POLITIQUE Présidentielle 2027

« Laissons la campagne prospérer » : Édouard Philippe maintient son refus de la primaire malgré la pression de ses concurrents

Par

2 minutes de lecture

« Laissons la campagne prospérer » : Édouard Philippe maintient son refus de la primaire malgré la pression de ses concurrents
« Laissons la campagne prospérer » : Édouard Philippe maintient son refus de la primaire malgré la pression de ses concurrents

Édouard Philippe n’entend pas se laisser dicter son calendrier par Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard. En déplacement samedi 7 novembre à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, le candidat Horizons à la présidentielle a une nouvelle fois été interrogé sur son refus de participer à une primaire de la droite et du centre. « Laissons la campagne prospérer », a-t-il répondu devant quelque 300 personnes venues assister à sa réunion publique. Une formule qui résume sa stratégie : multiplier les échanges avec les électeurs plutôt que s’engager dans une compétition interne avec les autres prétendants à l’Élysée.

L’ancien Premier ministre a entamé un « grand tour » des régions françaises, avec des réunions publiques organisées dans des salles de taille modeste et une large place accordée aux questions du public. Après plusieurs étapes à Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Marseille et Arles, il a poursuivi samedi ses déplacements à La Ciotat et Saint-Raphaël. Il doit également se rendre à Chartres lundi, puis à Toulouse et dans la métropole lyonnaise au cours des prochaines semaines. Une campagne de terrain qui contraste avec les discussions engagées entre les formations politiques sur l’éventuelle organisation d’une primaire.

Philippe envisage un retrait en février s’il estime ne pas pouvoir se qualifier

Le maire du Havre n’exclut pas pour autant de tirer les conséquences du rapport de force électoral. Selon ses déclarations rapportées par l’AFP, il pourrait décider en février de ne pas ajouter une candidature supplémentaire s’il estime n’avoir aucune possibilité de se qualifier pour le second tour. « J’aimerais que les autres prennent le même engagement », a-t-il précisé. Il considère que les responsables politiques devront alors prendre leurs responsabilités, sans qu’il soit nécessaire de passer par une procédure de désignation organisée entre partis. Édouard Philippe souhaite ainsi conserver la possibilité de poursuivre sa candidature tout en laissant ouverte la question d’un éventuel rassemblement ultérieur.

Cette position demeure difficilement conciliable avec celle de Gabriel Attal, qui assure que les discussions sur une primaire avancent rapidement. Bruno Retailleau et David Lisnard défendent également le principe d’une consultation commune, malgré des désaccords sur son organisation. Édouard Philippe refuse non seulement d’y participer, mais aussi de prendre part aux débats télévisés proposés entre les différents candidats.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de Présidentielle 2027

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une