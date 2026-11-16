Lilian Thuram exprime ses doutes sur la candidature présidentielle de Teddy Riner, soulignant son manque d'expérience politique, malgré ses compétences sportives. Il évoque son propre refus d'entrer en politique en raison de la superficialité de certaines approches et appelle à une bienveillance entourant Riner, qui élabore son projet indépendant.

La candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle de 2027 continue de susciter des réactions dans le monde du sport. Dimanche 15 novembre, Lilian Thuram a exprimé ses réserves sur l’entrée en politique du quintuple champion olympique, annoncée six jours plus tôt. Interrogé par RFI, l’ancien défenseur de l’équipe de France de football, champion du monde en 1998, a expliqué avoir été surpris par la décision de celui qu’il présente comme un ami. Il ne remet pas en cause les qualités sportives du judoka, mais s’interroge sur son absence d’expérience politique. « Teddy est un incroyable champion », souligne-t-il, avant de rappeler que les performances de très haut niveau exigent des années de préparation, d’entraînement et d’endurance. À ses yeux, le passage du sport à la politique ne saurait être considéré comme une simple continuité de la réussite sportive.

Lilian Thuram insiste particulièrement sur l’importance de l’expérience. Le champion du monde 1998 estime que Teddy Riner a acquis une maîtrise exceptionnelle de sa discipline grâce à des années de travail, mais qu’il ne dispose pas du même parcours dans les institutions et les responsabilités publiques. « Lorsqu’on parle de politique, justement, il n’a pas d’expérience », observe-t-il. L’ancien footballeur formule cependant cette réserve sans hostilité personnelle. Il affirme espérer que les personnes qui entourent Teddy Riner seront bienveillantes et sauront l’accompagner dans son nouvel engagement. Cette inquiétude intervient alors que le judoka cherche encore à structurer son équipe, après le retrait annoncé vendredi de l’ancien ministre de la Santé François Braun, qui a expliqué vouloir prendre du recul sans faire état d’un désaccord politique précis.

Thuram évoque sa propre expérience avec Nicolas Sarkozy

Pour expliquer ses interrogations, Lilian Thuram est revenu sur un épisode de sa propre carrière. En 2008, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, l’avait approché pour lui proposer d’entrer au gouvernement. L’ancien international français affirme avoir refusé cette possibilité après avoir eu le sentiment que le chef de l’État souhaitait surtout profiter de sa notoriété. « J’avais vu que c’était simplement pour utiliser ma notoriété », raconte-t-il, avant d’expliquer son refus d’accepter une fonction politique dont il ne maîtrisait pas suffisamment les exigences. Il estime que la popularité acquise dans le sport peut attirer l’attention de responsables politiques sans constituer, à elle seule, une préparation à l’exercice du pouvoir. Cette expérience personnelle nourrit aujourd’hui ses réserves concernant le parcours de Teddy Riner.

Le judoka revendique pour sa part une candidature indépendante des partis et affirme préparer son engagement depuis les Jeux olympiques de Paris en 2024. Il a déjà dévoilé plusieurs orientations économiques et sociales, notamment une baisse des prélèvements sur le travail, une réforme des retraites envisageant une part de capitalisation et une politique plus ferme en matière de sécurité. Son entrée en campagne a été saluée par Emmanuel Macron, une réaction que Teddy Riner a ensuite cherché à distinguer de tout soutien ou rapprochement politique.