Gérald Darmanin appelle Gabriel Attal et Bruno Retailleau à soutenir Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027, estimant qu'il est le mieux placé. Bien qu'il reconnaisse que sa qualification au second tour est incertaine, il plaide pour un rassemblement autour de lui plutôt que pour une primaire, dont il juge le délai trop court.

Gérald Darmanin ne croit plus à la primaire. Invité mardi 3 novembre de BFMTV, le ministre de la Justice a appelé Gabriel Attal et Bruno Retailleau à soutenir Édouard Philippe dans la course à l’élection présidentielle. Pour l’ancien ministre de l’Intérieur, le maire du Havre demeure le mieux placé parmi les prétendants du centre et de la droite, même si sa qualification au second tour reste loin d’être acquise. Une prise de position qui intervient deux jours après le refus d’Édouard Philippe de participer à une primaire, malgré les appels répétés de Gabriel Attal à organiser une candidature commune.

« Il faut aider celui qui est capable de se qualifier au second tour », a déclaré Gérald Darmanin, avant d’inviter les autres prétendants à se montrer « bons joueurs ». Le garde des Sceaux reconnaît pourtant qu’Édouard Philippe « n’est pas tout à fait capable de se qualifier au second tour » dans les rapports de force actuels. Selon lui, la solution passe néanmoins par un rassemblement autour du candidat d’Horizons, plutôt que par une nouvelle compétition interne. Darmanin, qui soutient publiquement l’ancien Premier ministre depuis la fin du mois d’août, considère que ses concurrents doivent désormais tirer les conséquences des enquêtes d’opinion.

Un appel qui vise directement les ambitions d’Attal et de Retailleau

La déclaration du ministre intervient alors que Gabriel Attal continue de défendre l’organisation d’une primaire, qu’il juge « inéluctable », malgré le refus d’Édouard Philippe. Bruno Retailleau, de son côté, conteste le périmètre envisagé pour cette consultation, notamment la possibilité d’y associer la gauche sociale-démocrate. Gérald Darmanin estime désormais que le temps manque pour organiser un tel scrutin. « À 200 jours de l’élection présidentielle, on n’a plus le temps », a-t-il affirmé, abandonnant ainsi une solution qu’il avait lui-même défendue par le passé.