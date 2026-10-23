Présidentielle 2027 : le RN veut couper les subventions aux associations qu'il juge politisées, le Planning familial et la LDH ciblés

À l'approche du congrès d'Orléans, le Rassemblement national annonce un projet visant à réduire les subventions aux associations qu'il juge politisées, totalisant deux milliards d'euros d'économies. Le Planning familial et la Ligue des droits de l'homme sont particulièrement visés, suscitant un débat sur la neutralité politique et le financement public des associations.

Le Rassemblement national précise son projet de réduction des dépenses publiques à l’approche de son congrès d’Orléans. Dans son contre-budget pour 2027, le parti de Marine Le Pen prévoit de réaliser deux milliards d’euros d’économies en diminuant les subventions accordées à des associations qu’il considère comme politisées. La sénatrice RN Edwige Diaz a explicitement cité le Planning familial et la Ligue des droits de l’homme parmi les organisations susceptibles d’être concernées. Une orientation qui relance le débat sur le financement public du monde associatif et les conditions de son indépendance.

Le RN estime qu’une partie des fonds publics accordés aux associations finance des structures dont les activités dépasseraient, selon lui, les missions d’intérêt général. Le parti souhaite revoir les critères d’attribution des subventions afin de privilégier les organismes répondant à des besoins sociaux, humanitaires ou de proximité, tout en réduisant les financements accordés à ceux qu’il considère comme engagés dans des combats politiques.

Le Planning familial et la Ligue des droits de l’homme nommément désignés

Edwige Diaz a notamment évoqué le Planning familial, engagé dans l’information sur la contraception, la santé sexuelle et l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, ainsi que la Ligue des droits de l’homme, organisation historique de défense des libertés publiques. Ces deux associations prennent régulièrement position dans le débat politique et ont notamment exprimé leur opposition à plusieurs propositions du Rassemblement national.

Marine Le Pen défend pour sa part le principe d’une neutralité politique des organismes bénéficiant de financements publics. Le RN considère que les subventions ne devraient pas permettre de soutenir des campagnes partisanes, même lorsqu’elles sont menées par des structures associatives.

Cette orientation soulève cependant une question juridique et démocratique : les associations peuvent participer au débat public et défendre des positions politiques sans être nécessairement des organisations partisanes. Les subventions doivent être attribuées et contrôlées selon les règles applicables, notamment en fonction des missions financées et de leur intérêt général.