Le Rassemblement national annonce un préaccord pour un emprunt de 10,6 millions d'euros auprès de deux banques européennes, après des refus de banques françaises. Bien que le contrat définitif ne soit pas encore signé, cette somme vise à soutenir la campagne présidentielle de 2027, tout en poursuivant la réduction de l'endettement du parti.

Le Rassemblement national a peut-être trouvé une solution pour financer sa campagne présidentielle de 2027. Mardi 10 novembre, le trésorier du parti, Kévin Pfeffer, a annoncé avoir obtenu un préaccord de deux banques européennes non françaises pour un emprunt de 10,6 millions d’euros. Les discussions sont désormais suffisamment avancées pour que le RN envisage une conclusion d’ici la fin du mois de novembre, même si aucun contrat définitif n’a encore été signé. Les deux établissements concernés seraient implantés dans des pays européens distincts, dont les noms n’ont pas été communiqués. Cette annonce intervient après plusieurs mois de démarches auprès du secteur bancaire, alors que la formation de Marine Le Pen rencontre régulièrement des difficultés pour obtenir les financements nécessaires à ses campagnes électorales.

« Nous sommes en discussions très avancées avec deux banques non françaises mais européennes », a confirmé Kévin Pfeffer à l’AFP. Le député de Moselle se dit « assez optimiste » sur l’issue des négociations et considère que le préaccord constitue une reconnaissance de la solidité du dossier financier présenté par son parti. Il précise toutefois que les établissements doivent encore obtenir les validations nécessaires de leurs instances dirigeantes. En France, plusieurs banques ont opposé des refus au Rassemblement national. La Société générale et La Banque postale ont notamment fait savoir qu’elles ne finançaient plus les campagnes politiques, indépendamment du candidat ou du parti concerné. Le RN s’est donc de nouveau tourné vers des établissements étrangers.

Des précédents à l’étranger et des dettes encore à rembourser

Le recours aux banques européennes n’est pas nouveau pour la formation nationaliste. Lors de la présidentielle de 2022, le RN avait déjà contracté un emprunt de 10,6 millions d’euros auprès d’une banque hongroise. Le parti souligne qu’un financement auprès d’établissements installés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen est possible dans le cadre prévu par la législation française, sous réserve du respect des obligations applicables aux campagnes électorales. En parallèle, le Rassemblement national poursuit la réduction de son endettement. Selon les chiffres avancés par son trésorier, son passif, qui atteignait près de 19 millions d’euros à la fin de 2024, aurait été ramené à environ 7 millions d’euros aujourd’hui. Kévin Pfeffer affirme vouloir solder les dettes restantes avant la présidentielle.

Le montant évoqué correspond à une part importante des dépenses de campagne qu’un candidat qualifié pour le second tour peut espérer se faire rembourser par l’État, à condition de respecter les règles de financement électoral. Mais la conclusion de l’emprunt reste suspendue aux décisions des deux banques. Pour le RN, cet accord potentiel revêt une importance particulière : le parti avait prévenu qu’il disposait des moyens nécessaires pour financer une campagne jusqu’à la fin de 2026, sans garantie sur la suite. La perspective d’un financement de 10,6 millions d’euros lui permet d’envisager la préparation matérielle du scrutin, tout en laissant ouverte la question de la signature définitive et des garanties qui seront exigées.