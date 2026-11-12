Édouard Philippe expose son programme pour l'élection présidentielle de 2027, prévoyant un relèvement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans et la suppression de 250 000 postes de fonctionnaires. Il prône un durcissement de l'immigration et un budget équilibré, tout en soutenant des mesures en faveur des familles et de l'éducation.

Édouard Philippe précise ses ambitions pour l’élection présidentielle de 2027. Le candidat d’Horizons a mis à jour ce jeudi 12 novembre son programme sur son site officiel de campagne, en réunissant des propositions particulièrement importantes sur les retraites, la fonction publique, le travail et les finances de l’État. L’ancien Premier ministre souhaite notamment repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans et porter la durée de cotisation à 45 annuités en moins de dix ans, tout en maintenant des possibilités de départ anticipé pour les personnes concernées par certains problèmes de santé, la pénibilité ou les carrières longues. Il défend également le développement de la retraite par capitalisation collective. Autre mesure : la suppression de plus de 250 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat, en ne remplaçant pas un départ à la retraite sur trois, sans licenciements. Édouard Philippe souhaite parallèlement réduire la durée maximale d’indemnisation du chômage à douze mois pour les moins de 50 ans et généraliser trois jours de carence lors des arrêts maladie, aussi bien dans le secteur public que dans le privé.

Sur le terrain économique, le maire du Havre promet de ne créer aucun nouvel impôt pendant cinq ans et de diminuer de 50 milliards d’euros les impôts de production, en contrepartie d’une réduction équivalente des aides publiques aux entreprises. Il souhaite également inscrire une règle d’équilibre budgétaire dans la Constitution, après un référendum organisé au début du quinquennat, avec l’objectif de ramener le déficit public à environ 2 % du PIB en fin de mandat. Le candidat entend faire porter la moitié de l’effort de redressement sur les dépenses sociales et un quart sur l’État et les collectivités, le reste devant provenir de la croissance économique. Il propose enfin de favoriser l’augmentation du temps de travail et de réduire les prélèvements sur les rémunérations afin d’accroître les salaires nets. Ces orientations dessinent une politique de maîtrise des dépenses publiques et de diminution de certains prélèvements, dont les effets dépendraient notamment des économies effectivement réalisées et des modalités de financement retenues.

Immigration, justice, sécurité : un programme de fermeté assumé

Édouard Philippe défend également un durcissement important de la politique migratoire. Il propose de diviser par deux l’immigration, de suspendre le regroupement familial pendant le quinquennat et de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968, qui fixe des règles particulières de séjour pour les ressortissants algériens. Il souhaite instaurer des quotas pour l’immigration professionnelle, créer des centres de retour à l’étranger pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et rétablir la double peine pour les étrangers condamnés pour des délits. À Mayotte, le candidat envisage un moratoire de cinq ans sur l’immigration, y compris familiale, ainsi qu’une suspension du droit du sol et de l’enregistrement des nouvelles demandes d’asile. Sur le plan sécuritaire, il propose de rétablir les peines planchers, de permettre de courtes incarcérations dès la première infraction et de supprimer la fonction de juge de l’application des peines. Il souhaite également prélever certaines amendes impayées sur les prestations sociales et instaurer un état d’urgence spécifique contre le narcotrafic dans les territoires les plus touchés, avec un recours ciblé à la vidéosurveillance et à l’intelligence artificielle pour identifier des auteurs d’infractions. Plusieurs de ces mesures nécessiteraient toutefois des modifications législatives et devraient respecter les garanties constitutionnelles et européennes applicables.

Le programme comporte enfin un volet consacré à la famille, à l’éducation et à la souveraineté nationale. Édouard Philippe propose une allocation familiale unique pouvant atteindre 350 euros par mois dès le premier enfant, dégressive selon les revenus, ainsi qu’une exonération d’impôt sur le revenu pendant les trois premières années de l’enfant pour les familles des classes moyennes. Il souhaite permettre à un parent de reprendre son activité à 80 % tout en conservant l’intégralité de son salaire pendant deux mois et promet une augmentation moyenne de 20 % de la rémunération des enseignants sur cinq ans. Sur la défense, il prévoit un service militaire volontaire concernant 50 000 jeunes chaque année et maintient son soutien à l’Ukraine face à l’invasion russe. Il entend aussi faire de la France une puissance européenne de l’intelligence artificielle, notamment en portant progressivement à 100 000 le nombre d’ingénieurs formés chaque année. Alors que Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard travaillent à l’organisation d’une primaire commune, toujours refusée par Édouard Philippe, cette présentation permet au candidat d’affirmer plus précisément ses choix politiques et économiques.