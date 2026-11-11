La candidature surprise de Teddy Riner à l'élection présidentielle de 2027 suscite des réactions divergentes. François Ruffin critique son projet jugé pro-business, tandis que David Lisnard défend l'athlète face aux attaques. Patrick Kanner évoque une possible manipulation de la candidature par Macron, intensifiant le débat sur l'authenticité et la légitimité des figures non politiques.

La candidature de Teddy Riner à l’élection présidentielle de 2027 provoque déjà de vives réactions dans la classe politique. Au lendemain de l’annonce surprise du quintuple champion olympique, François Ruffin a choisi l’ironie pour commenter son entrée dans la compétition. « Teddy Riner, c’est Macron avec beaucoup plus de muscles », a lancé mardi 10 novembre le député de la Somme sur RMC, estimant que les premières propositions du judoka dessinaient un projet économique « pro-business ». La députée insoumise Danièle Obono a également contesté le positionnement revendiqué par le champion, qui se présente comme « ni de droite, ni de gauche ». « Il est de droite », a-t-elle résumé sur les réseaux sociaux. Des critiques qui interviennent alors que Teddy Riner commence à dévoiler ses orientations sur le travail, les retraites, les dépenses publiques et la sécurité.

Ces attaques n’ont pas laissé David Lisnard indifférent. Le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie s’est dit « effaré » par la « condescendance » de certains responsables politiques et commentateurs à l’égard du judoka. Sur X, il a expliqué ne pas vouloir sous-estimer sa démarche et attendre de connaître plus précisément son projet et sa méthode. David Lisnard observe également que Teddy Riner exprime, dans sa vidéo de candidature, plusieurs constats et objectifs qu’il défend lui-même depuis longtemps. Sans annoncer le moindre rapprochement politique, le candidat à la présidentielle estime ainsi que l’absence de parcours partisan traditionnel ne saurait suffire à disqualifier une candidature. Une position qui contraste avec les critiques de ceux qui doutent de la légitimité du champion à briguer l’Élysée.

Patrick Kanner soupçonne une candidature téléguidée par Macron

La polémique a pris une autre dimension avec les déclarations de Patrick Kanner. Interrogé par Public Sénat, le président du groupe socialiste au Sénat a affirmé penser qu’Emmanuel Macron se trouvait derrière la candidature de Teddy Riner. Il s’appuie notamment sur l’accueil très favorable réservé lundi soir par le chef de l’État au champion olympique, ainsi que sur la présence de personnalités ayant évolué dans l’entourage présidentiel auprès du nouveau candidat. Plusieurs anciens responsables publics, dont François Braun, figureraient parmi les personnes associées à la démarche de Riner. Il s’agit toutefois d’une suspicion politique formulée par Patrick Kanner : aucun élément rendu public ne permet d’établir que la candidature aurait été organisée ou décidée par l’Élysée. D’autres responsables du bloc central contestent d’ailleurs cette interprétation.

Édouard Philippe, Gabriel Attal et Dominique de Villepin ont adopté des réactions plus mesurées, entre respect pour le parcours du judoka et attente de propositions plus détaillées. Teddy Riner, qui revendique une candidature indépendante, devra désormais montrer comment il entend financer ses mesures, bâtir une organisation nationale et réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Son arrivée dans la campagne soulève déjà des questions sur le renouvellement du personnel politique et la place des personnalités issues de la société civile dans la compétition présidentielle.