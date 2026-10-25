L’Algérie s’apprête à franchir une étape majeure dans sa politique militaire et diplomatique. Ce dimanche 25 octobre 2026, le Conseil de la nation, chambre haute du Parlement algérien, a approuvé à l’unanimité l’envoi d’une unité de l’Armée nationale populaire (ANP) au Niger. Cette décision exceptionnelle, prise lors d’une séance extraordinaire à huis clos, vise principalement à assurer la protection des installations pétrolières et des investissements de la compagnie nationale Sonatrach dans le pays voisin. L’Assemblée populaire nationale doit également se prononcer sur cette autorisation dans la journée. Si le déploiement est définitivement validé et mis en œuvre, il constituerait une évolution historique pour l’Algérie, qui n’a plus engagé officiellement de troupes à l’étranger dans un cadre comparable depuis la guerre israélo-arabe de 1973. Une décision qui témoigne du rapprochement stratégique entre Alger et Niamey, dans un Sahel confronté à une insécurité persistante.

Les parlementaires algériens ont été convoqués en urgence pour examiner une demande du président Abdelmadjid Tebboune concernant l’envoi de militaires hors des frontières nationales. Dimanche matin, les membres du Conseil de la nation ont voté à l’unanimité en faveur de cette proposition. Selon plusieurs parlementaires, la mission envisagée consisterait à sécuriser des projets énergétiques développés par Sonatrach au Niger, notamment ceux liés à ses activités d’exploration et d’exploitation pétrolière. L’intervention répondrait à une demande des autorités nigériennes, soucieuses de renforcer la protection des infrastructures stratégiques dans un environnement sécuritaire particulièrement instable. Le dispositif s’inscrit dans le cadre de l’article 91 de la Constitution algérienne, modifiée en 2020, qui autorise le président de la République à décider de l’envoi d’unités militaires à l’étranger après l’approbation des deux tiers des membres de chacune des deux chambres du Parlement. Le vote favorable du Conseil de la nation constitue donc une première étape institutionnelle, mais il ne suffit pas, à lui seul, à autoriser définitivement l’opération. L’Assemblée populaire nationale doit encore examiner la proposition lors d’une séance prévue ce dimanche. À ce stade, ni le nombre exact de militaires concernés, ni leur date de départ, ni la durée de leur éventuelle mission n’ont été officiellement précisés. Cette prudence est importante, car l’autorisation politique d’un déploiement ne signifie pas que les soldats ont déjà été envoyés sur le territoire nigérien.

Le Sahel devient un enjeu militaire et énergétique majeur pour Alger

Cette initiative marque une évolution notable de la doctrine de défense algérienne, historiquement attachée au principe de non-intervention militaire au-delà des frontières nationales. Pendant plusieurs décennies, Alger a privilégié la diplomatie, la coopération sécuritaire et le renforcement de ses propres frontières pour faire face aux crises régionales. Mais la multiplication des menaces dans le Sahel conduit progressivement les autorités à réexaminer cette approche. Le Niger partage une longue frontière avec l’Algérie et occupe une position stratégique entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Depuis plusieurs années, le pays est confronté aux activités de groupes armés djihadistes, à des trafics transfrontaliers et à une instabilité politique aggravée par le coup d’État militaire de juillet 2023. Dans ce contexte, Alger cherche à préserver ses intérêts économiques tout en évitant que l’insécurité ne se propage davantage vers son territoire. Le rapprochement entre les deux pays s’est accéléré ces derniers mois, notamment à travers des rencontres entre responsables militaires et gouvernementaux. Le ministre nigérien de la Défense, Salifou Mody, s’est récemment rendu en Algérie, où il a rencontré Abdelmadjid Tebboune et participé à des discussions sur le renforcement de la coopération bilatérale. Un protocole militaire a été conclu afin de développer les échanges d’expérience, la surveillance des frontières et la lutte contre les groupes terroristes. L’éventuelle présence de soldats algériens au Niger constituerait ainsi une traduction concrète de cette coopération, avec une mission officiellement centrée sur la protection des intérêts énergétiques.

Au-delà des considérations sécuritaires, cette décision possède une dimension économique importante. Sonatrach, acteur central de l’économie algérienne, cherche depuis plusieurs années à développer ses activités sur le continent africain, notamment dans l’exploration pétrolière et gazière. Le Niger représente un partenaire stratégique en raison de ses ressources naturelles et de sa position géographique. La sécurisation des installations pourrait faciliter la poursuite des investissements, protéger les personnels et rassurer les entreprises engagées dans des projets énergétiques. Mais un éventuel déploiement militaire soulève également plusieurs interrogations. Il faudra notamment préciser les règles d’engagement des soldats, les conditions de leur protection et les limites exactes de leur mission. La présence de militaires algériens sur le territoire d’un autre État pourrait également modifier les équilibres sécuritaires dans une région où interviennent déjà différentes forces nationales et où les alliances diplomatiques ont profondément évolué ces dernières années. Pour Abdelmadjid Tebboune, cette initiative permettrait d’affirmer le rôle de l’Algérie comme acteur majeur de la stabilité sahélienne, tout en défendant ses intérêts économiques. Elle représenterait toutefois une responsabilité nouvelle pour l’armée algérienne, traditionnellement concentrée sur la défense du territoire national. La prochaine étape sera le vote de l’Assemblée populaire nationale, indispensable pour compléter la procédure constitutionnelle. Si l’autorisation est définitivement accordée, Alger pourrait inaugurer une nouvelle phase de sa politique de sécurité régionale, fondée sur une présence militaire limitée à l’étranger et sur la protection directe de ses investissements stratégiques.