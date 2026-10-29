Présidentielle 2027 : le gouvernement refuse de changer les dates du scrutin malgré les inquiétudes de Bruno Retailleau

Le gouvernement maintient le calendrier de l'élection présidentielle de 2027 malgré les préoccupations de Bruno Retailleau concernant le potentiel impact des manifestations du 1er Mai. La porte-parole de l'exécutif, Maud Bregeon, souligne la nécessité de sécuriser les élections sans céder à la menace de violences. Le scrutin est prévu le 18 avril et le 2 mai.

Le calendrier de l’élection présidentielle de 2027 ne sera pas modifié à ce stade. Ce mercredi 28 octobre, le gouvernement a rejeté les demandes de plusieurs responsables politiques, notamment Bruno Retailleau, qui souhaitaient revoir les dates du scrutin en raison des risques de tensions autour des manifestations du 1er Mai. La porte-parole de l’exécutif, Maud Bregeon, a affirmé que l’État devait être capable d’assurer la sécurité des opérations électorales sans céder à la menace de violences. Le premier tour reste donc prévu le dimanche 18 avril 2027 et le second le dimanche 2 mai.

Bruno Retailleau avait récemment exprimé ses inquiétudes concernant l’organisation du second tour au lendemain de la fête du Travail. Le président des Républicains redoute que les manifestations traditionnelles du 1er Mai, organisées dans un contexte de forte polarisation politique, puissent donner lieu à des incidents susceptibles de perturber le scrutin. Ses préoccupations interviennent après les violences des 17 et 18 octobre, qui ont conduit le gouvernement à renforcer les dispositifs de maintien de l’ordre et à envisager de nouvelles restrictions visant certains rassemblements.

L’exécutif refuse de céder à la menace des violences

À l’issue du Conseil des ministres, Maud Bregeon a écarté l’idée d’un changement du calendrier présidentiel. Le gouvernement considère que la priorité doit être donnée à la sécurisation des manifestations et des bureaux de vote, plutôt qu’à une modification des dates de l’élection. Cette position revient à maintenir le cadre électoral annoncé, malgré les interrogations exprimées par Bruno Retailleau.

Le débat intervient alors que la campagne présidentielle s’annonce particulièrement disputée, avec plusieurs candidatures à droite, au centre et à gauche. Les autorités devront notamment assurer la sécurité des rassemblements politiques, prévenir les éventuels troubles à l’ordre public et garantir le bon déroulement du vote sur l’ensemble du territoire.