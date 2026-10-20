Soudan : 153 morts dans une frappe de drone sur un marché de la région disputée d’Abyei

Une frappe de drone sur un marché à Abyei, région contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a causé la mort d'au moins 153 civils, selon les autorités locales, qui accusent l'armée soudanaise. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de violences croissantes et d'un conflit dévastateur, qui a déjà fait plus de 200 000 victimes depuis 2020.

Un marché de la zone frontalière d’Abyei, partagée entre le Soudan et le Soudan du Sud, a été frappé lundi par un drone, faisant au moins 153 morts parmi des civils. L’administration locale accuse l’armée soudanaise d’avoir mené cette attaque, survenue au lendemain d’une autre frappe meurtrière.

Le bilan est lourd et continue de s’alourdir. Au moins 153 personnes ont été tuées lundi lors d’une frappe de drone sur un marché du district d’Abyei, région frontalière disputée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le chiffre, annoncé mardi par le ministre de l’Information par intérim de la zone administrative, représente plus du double du bilan initial de 73 morts communiqué dans les premières heures suivant l’attaque.

L’administration d’Abyei pointe directement la responsabilité des Forces armées soudanaises. Selon son communiqué, « une frappe dévastatrice de drone a été menée contre le marché » et « un avion militaire a largué environ 22 munitions au cœur d’une zone commerciale très fréquentée ». Parmi les victimes figurent des femmes, des enfants, des personnes âgées, des commerçants, mais aussi des réfugiés soudanais qui tentaient de fuir la guerre, ainsi que des ressortissants sud-soudanais en cours de rapatriement. Khartoum n’a pas encore réagi officiellement à ces accusations.

Juba a répondu par la voie diplomatique : le ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur du Soudan et condamné l’attaque « avec la plus grande fermeté ». Le marché visé constitue un point de passage stratégique pour les marchandises à destination du Kordofan occidental, province limitrophe contrôlée par les Forces de soutien rapide (FSR), la milice paramilitaire qui affronte l’armée régulière depuis avril 2023.

Cette frappe s’inscrit dans une série d’attaques particulièrement meurtrières. La veille, un bombardement à Al-Dibab avait tué plus de 80 personnes. Sur les seules journées de dimanche et lundi, les frappes dans des zones tenues par les FSR ont fait près de 100 morts supplémentaires. La multiplication de ces attaques contre des lieux de vie civile illustre l’escalade d’un conflit qui, depuis plus de trois ans, a coûté la vie à plus de 200 000 personnes selon les estimations humanitaires, provoqué des famines et des déplacements massifs de population.

La région d’Abyei occupe une place particulière dans ce conflit. Riche en pétrole, elle est revendiquée à la fois par Khartoum et Juba depuis l’indépendance du Soudan du Sud en 2011. Placée sous le régime d’une zone administrative spéciale et surveillée par une Force intérimaire de sécurité des Nations unies, elle reste l’un des territoires les plus sensibles de la sous-région. L’an dernier, six Casques bleus bangladais y avaient été tués lors d’une attaque de drones attribuée à des groupes armés séparatistes.