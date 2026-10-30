Présidentielle 2027 : Édouard Philippe placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur des fonds publics au Havre

Édouard Philippe, maire du Havre et candidat à la présidentielle de 2027, est entendu par des juges dans une enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics. Il est placé sous le statut de témoin assisté, ce qui lui permet d'accéder au dossier sans être mis en examen, alors que l'instruction se poursuit.

Le maire du Havre et candidat à l’élection présidentielle de 2027, Édouard Philippe, a été entendu jeudi 29 octobre par deux juges d’instruction financiers dans une enquête portant notamment sur des soupçons de détournement de fonds publics, de favoritisme et de harcèlement moral. À l’issue de cette audition, l’ancien Premier ministre a été placé sous le statut de témoin assisté, sans être mis en examen.

Édouard Philippe a passé une grande partie de la journée de jeudi devant les magistrats chargés d’une enquête concernant la communauté urbaine du Havre. La procédure trouve son origine dans les plaintes déposées par Cornelia Findeisen, ancienne directrice générale adjointe de la collectivité. Les investigations portent notamment sur les conditions dans lesquelles une convention de gestion de la Cité numérique du Havre a été conclue avec l’association LH French Tech. Cette convention prévoyait une compensation de service public de 2,154 millions d’euros, dont les modalités font partie des éléments examinés par la justice.

L’audition s’est achevée par le placement d’Édouard Philippe sous le statut de témoin assisté. Une décision accueillie favorablement par son avocat, Emmanuel Marsigny, qui souligne que son client n’a pas été mis en examen. Ce statut permet à une personne mise en cause dans une procédure de bénéficier de droits spécifiques, notamment de l’assistance d’un avocat et de l’accès au dossier, sans être soumise au régime de la mise en examen. De son côté, l’ancienne cadre territoriale à l’origine du signalement considère que la poursuite des investigations confirme la nécessité de faire toute la lumière sur les faits dénoncés.

Une affaire judiciaire en pleine préparation de la présidentielle

Cette procédure intervient à un moment sensible pour Édouard Philippe, engagé dans la préparation de sa candidature à l’Élysée. Le président d’Horizons cherche à consolider sa place dans la course présidentielle, alors que les discussions autour d’une éventuelle primaire de la droite et du centre provoquent de nouvelles tensions. L’affaire havraise pourrait ainsi s’inviter dans le débat politique, même si aucune charge pénale n’a été retenue contre lui à ce stade.

L’instruction judiciaire se poursuit et les magistrats devront déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le placement sous le statut de témoin assisté ne préjuge pas de l’issue de la procédure et Édouard Philippe bénéficie pleinement de la présomption d’innocence. Pour l’ancien Premier ministre, cette audition constitue néanmoins un épisode judiciaire qui intervient à quelques mois d’une échéance électorale majeure.