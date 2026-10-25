Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Marine Le Pen veut relancer la recherche de pétrole en France et revenir sur la loi Hulot

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Marine Le Pen veut relancer la recherche de pétrole en France et revenir sur la loi Hulot
Présidentielle 2027 : Marine Le Pen veut relancer la recherche de pétrole en France et revenir sur la loi Hulot

Marine Le Pen veut rouvrir le dossier des hydrocarbures français. Lors de son discours prononcé ce dimanche 25 octobre au congrès du Rassemblement national à Orléans, la candidate à l’élection présidentielle de 2027 a annoncé son intention de revenir sur la loi Hulot de 2017, qui interdit la délivrance de nouveaux permis de recherche d’hydrocarbures et organise l’arrêt progressif de leur exploitation en France. Qualifiant cette législation de « stupide », selon l’Associated Press, Marine Le Pen entend permettre une reprise de la prospection pétrolière sur le territoire national au nom de la souveraineté énergétique.

Adoptée sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, la loi du 30 décembre 2017 avait marqué une étape importante de la politique environnementale française. Portée par Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique, elle interdit l’attribution de nouveaux permis de recherche de pétrole et de gaz et prévoit, sous certaines conditions, la fin progressive des concessions d’exploitation à l’horizon 2040. Pour Marine Le Pen, cette orientation prive la France de la possibilité d’explorer ses propres ressources énergétiques alors que les tensions internationales provoquent une hausse des prix du pétrole et des carburants.

Une remise en cause de la politique énergétique française

La proposition de la candidate du RN s’inscrit dans sa volonté de réduire la dépendance énergétique du pays. Elle considère que la France doit pouvoir rechercher et, le cas échéant, exploiter ses ressources nationales plutôt que de dépendre exclusivement d’importations. La question prend une dimension particulière dans le contexte du conflit dans le golfe Persique, dont les conséquences sur les marchés de l’énergie alimentent la contestation sociale.

Une abrogation ou une modification de la loi Hulot soulèverait toutefois plusieurs questions environnementales et juridiques. Elle ne suffirait pas, à elle seule, à autoriser l’exploitation du gaz de schiste, soumis à d’autres restrictions législatives, notamment concernant la fracturation hydraulique. Elle poserait également la question de la compatibilité de nouveaux projets pétroliers avec les engagements climatiques de la France.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Transparence éditoriale

Sources citées dans l’article : Associated Press

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une