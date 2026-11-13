Marine Le Pen a connu une visite agitée au salon du Made in France, où elle a été confrontée à des opposants, notamment des lycéens de La France insoumise, qui l'ont huée. Répondant aux attaques, elle a accusé Jean-Luc Mélenchon de ne pas contrôler ses militants et dénoncé des méthodes d'extrême gauche. Malgré ces tensions, elle a poursuivi ses propositions sur le pouvoir d'achat.

Marine Le Pen a connu une visite mouvementée au salon du Made in France, vendredi 13 novembre, à Paris. Venue à la porte de Versailles défendre ses propositions sur le pouvoir d’achat et la production française, la candidate du Rassemblement national a été accueillie par des huées, des slogans hostiles et des insultes lancés par plusieurs dizaines de lycéens et de sympathisants de La France insoumise. Pendant environ trois quarts d’heure, la déambulation de l’ancienne présidente du RN s’est déroulée dans une ambiance particulièrement tendue, malgré la présence d’un important service d’ordre. À l’issue de cette séquence, Marine Le Pen a directement mis en cause Jean-Luc Mélenchon, accusant ses militants d’avoir voulu perturber son déplacement et dénonçant une « pression physique » qu’elle considère comme caractéristique de l’extrême gauche.

Dès son arrivée, Marine Le Pen avait pourtant souhaité concentrer son intervention sur l’économie. Devant les journalistes, elle a défendu la nécessité de « rendre du pouvoir d’achat aux Français » et proposé d’instaurer la priorité nationale dans la commande publique. Mais la visite a rapidement pris une dimension politique, au rythme des slogans scandés par ses opposants. Parmi eux figuraient plusieurs lycéens venus de la banlieue parisienne, dont certains revendiquaient leur proximité avec La France insoumise. Des militants du Rassemblement national de la jeunesse ont répondu par des encouragements à leur candidate, entraînant des échanges de slogans dans les allées du salon. Protégée par ses équipes et des agents de sécurité, Marine Le Pen a poursuivi son déplacement en adressant des sourires aux manifestants. La seconde partie de sa visite s’est finalement déroulée sans incident.

« Une marque de fabrique de l’extrême gauche », accuse Marine Le Pen

Interrogée sur les perturbations, Marine Le Pen a affirmé ne pas avoir été surprise par la présence de ses opposants. Jean-Luc Mélenchon s’était lui-même rendu au salon plus tôt dans la journée. « Je savais qu’il serait là avant moi, donc je me doutais qu’il y aurait encore ses militants qui traîneraient », a-t-elle déclaré. La candidate du RN a dénoncé une « pression physique qui ne doit plus être tolérée par personne », ajoutant que « c’est une marque de fabrique de l’extrême gauche ». Elle s’est également interrogée sur l’autorité de Jean-Luc Mélenchon sur ses sympathisants, estimant inquiétant qu’il ne puisse pas, selon elle, leur faire respecter les règles du débat démocratique. Ces accusations relèvent de son appréciation politique : aucun élément rendu public ne permet d’établir que le dirigeant insoumis aurait personnellement organisé ou encouragé les perturbations.

L’incident intervient à quelques mois d’une élection présidentielle où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon occupent une place importante dans les intentions de vote. Les tensions entre leurs partisans se sont multipliées ces dernières semaines, sur fond de désaccords concernant l’immigration, les violences urbaines et la place des différentes formations politiques dans le débat public. Marine Le Pen a assuré qu’il faudrait « plus que quelques gueulards » pour l’empêcher de mener campagne. Les manifestants, de leur côté, ont exprimé leur opposition à la candidate du RN par des slogans et des protestations.