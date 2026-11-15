Fabien Verdier, ancien maire de Châteaudun, dévoile ses ambitions pour la présidentielle de 2027 en prônant une décentralisation accrue et une meilleur représentation des élus locaux. Son programme comprend la suppression des agences régionales de santé et des réformes financières pour stabiliser les budgets des collectivités, tout en cherchant à réorganiser les responsabilités gouvernementales.

Ancien maire de Châteaudun, Fabien Verdier affiche ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2027. Son projet politique repose sur une transformation des relations entre l’État et les collectivités territoriales, une meilleure représentation des élus locaux au gouvernement et une réorganisation du système de santé. Avec six premières mesures documentées, il entend placer les territoires au cœur du débat présidentiel.

La présidentielle de 2027 suscite de nouvelles ambitions politiques, y compris parmi les élus issus des territoires. Fabien Verdier, qui a dirigé la commune de Châteaudun, en Eure-et-Loir, entre 2020 et 2026, figure parmi les personnalités ayant annoncé leur candidature. Son programme, tel qu’il apparaît dans une fiche publiée le 26 septembre 2026 sur la plateforme Poligraph, met principalement l’accent sur la décentralisation et les moyens financiers accordés aux communes. L’ancien édile souhaite notamment garantir davantage de stabilité budgétaire aux collectivités, dont les dépenses et les responsabilités constituent un sujet récurrent de tensions avec l’État.

Au cœur de son projet figure la dotation globale de fonctionnement, principale enveloppe financière versée par l’État aux collectivités territoriales. Fabien Verdier propose de l’inscrire dans une loi organique afin de lui donner un caractère pérenne et de limiter les incertitudes budgétaires. Il souhaite également empêcher toute diminution annuelle de cette dotation, sauf dans le cadre d’un effort national partagé équitablement avec l’État. Selon cette logique, les collectivités ne devraient pas supporter des restrictions financières proportionnellement plus importantes que celles décidées au niveau national.

Une réforme des finances locales pour renforcer les communes

Le candidat défend également la création d’une loi de finances spécifiquement consacrée aux collectivités territoriales. Cette proposition vise à donner davantage de visibilité aux ressources des communes, des départements et des régions. Aujourd’hui, les finances locales sont largement déterminées par les arbitrages budgétaires nationaux. Avec un texte dédié, Fabien Verdier entend distinguer plus clairement les engagements financiers de l’État envers les territoires et permettre aux élus locaux de mieux anticiper leurs investissements. Une telle évolution nécessiterait toutefois de préciser son articulation avec les lois de finances existantes.

Autre mesure avancée : réserver une part variable de la dotation globale de fonctionnement au financement direct des investissements locaux. Les collectivités pourraient ainsi bénéficier de ressources spécifiquement destinées à leurs projets d’équipements et d’aménagement. La proposition pourrait concerner aussi bien les infrastructures publiques que les équipements municipaux ou les services de proximité. Le programme documenté ne précise cependant pas encore les montants envisagés, les critères de répartition ou les conséquences budgétaires de cette nouvelle organisation.

Faire entrer davantage de maires au gouvernement

Fabien Verdier souhaite également modifier la composition du gouvernement. Il propose que 20 % de ses membres soient issus des maires des villes sous-préfectures ou de leurs arrondissements. L’objectif est de faire accéder aux responsabilités nationales des responsables politiques ayant directement exercé des fonctions exécutives locales. Cette proposition traduit sa volonté de rapprocher les décisions gouvernementales des réalités rencontrées dans les petites villes et les territoires ruraux, souvent moins représentés dans les institutions nationales que les grandes métropoles.

Cette réforme soulèverait néanmoins plusieurs questions institutionnelles. La nomination des membres du gouvernement relève aujourd’hui du président de la République et du Premier ministre, selon les dispositions constitutionnelles applicables. L’instauration d’un quota fondé sur l’expérience municipale nécessiterait donc de définir précisément les modalités de sélection et les éventuelles adaptations juridiques. Elle poserait également la question de la représentation des autres catégories d’élus, notamment les conseillers départementaux et régionaux.

Santé : supprimer les agences régionales de santé

Dans le domaine sanitaire, Fabien Verdier défend une transformation importante de l’organisation territoriale. Il propose de supprimer les agences régionales de santé (ARS), chargées notamment de piloter la politique de santé dans les régions et de contribuer à l’organisation de l’offre de soins. À leur place, l’ancien maire de Châteaudun souhaite confier davantage de responsabilités aux élus locaux. Il considère que les décisions concernant les établissements hospitaliers, les professionnels de santé et les besoins des populations doivent être prises au plus près des territoires concernés.

Cette proposition intervient dans un contexte de fortes disparités territoriales en matière d’accès aux soins. Les fermetures de services hospitaliers, les difficultés de recrutement médical et les déserts médicaux alimentent régulièrement les tensions entre les élus locaux et les autorités sanitaires. Une suppression des ARS impliquerait cependant une réorganisation profonde des compétences actuellement exercées par ces organismes, notamment en matière de gestion des crises sanitaires, de financement et de coordination des établissements de santé. Les modalités précises de ce transfert restent à définir.

Une ambition présidentielle contrariée par les règles de la primaire

Le parcours politique de Fabien Verdier s’inscrit dans une longue expérience des collectivités. Ancien conseiller régional du Centre-Val de Loire, il a dirigé Châteaudun et la communauté de communes du Grand Châteaudun entre 2020 et 2026. Il a également exercé des responsabilités au Parti socialiste avant de le quitter en 2017. Son engagement politique s’articule aujourd’hui autour de la défense des villes sous-préfectures, dont il souhaite renforcer le poids économique, administratif et institutionnel.

Une précision importante concerne toutefois sa candidature. Fabien Verdier avait annoncé, le 2 septembre 2026, vouloir participer à la primaire socialiste et de Place publique. Faute d’avoir obtenu les parrainages internes nécessaires, il n’a finalement pas pu concourir. Il a ensuite appelé les candidats retenus à reprendre ses propositions en faveur de la justice territoriale. Son projet demeure donc présent dans le débat politique, mais sa participation effective à l’élection présidentielle de 2027 n’est pas établie à ce stade.