faure plaide pour une augmentation beaucoup plus importante du salaire minimum. Le dirigeant socialiste souhaite que le smic atteigne 1 700 euros nets mensuels, un niveau qu’il juge nécessaire pour permettre aux travailleurs de couvrir leurs besoins essentiels sans dépendre constamment de dispositifs d’aide.

Cette revendication s’inscrit dans les débats économiques qui précèdent l’élection présidentielle de 2027. Raphaël Glucksmann défend également une hausse du salaire minimum, avec une première augmentation immédiate de 100 euros, avant une progression vers l’objectif de 1 700 euros nets. Cette orientation vise à placer la question des rémunérations et du pouvoir d’achat au centre des propositions de la gauche.

Des syndicats également critiques envers le gouvernement

Les réactions syndicales à l’annonce du gouvernement ont été majoritairement réservées. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, avait dénoncé une augmentation trop faible, soulignant que la revalorisation automatique prévue au début de l’année suivante devait déjà représenter une part importante du montant annoncé. Pour la centrale syndicale, l’effort supplémentaire reste donc très éloigné des attentes des salariés.

La CFDT a également jugé la mesure insuffisante. Force ouvrière a adopté une position plus nuancée. Son secrétaire général, Frédéric Souillot, a souligné que le gouvernement rompait avec une longue période durant laquelle les revalorisations du smic se limitaient généralement aux mécanismes automatiques. Il a néanmoins reconnu que les réponses apportées ne correspondaient pas à l’ampleur des attentes sociales.

Un débat économique sur les salaires et le coût du travail

La revalorisation du smic soulève également des interrogations économiques. Une hausse importante du salaire minimum permettrait d’augmenter directement les revenus des salariés concernés, mais elle entraînerait aussi une progression des coûts salariaux pour les entreprises. Les secteurs employant une proportion élevée de travailleurs rémunérés au smic, comme l’hôtellerie-restauration, le commerce ou certains services, seraient particulièrement concernés.

Pour les organisations patronales, la question des rémunérations doit donc être examinée en tenant compte de la situation financière des entreprises et de leur capacité à absorber des charges supplémentaires. Le débat porte également sur les mécanismes d’allégement de cotisations sociales et sur les conséquences possibles d’une augmentation rapide du salaire minimum sur les grilles salariales.

Le pouvoir d’achat au cœur des tensions sociales

L’intervention d’Olivier Faure intervient dans un climat social tendu, marqué par des revendications concernant les salaires, les conditions de travail et la répartition des efforts économiques. Pour les syndicats, les augmentations de rémunération doivent permettre aux travailleurs de retrouver des marges de manœuvre financières après plusieurs années de hausse des prix.

La décision gouvernementale du 1er décembre constitue donc un premier élément de réponse, mais elle ne clôt pas les discussions sur l’évolution du salaire minimum. Les divergences entre l’exécutif, les organisations syndicales, le patronat et les partis politiques devraient continuer à alimenter le débat public.

À l’approche de la présidentielle de 2027, le smic apparaît comme l’un des sujets sur lesquels les différentes forces politiques devront préciser leurs propositions. Entre protection du pouvoir d’achat, maîtrise du coût du travail et financement de la protection sociale, la question des bas salaires pourrait occuper une place importante dans les prochains mois. Pour Olivier Faure, la revalorisation annoncée par le gouvernement reste en tout cas très éloignée de l’augmentation qu’il juge nécessaire.