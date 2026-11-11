La République démocratique du Congo subit la pire épidémie d'Ebola de son histoire, avec plus de 11 000 contaminations et 5 387 décès. La propagation du virus, notamment dans l'Ituri et le Nord-Kivu, est exacerbée par l'insécurité régionale et un manque de confiance en les autorités sanitaires, compliquant les efforts de contrôle.

La République démocratique du Congo fait face à la plus grave épidémie d’Ebola de son histoire. Selon les dernières données sanitaires publiées mercredi 11 novembre, 11 042 personnes ont été contaminées depuis le début de la flambée épidémique, parmi lesquelles 5 387 sont décédées. Le virus, apparu dans la province de l’Ituri, s’est désormais propagé à huit provinces du pays. Les conflits armés et les violences contre les équipes médicales compliquent considérablement les opérations de lutte contre la maladie.

La situation sanitaire continue de se dégrader en République démocratique du Congo. Les autorités congolaises ont annoncé mercredi que le nombre de contaminations par le virus Ebola avait dépassé le seuil des 11 000 cas. D’après les chiffres de l’Institut national de santé publique (INSP), 11 042 infections ont été confirmées depuis le début de l’épidémie, déclarée officiellement à la mi-mai 2026. Le bilan humain atteint désormais 5 387 morts, soit un taux de létalité de 48,8 %. Près d’une personne contaminée sur deux est donc décédée. Les autorités font également état de 2 990 guérisons. Cette nouvelle flambée est devenue la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, dépassant largement l’épidémie de 2018 à 2020, qui avait provoqué près de 2 300 décès.

L’épidémie est partie de l’Ituri, dans le nord-est de la RDC, avant de gagner progressivement d’autres régions. Huit des vingt-six provinces du pays sont désormais concernées, avec une concentration particulièrement importante des contaminations en Ituri et au Nord-Kivu. Ces deux provinces représentent la grande majorité des cas recensés. Les autorités sanitaires signalent également des infections dans le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, la Tshopo, le Sud-Kivu et les provinces de l’Ubangi. Le virus a par ailleurs franchi les frontières congolaises, avec des cas signalés en Ouganda, au Kenya et au Nigeria. Cette propagation régionale renforce les inquiétudes des organisations sanitaires, qui redoutent de nouvelles contaminations dans les pays voisins.

Une souche d’Ebola contre laquelle aucun vaccin n’est encore homologué

La flambée actuelle est provoquée par le virus Bundibugyo, une espèce du virus Ebola contre laquelle aucun vaccin spécifique n’est actuellement homologué. La maladie se transmet principalement par contact direct avec le sang ou les fluides corporels d’une personne infectée, ainsi que par l’intermédiaire de certains objets contaminés. Les premiers symptômes comprennent généralement une forte fièvre, une fatigue intense, des douleurs musculaires, des maux de tête et des troubles digestifs. Dans les formes les plus graves, l’infection peut provoquer des défaillances d’organes et des hémorragies. Une prise en charge médicale rapide reste essentielle pour améliorer les chances de survie et limiter les transmissions.

Face à cette situation, les autorités congolaises et les organisations internationales tentent d’accélérer les opérations de prévention. Le 24 octobre, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement d’un essai clinique destiné à évaluer l’efficacité du vaccin Ervebo contre la souche Bundibugyo. Ce vaccin est actuellement homologué contre le virus Ebola Zaïre, responsable d’autres épidémies survenues en Afrique. Les chercheurs cherchent désormais à déterminer s’il pourrait également offrir une protection contre la souche à l’origine de la flambée actuelle. En attendant les résultats, les équipes sanitaires poursuivent les opérations de surveillance, l’identification des personnes ayant été en contact avec des malades et leur prise en charge dans des centres spécialisés.

Les conflits armés empêchent les équipes médicales d’intervenir

La lutte contre l’épidémie se heurte cependant à une difficulté majeure : l’insécurité persistante dans l’est de la RDC. Les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu sont régulièrement touchées par des affrontements entre groupes armés, qui rendent certains territoires difficilement accessibles. Ces violences perturbent le fonctionnement des centres de santé et compliquent le déplacement des équipes chargées de détecter les nouveaux cas. Dimanche 8 novembre, un centre médical accueillant des malades d’Ebola a été incendié à Lolwa, dans l’Ituri, lors d’une attaque attribuée à des jeunes de la localité. Le même jour, des affrontements entre milices ont entraîné la suspension temporaire des activités sanitaires dans la zone de Fataki. Ces incidents interviennent alors que plusieurs groupes armés poursuivent leurs opérations dans la région.

La méfiance d’une partie de la population envers les autorités sanitaires constitue également un obstacle. Des rumeurs et de fausses informations sur l’origine de la maladie ou les traitements proposés alimentent parfois des tensions avec les soignants. Les organisations humanitaires alertent sur les risques liés aux décès survenant en dehors des centres de traitement, car les proches peuvent être exposés au virus lors des soins ou des cérémonies funéraires. Avec plus de 5 300 morts et une propagation qui dépasse désormais les frontières de la RDC, cette épidémie est devenue la deuxième plus importante jamais enregistrée dans le monde, derrière celle qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016. Les autorités congolaises appellent à renforcer les moyens médicaux et à garantir la sécurité des équipes sur le terrain afin de ralentir les contaminations et de prévenir une nouvelle aggravation du bilan.