Jean-Luc Mélenchon annule sa participation au 20 Heures de TF1 pour protester contre le traitement d'Édouard Philippe par Anne-Claire Coudray. Il critique l'absence de contradiction sur les propos de l'ancien Premier ministre concernant l'immigration et les violences. Cette décision souligne les tensions entre La France insoumise et les médias nationaux.

Jean-Luc Mélenchon ne se rendra finalement pas au journal de 20 heures de TF1, où il devait être invité cette semaine. Le leader de La France insoumise a annoncé dimanche soir qu’il renonçait à cette interview pour protester contre le traitement réservé à Édouard Philippe lors de son passage sur la chaîne. Il reproche notamment à Anne-Claire Coudray de ne pas avoir suffisamment contesté les déclarations de l’ancien Premier ministre sur l’immigration et les violences survenues ces dernières semaines. Une nouvelle polémique entre LFI et un grand média national, dans un climat politique particulièrement tendu.

Invité du journal télévisé dimanche, Édouard Philippe avait évoqué la participation de jeunes Français issus de l’immigration aux violences récentes, y voyant notamment le signe d’un « échec de l’intégration ». Des propos qui ont immédiatement fait réagir Jean-Luc Mélenchon. Le dirigeant insoumis a dénoncé un « discours dégoûtant » et mis en cause la manière dont la journaliste avait conduit l’entretien. Selon lui, de telles affirmations auraient dû faire l’objet d’une contradiction plus appuyée de la part de la présentatrice.

Une nouvelle polémique sur le traitement médiatique des responsables politiques

En annulant sa venue, Jean-Luc Mélenchon choisit de porter son désaccord au-delà du seul terrain politique. Il met directement en cause les pratiques journalistiques de TF1 et la manière dont la chaîne interroge les personnalités de premier plan. La décision intervient alors que La France insoumise entretient depuis plusieurs années des relations conflictuelles avec une partie des médias, régulièrement accusés par ses responsables de réserver un traitement inéquitable aux différentes sensibilités politiques.